Νέο γύρο αντιδράσεων, μέσα και έξω από το κόμμα του, προκάλεσε ο Μακάριος Λαζαρίδης λίγες ώρες μετά την παραίτησή του.

Ο κ. Λαζαρίδης αναδημοσίευσε ανάρτηση ανώνυμου λογαριασμού με επιθετική αναφορά στην Ντόρα Μπακογιάννη που μέσω του MEGA είχε πει ότι ο κ. Λαζαρίδης θα έπρεπε να παραιτηθεί, ανοίγοντας στην ουσία την πόρτα της εξόδου του από την κυβέρνηση.

«Η φοβική κυβέρνηση παραιτεί όποιον στοχοποιεί η συμμορία του Βαξεβάνη και της Αριστεράς ή η συμμορία της Κοβέσι. Κάθε φορά που η αντιπολίτευση θα επιτίθεται σε έναν υπουργό, θα πετυχαίνει την αποπομπή του. Αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος που όχι μόνο απαξιώνει την κυβέρνηση στα μάτια του πολίτη αλλά ενθαρρύνει την αντιπολίτευση να συνεχίσει το ίδιο κυκλικό μοτίβο. Η Ντόρα Μπακογιάννη καλό θα ήταν να φάει κανένα σοκολατάκι και να παίξει με τα εγγονάκια της», έγραφε η ανάρτηση.

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Από το ΠαΣοΚ κάνουν λόγο για σεξιστική αναφορά με ηλικιακό ρατσισμό, ενώ αποστάσεις παίρνουν και ενδοκυβερνητικές φωνές.

«Δεν έχει σημασία μόνο το τι λέμε, τι υποστηρίζουμε, τις θέσεις αλλά και πώς το λέμε και πόσο σεβόμαστε αυτό που και η κοινωνία ζητάει», δήλωσε η υφυπουργός Εργασίας, Άννα Ευθυμίου.

«Δεν θα ασχολιόμασταν άλλο με τον κ. Λαζαρίδη αλλά δεν μπορούμε να μην καταδικάσουμε μια σεξιστική επίθεση και μία επίθεση ηλικιακού ρατσισμού στην κα Μπακογιάννη», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ , Κώστας Τσουκαλάς.

«Καταδικάζουμε τη σεξιστική επίθεση με επιπλέον στοιχεία ηλικιακού ρατσισμού που υπήρχε στην ανάρτηση που αναδημοσίευσε ο κ. Λαζαρίδης κατά της κυρίας Μπακογιάννη».

•Συνέντευξη @kdtsoukalas -> @MegaTvOfficial 🔗https://t.co/2ynnNjcRmM pic.twitter.com/C5ZZUzQSaf — ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής (@pasok) April 19, 2026

Οι αντιδράσεις και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι έντονες και μετά την παραίτησή του και βάζουν στο κάδρο των ευθυνών τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Ο πανικός δεν είναι καλός σύμβουλος και φαίνεται ότι ο κ. Λαζαρίδης μετά την αποπομπή του είναι σε πανικό», είπε ο αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας.

«Η ερώτηση για τον κ. Λαζαρίδη αυτή τη στιγμή είναι η εξής: Μπορεί κάποιος ο οποίος έχει εξαπατήσει το ελληνικό Δημόσιο και τους πολίτες να παραμένει βουλευτής;», είπε ο Στέφανος Κασσελάκης, πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο».

Ενόψει της συζήτησης στη Βουλή την Τετάρτη για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προφανώς απευθυνόμενος σε όσους σκέφτονται να μην ψηφίσουν υπέρ, τόνισε πως οι βουλευτές έχουν χρέος να μη μετατραπούν σε ανακριτές ή δικαστές χωρίς ωστόσο να υπάρχει κομματική πειθαρχία.