Ο κτηνοτροφικός κόσμος της Λέσβου παραμένει σε αναβρασμό, με τους συνεταιρισμούς και τους αγροτικούς συλλόγους της Δυτικής Λέσβου να υψώνουν «τείχος» προστασίας απέναντι στην πρακτική της θανάτωσης ολόκληρων κοπαδιών λόγω του αφθώδους πυρετού.

Μετά από έκτακτη σύσκεψη στην Άντισσα το βράδυ της Κυριακής 19/4, οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν να περάσουν στην ενεργό δράση. Σήμερα, Δευτέρα, προχωρούν σε παρέμβαση στην περιοχή της Φίλιας για να αποτρέψουν τη σφαγή ενός ακόμη κοπαδιού στο οποίο εντοπίστηκε κρούσμα. Παράλληλα, οι κάτοικοι του Μεσοτόπου έχουν ήδη μπλοκάρει τις εισόδους της περιοχής τους, επιτρέποντας στους κτηνιάτρους να πραγματοποιούν μόνο αιμοληψίες και όχι θανατώσεις ζώων.

Στη συνάντηση τονίστηκε ότι η προστασία του ζωικού κεφαλαίου είναι ζήτημα επιβίωσης για το νησί, με ιδιαίτερη έμφαση στη φυλή του Λεσβιακού προβάτου, που φημίζεται για την ποιότητα του γάλακτος που παράγει.

Ο κτηνίατρος Γιάννης Τσακίρης πρότεινε την αναστολή των σφαγών για 10 ημέρες, ώστε να υπάρξει χρόνος για αιμοληψίες και τη διενέργεια μελέτης που θα τεκμηριώσει την ανάγκη μαζικού εμβολιασμού. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο διευθυντής του Συνεταιρισμού Μεσοτόπου, Μανώλης Κωνσταντιδέλλης, υπογραμμίζοντας πως ο εμβολιασμός είναι η μόνη βιώσιμη λύση απέναντι στην καταστροφή των κοπαδιών.

Τι ζητούν οι κτηνοτρόφοι

Οι αγροτικοί φορείς ζητούν την άμεση αλλαγή του πρωτοκόλλου διαχείρισης της νόσου, διεκδικώντας: