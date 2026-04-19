Σε τεντωμένο σκοινί βρίσκονται οι διεθνείς σχέσεις, μετά την απόφαση της Τεχεράνης να γυρίσει την πλάτη στις διαπραγματεύσεις που προγραμμάτιζε ο Λευκός Οίκος. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι αποστέλλει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν, το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι η χώρα δε θα συμμετάσχει στις συνομιλίες, επικαλούμενη την αθέτηση των όρων της κατάπαυσης του πυρός, από την πλευρά των ΗΠΑ.

Πριν λίγο εξάλλου, ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος, κατά την προσφιλή του τακτική, έκανε γνωστό πως το αμερικανικό ναυτικό έκανε ρεσάλτο σε ιρανικών συμφερόντων πλοίο, στον κόλπο του Ομάν, ενώ επιχειρούσε να περάσει τα Στενά του Ορμούζ.

Μεταξύ άλλων, έκανε γνωστό, πως «το σταμάτησαν αμέσως, ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο» και ανέλαβαν τον έλεγχο του σκάφους, αφού αυτό προσπάθησε να διαπεράσει τον αμερικανικό αποκλεισμό.



Το τελεσίγραφο Τραμπ: «Θα σας γκρεμίσω κάθε γέφυρα»

Νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, είχε υιοθετήσει μια εξαιρετικά σκληρή ρητορική, προειδοποιώντας για ολοκληρωτική καταστροφή των υποδομών του Ιράν.

«Προσφέρουμε μια πολύ δίκαιη και λογική ΣΥΜΦΩΝΙΑ και ελπίζω να τη δεχτούν. Αν δεν το κάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξουδετερώσουν κάθε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν. ΤΕΛΟΣ Ο ΚΑΛΟΣ ΚΥΡΙΟΣ!» έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία, υπό τον αντιπρόεδρο JD Vance και με τη συμμετοχή των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται στο Ισλαμαμπάντ το βράδυ της Δευτέρας, παρά την αρνητική στάση της Τεχεράνης.

Στον «πάγο» η παγκόσμια αγορά ενέργειας

Η διπλωματική εμπλοκή αναμένεται να προκαλέσει νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου. Τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το 20% της παγκόσμιας προμήθειας αργού, παραμένουν κλειστά για τα ξένα πλοία.

Αν και την Παρασκευή υπήρξε μια προσωρινή αισιοδοξία για άνοιγμα της διόδου, η Τεχεράνη υπαναχώρησε το Σάββατο, όταν ο Τραμπ αρνήθηκε να άρει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Αναφορές από το πρακτορείο Tasnim κάνουν λόγο για δεξαμενόπλοια που αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία, μετά από προειδοποιητικά πυρά των ιρανικών δυνάμεων.

Οι λόγοι της ιρανικής άρνησης

Το IRNA, επικαλούμενο επίσημες πηγές, απέδωσε την αποχή από τον δεύτερο γύρο συνομιλιών στους εξής λόγους:

Στις «παράλογες και εξωπραγματικές προσδοκίες» της Ουάσινγκτον.

Στις συνεχείς αλλαγές στάσης και τις αντιφάσεις της αμερικανικής πλευράς.

Στον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό, τον οποίο η Τεχεράνη θεωρεί παραβίαση της εκεχειρίας.

Από την πλευρά του, το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση επίθεσης στις πολιτικές του υποδομές, θα απαντήσει πλήττοντας σταθμούς παραγωγής ενέργειας και μονάδες αφαλάτωσης γειτονικών αραβικών κρατών που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις.

Σε κατάσταση πολιορκίας το Ισλαμαμπάντ

Παρά το «όχι» του Ιράν, το Πακιστάν προετοιμάζεται πυρετωδώς για την άφιξη της αμερικανικής αποστολής. Στην πρωτεύουσα έχουν ληφθεί δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με το κέντρο της πόλης να είναι ουσιαστικά αποκλεισμένο και το ξενοδοχείο Serena – όπου διεξήχθη ο πρώτος γύρος συνομιλιών – να έχει εκκενωθεί από τους ενοίκους του.

Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ιρανό Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να διασώσει τη διαμεσολάβηση, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται εσωτερικές πιέσεις, λόγω των υψηλών τιμών των καυσίμων και των επερχόμενων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.