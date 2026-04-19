Η υπόθεση της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι, στην Κεφαλονιά συνεχίζει να συγκλονίζει την κοινή γνώμη, καθώς η δικαστική έρευνα φέρνει στο φως νέα, δυσοίωνα στοιχεία.

Ενώ οι τρεις νεαροί εμπλεκόμενοι παραμένουν προφυλακισμένοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, το επίκεντρο των ερευνών μετατοπίζεται πλέον σε νέα πρόσωπα-κλειδιά και ύποπτες ψηφιακές διαδρομές.

Το ύποπτο chat και ο ρόλος του 66χρονου

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται μια σειρά από ψηφιακά ίχνη που δείχνουν άμεση σύνδεση της κοπέλας με έναν 66χρονο άνδρα. Σύμφωνα με τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργο Καλλιακμάνη, ο εν λόγω άνδρας φέρεται να απέστειλε στη 19χρονη το ποσό των 220 ευρώ αμέσως μετά από μια βιντεοκλήση που είχαν μεταξύ τους.

Οι αστυνομικοί αναλυτές εξετάζουν με προσοχή το περιεχόμενο αυτού του chat, ενώ αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ένα νέο βίντεο που φέρεται να καταγράφει κινήσεις-κλειδιά πριν το τραγικό συμβάν.

Όπως επεσήμανε ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, η προανάκριση έχει δείξει ότι η κοπέλα μετέβη στο δωμάτιο οικειοθελώς, όμως οι επαφές με τον ηλικιωμένο άνδρα προσδίδουν μια νέα, σκοτεινή διάσταση στην υπόθεση.

Καταγγελίες για «σχέδιο πορνείας» και η 18χρονη «γειτόνισσα»

Μια από τις πιο ανατριχιαστικές πτυχές της υπόθεσης αφορά στις καταγγελίες για οργανωμένο σχέδιο εκμετάλλευσης της 19χρονης. Σύμφωνα με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, υπήρχαν ενδείξεις ότι δρομολογούνταν η ώθηση της κοπέλας στην πορνεία, ένα σχέδιο που δεν πρόλαβε να υλοποιηθεί λόγω του θανάτου της.

Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν τον ρόλο μιας δεύτερης νεαρής κοπέλας, ηλικίας 18 ετών.

Η κοπέλα αυτή διέμενε σε δωμάτιο ακριβώς δίπλα από εκείνο της Μυρτούς, και η παρουσία της κρίνεται ως κομβική για την ανασύνθεση των όσων συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες πριν η 19χρονη αφήσει την τελευταία της πνοή.

«Δολοφονία επίτηδες» – Την άφησαν αβοήθηθη

Ο θάνατος της Μυρτούς έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για την ηθική και νομική ευθύνη των παρευρισκόμενων. Ο Σταύρος Μπαλάσκας χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, παρομοιάζοντας την παράλειψη βοήθειας με “δολοφονία επίτηδες”, καθώς οι εμπλεκόμενοι φέρονται να την άφησαν αβοήθητη ενώ πέθαινε.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, τόνισε το αυτονόητο:

«Οποτεδήποτε βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι καλά, η πρώτη κίνηση που κάνουμε είναι να καλούμε το ΕΚΑΒ».

Το κρίσιμο σημείο της ανάκρισης

Από νομικής πλευράς, ο ποινικολόγος Θεόδωρος Καραγιάννης σημείωσε πως το κρίσιμο σημείο της ανάκρισης είναι να προσδιοριστεί αν ο θάνατος προήλθε από άμεση ενέργεια των κατηγορουμένων, γεγονός που θα μετέτρεπε την κατηγορία σε ανθρωποκτονία.

Θα μιλήσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις

Το επόμενο μεγάλο ορόσημο για την υπόθεση είναι το πόρισμα του ιατροδικαστή και οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα αυτά θα δώσουν την οριστική απάντηση για τα ακριβή αίτια θανάτου και το είδος των ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν, ρίχνοντας φως στο αν η χρήση ήταν ο μοναδικός παράγοντας ή αν υπήρξε περαιτέρω εγκληματική παρέμβαση.

Ερευνούν εμπλοκή κι άλλων προσώπων

Σημαντικές εξελίξεις προανήγγειλε ο νομικός παραστάτης της οικογένειας της Μυρτούς, κ. Δρακουλόγκωνας. «Εκτιμούμε ότι τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες θα υπάρξουν νέα στοιχεία, τα οποία ίσως οδηγήσουν και σε εμπλοκή και άλλων ατόμων», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως μέσω της διαδικασίας της κύριας ανάκρισης «θα λάμψει η αλήθεια για το τι ακριβώς έχει συμβεί».

Ο δικηγόρος εστίασε στη βαρύτητα των τοξικολογικών εξετάσεων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι από μόνες τους δεν θα λύσουν κάθε απορία γύρω από το συμβάν. Όπως επισήμανε: «Σε μεγάλο βαθμό, προφανώς, θα φωτίσουν πτυχές της τραγωδίας, αλλά όχι απόλυτα».

Στο μικροσκόπιο τα εικοσιτετράωρα πριν την τραγωδία – Τι λέει ο δικηγόρος της Μυρτούς

Ειδική μνεία έκανε ο κ. Δρακουλόγκωνας στο κρίσιμο χρονικό διάστημα που προηγήθηκε της νοσηλείας και της κατάληξης της νεαρής κοπέλας, τονίζοντας την ανάγκη ενδελεχούς έρευνας. «Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω οι προηγούμενες ώρες ή ακόμη και ημέρες, για να δούμε πώς φτάσαμε σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο και με ποιους όρους και προϋποθέσεις», σημείωσε με νόημα.

Σε δηλώσεις του στην τηλεοπτική εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», άφησε σαφείς αιχμές για επιπλέον άτομα που σχετίζονται με την υπόθεση, είτε με φυσική παρουσία είτε επικοινωνιακά. «Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που κινούνται στον χώρο ή έχουν τηλεφωνικές και διαδικτυακές επαφές με τα συγκεκριμένα άτομα», ανέφερε, κρατώντας κλειστά τα χαρτιά του ως προς περαιτέρω λεπτομέρειες.

Αναφορικά με τη φροντίδα που έλαβε η 19χρονη στο νοσοκομείο, ο νομικός εκπρόσωπος μετέφερε την απόλυτα ξεκάθαρη εικόνα που είχε από τη μητέρα της, αναγνωρίζοντας την άμεση ανταπόκριση των υγειονομικών. «Η μητέρα μού επιβεβαίωσε ότι ήταν όλοι στις θέσεις τους, γιατροί και εργαζόμενοι, από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το περιστατικό».

Αξίζει να υπενθυμιστεί πως ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, είχε προχωρήσει σε σχετική ανάρτηση, περιγράφοντας τα όσα δραματικά εκτυλίχθηκαν λεπτά πριν αφήσει την τελευταία της πνοή η ανήλικη, η οποία είχε εγκαταλειφθεί νωρίτερα από τους τρεις κατηγορούμενους σε πλατεία στο Αργοστόλι.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης είχε σημειώσει:

«Λίγο πριν τις 05:00 μπήκε με σειρήνα το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Αμέσως αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα του περιστατικού οι υγειονομικοί του νοσοκομείου. Πρώτος ήρθε σε επαφή ο αγροτικός ιατρός που εφημέρευε και σε λιγότερο από ενάμιση λεπτό ήταν κάτω στα επείγοντα ο εφημερεύων καρδιολόγος και σε λιγότερο από 7 λεπτά ο εφημερεύων αναισθησιολόγος. Έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες (ΚΑΡΠΑ, διασωλήνωση, χορήγηση αδρεναλίνης και λοιπών φαρμάκων) αλλά δυστυχώς η Μυρτώ είχε φτάσει στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες και δεν κατέστη δυνατή η διάσωσή της».