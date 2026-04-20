Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει στην εντατική του ΚΑΤ η 16χρονη Βερόνικα, η οποία χτυπήθηκε από μηχανάκι την ώρα που διέσχιζε τη Λιοσίων και εγκαταλείφθηκε αιμόφυρτη στην άσφαλτο.

«Την είδα να φεύγει σαν πανί»

Η μητέρα της Βερόνικας περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που βιώνει η οικογένεια. «Αυτή τη στιγμή το παιδί μου βρίσκεται διασωληνωμένο, με εγκεφαλικές κακώσεις και εσωτερική αιμορραγία, αφαίρεση σπλήνας, και αυτός ο κύριος, ασυνείδητος, τράπηκε σε φυγή και την παράτησε έτσι…» είπε στο Star.

«Παρατάμε στο έλεος μία ζωή, αφαιρούμε στην ουσία μία ζωή, κι ο κύριος αυτός τι κάνει; Μια μάνα αυτή τη στιγμή να βλέπει το παιδί της να φεύγει σαν ένα πανί και να εξαφανίζεται από το πουθενά ενώ περπατάει στον δρόμο, δηλαδή είναι σαν να πήγε ο συγκεκριμένος άνθρωπος επί τούτου για να κάνει αυτό το πράγμα» πρόσθεσε.

«Είδα το βίντεο κι έπαθα σοκ, στην κυριολεξία έπαθα σοκ. Λυπάμαι πάρα πολύ που ζω εδώ και είμαι Ελληνίδα, αυτό έχω να πω» λέει η μητέρα του κοριτσιού.

Η στιγμή της παράσυρσης

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές που προκαλούν οργή. Ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής έπεσαν και οι ίδιοι στο οδόστρωμα από τη σύγκρουση. Όμως, αντί να σπεύσουν πάνω από το τραυματισμένο παιδί, σηκώθηκαν ψυχρά, επιβιβάστηκαν στη μηχανή τους και τράπηκαν σε φυγή, αδιαφορώντας για την τύχη της ανήλικης που ψυχορραγούσε στην άσφαλτο.

Στο βίντεο το κορίτσι φαίνεται καθαρά να ελέγχει τον δρόμο από αριστερά πριν διασχίσει τη λεωφόρο Λιοσίων. Το μηχανάκι των δραστών είναι ακόμα μακριά. Την ώρα που η 16χρονη Βερόνικα φτάνει στη διαχωριστική γραμμή, το δίκυκλο, που κινείται με μεγάλη ταχύτητα, τη χτυπά και το παιδί εκτοξεύεται πολλά μέτρα μακριά.

«Δύο τύποι σε ένα μηχανάκι σηκώνονται, καβαλάνε τη μηχανή και φεύγουν. Το κορίτσι ήταν αιμόφυρτο», λέει αυτόπτης μάρτυρας.

Το αλαλούμ με τους αναβάτες της μηχανής

Την επόμενη μέρα της παράσυρσης εμφανίστηκε μια 20χρονη ως ιδιοκτήτρια του σκούτερ, η οποία είπε πως το μηχανάκι της εκλάπη. Ο 22χρονος, ο οποίος φαίνεται πως ήταν συνεπιβάτης του 16χρονου οδηγού της μηχανής, πήγε και αυτός και κατέθεσε στο τμήμα ότι ήταν συνεπιβάτης της συγκεκριμένης μηχανής.

Μετά από έρευνα αλλά και την κατάθεση της 20χρονης οι Αρχές διαπίστωσαν ότι η 20χρονη, στην ιδιοκτησία της οποίας ήταν το σκούτερ, το ενοικίαζε έναντι 300 ευρώ στον 16χρονο, προκειμένου αυτός να το χρησιμοποιεί ως ντελίβερι.

Το παρελθόν του 16χρονου

Ο 16χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι φοβήθηκε, και γι’ αυτό έφυγε και εγκατέλειψε το κορίτσι. Ωστόσο, ο ανήλικος από τη Σομαλία που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, είχε πλούσιο ποινικό παρελθόν, καθώς είχε πουλήσει ναρκωτικά σε ανήλικους το 2024, ενώ ήταν σεσημασμένος για ασέλγεια και επιθέσεις.

Τελικά συνελήφθη τελικά στην οδό Πατησίων από άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ.