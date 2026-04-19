Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η τιμή που κατάφερε να πιάσει στη δημοπρασία το σωσίβιο της μοναδικής επιζήσασας του Τιτανικού.

Το σωσίβιο που φορούσε η τότε 22χρονη, Λόρα Μέιμπελ Φρανκατέλι, που ήταν ανάμεσα στους επιβάτες που διασώθηκαν, εκτέθηκε σε δημοπρασία και πουλήθηκε για περίπου 770 χιλιάδες ευρώ.

Το σωσίβιο της Λόρα Μέιμπελ είναι το μόνο γιλέκο επίπλευσης του Τιτανικού που εκτέθηκε σε δημοπρασία στα 114 χρόνια που έχουν περάσει από το ναυάγιο του πλοίου.

Η Φρανκατέλι και οι άλλοι διασωθέντες με την λέμβο είχαν υπογράψει το σωσίβιο που διαθέτει 12 τσέπες και έχει πλαϊνούς ιμάντες και στηρίγματα ώμων.

Η Λόρα Μέιμπελ μπήκε μέσα στην σωστική λέμβο 1 που την αποκαλούσαν «λέμβο του χρήματος», καθώς έπεσε στα παγωμένα νερά του Βόρειου Ατλαντικού με μόλις 12 επιβάτες της πρώτης θέσης, παρά το γεγονός ότι η χωρητικότητά της ήταν 64 άνθρωποι.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Τιτανικός» του 1997, Τζέιμς Κάμερον, γνώριζε για την «λέμβο του χρήματος» και την ανέφερε σε μία σκηνή της δημιουργίας του.

Για 448 χιλιάδες ευρώ πουλήθηκε ένα μαξιλάρι καθίσματος σωσίβιας λέμβου.

Το υπερωκεάνειο Τιτανικός, το μεγαλύτερο πλοίο της εποχής του με τον χαρακτηρισμό «αβύθιστο», χτύπησε παγόβουνο στις 14 Απριλίου του 1912. Από τους 2.240 επιβαίνοντες διασώθηκαν μόλις 700.