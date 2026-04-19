Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι των αιωνίων για τη 2η αγωνιστική των play off της Super League. Οι Πειραιώτες, πιο ουσιαστικοί και συγκεντρωμένοι, επικράτησαν 2-0 του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους, στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Με αυτή τη νίκη, οι ερυθρόλευκοι παρέμειναν στη 2η θέση, στο -5 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, ενώ πλέον βρίσκονται στο +3 από τον ΠΑΟΚ.





Το «δώρο» του Γεντβάι και το ξέσπασμα του Μάρτινς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει με τρομερή ένταση. Μόλις στα 50 δευτερόλεπτα, ο Ταμπόρδα έχασε τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, όμως ο Τζολάκης δήλωσε «παρών», αποκρούοντας με τα πόδια. Μετά το πρώτο 20λεπτο, ο Ολυμπιακός πήρε τον έλεγχο της μεσαίας γραμμής, αξιοποιώντας την υπεροπλία στα χαφ.

Η πίεση των φιλοξενούμενων καρποφόρησε στο 33’. Μετά από μια διπλή χαμένη ευκαιρία του Ελ Κααμπί, ο Γεντβάι υπέπεσε σε ολέθριο σφάλμα: προσπαθώντας να γυρίσει τη μπάλα στον Λαφόν, δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του Ζέλσον Μάρτινς. Ο Πορτογάλος «τσίμπησε» τη μπάλα και με ψύχραιμο πλασέ έγραψε το 0-1, παγώνοντας τη Λεωφόρο.





Ο Ροντινέι «χτύπησε» στο φινάλε του ημιχρόνου

Ενώ ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να ανασυνταχθεί, ο Ολυμπιακός πέτυχε το «χτύπημα» που ουσιαστικά έκρινε το ματς. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους (45’+1’), ο Ροντινέι πήρε τη μπάλα, μετά από κεφαλιά-πάσα του Ελ Κααμπί, έμεινε όρθιος ανάμεσα σε δύο αμυντικούς και με εξαιρετικό τελείωμα, νίκησε τον Λαφόν για το 0-2.





Οι αποδοκιμασίες από την εξέδρα, κατά την αποχώρηση των ομάδων για τα αποδυτήρια, ήταν χαρακτηριστικές της εικόνας των «πρασίνων».

Διαχείριση και «σβήσιμο» του ντέρμπι

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ράφα Μπενίτεθ προσπάθησε να αλλάξει την κατάσταση, ρίχνοντας στο ματς τους Σφιντέρσκι και Πελίστρι. Παρά τις κάποιες μικροευκαιρίες του πολωνού επιθετικού και μια σέντρα-σουτ του Πελίστρι, που έβγαλε ο Τζολάκης στο 65’, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε ποτέ να απειλήσει ουσιαστικά.

Ο Ολυμπιακός, με έξυπνη διαχείριση και χαμηλό ρυθμό, μετά το 70’, κράτησε το μηδέν στην άμυνα, χωρίς να κινδυνεύσει.

Το τελικό σφύριγμα βρήκε τους «ερυθρόλευκους» να πανηγυρίζουν την πρώτη τους νίκη σε ντέρμπι, μετά τον Οκτώβριο, παραμένοντας «ζωντανοί» στη μάχη του τίτλου.

Διαιτητής: Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ (Τουρκία)

Κίτρινες: 13’ Τεττέη, 70’ Ερνάντεθ, 90’+5’ Μπακασέτας – 9’ Ορτέγκα, 68’ Κοστίνια, 73’ Ντάνι Γκαρθία, 90’+5’ Έσε

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια (81’ Πάντοβιτς), Ρενάτο Σάντσες (66’ Μπακασέτας), Τσιριβέγια (66’ Σιώπης), Κυριακόπουλος, Αντίνο (46’ Πελίστρι), Ταμπόρδα, Τεττέη (46’ Σφιντέρσκι).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (77’ Μπιανκόν), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Ντάνι Γκαρθία (83’ Μουζακίτης), Ροντινέι, Τσικίνιο (89’ Σιπιόνι), Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.