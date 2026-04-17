Δεν είναι η πρώτη φορά που η δικαιοσύνη, με ενέργειες και αποφάσεις της βρίσκεται στο επίκεντρο σκληρών πολιτικών αντιπαραθέσεων, καθώς τις τελευταίες δεκαετίες, δεν έχει ποτέ διεξαχθεί πολιτική αναμέτρηση η προεκλογική περίοδος, χωρίς η δικαιοσύνη να είναι στο κέντρο των πολιτικών εξελίξεων, είτε αντικειμενικά από τον χειρισμό συγκεκριμένων υποθέσεων, είτε διότι επικρίνεται για χειρισμούς άλλων.

Ωςτόσο, είναι η πρώτη φορά που μέσα στο δικαστικό σώμα αναπτύσσεται έντονος προβληματισμός για την εμπλοκή της δικαιοσύνης στο πολιτικό παιχνίδι, κυρίως όμως για τις οξείες επιθέσεις που δέχονται τα τελευταία χρόνια δικαστές και εισαγγελείς για τον χειρισμό ορισμένων, πολιτικού ενδιαφέροντος υποθέσεων και άλλων, όπου εμφανίζονται συνήγοροι με εμφανείς η λιγότερο εμφανείς πολιτικές επιδιώξεις.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και οδήγησε την Ενωση Δικαςτών και Εισαγγελέων σε δημόσιες ανακοινώσεις καταδίκης (με σκληρές εκφράσεις) για την άσκηση των υπερασπιστικών καθηκόντων εκ μέρους της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ήταν η δίκη για τα βίντεο, που δεν προσκομίστηκαν για το σιδηροδρομικό δυστύχημα, προκαλώντας προβλήματα στη διερεύνηση της τραγωδίας.

Η κατάληξη μιας μακράς δικαστικής διαδικασίας στη δίκη για τα βίντεο, με επιθετική παρουσία στο δικαστήριο εκ μέρους της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ήταν τελικά η δικαστής να απέχει από τα καθήκοντά της, το αίτημα της να γίνει δεκτό και η δίκη να τορπιλιστεί, προκαλώντας την αντίδραση συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας.

Η δημόσια καταδίκη επιθέσεων κατά δικαστών συνεχίστηκε από την Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων και μετά την έναρξη της μεγάλης δίκης για τα Τέμπη στη Λάρισα, όπου στο κάδρο των έντονων επικρίσεων μπήκε εκτός από την Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος ,που επέκρινε με δριμύτητα τις τοποθετήσεις της Ενωσης και τον πρόεδρο της Χριστόφορο Σεβαστίδη.

Ωστόσο, πέραν της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, το κλίμα μέσα στη δικαιοσύνη είναι πλέον βαρύ για τις επιθέσεις που δέχονται δικαστικοί για τον χειρισμό υποθέσεων, με αποτέλεσμα η Ενωση Δικαστών να φθάσει στο σημείο να επισημάνει, πως στο εξής θα στραφεί με αγωγές στα αστικά δικαστήρια αλλά και με ποινικές διώξεις κατά συγκεκριμένων δικηγόρων, που κάνουν δύσκολη τη ζωή δικαστικών και τους επιτίθενται με σκληρές εκφράσεις παραβιάζοντας τη νομιμότητα.

Μάλιστα σε ανακοίνωση της η Ενωση, ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι το θέμα θα διεθνοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες με σχετικές αναφορές τόσο την Ευρωπαϊκή Ενωση των Δικαστών όσο και στη Διεθνή.

Βολές κατά Γεωργιάδη

Ετσι, για πρώτη φορά η Ενωση των Δικαστών ανοικτά ζητά από τα μέλη της να καταγγέλουν συμπεριφορές σε βάρος τους που παραβιάζουν τον νόμο για να κινηθούν οι σχετικές ποινικές και αστικές διαδικασίες, ενώ δεν αφήνεται πλέον τίποτα στην τύχη του. Οποια πολιτική δήλωση κρίνεται, ότι είναι αντιθεσμική η δυσφημιστική για δικαστικό, επικρίνεται με ανακοίνωση, ενώ ανακοινώσεις πλέον εκδίδει και ο Αρειος Πάγος για δημοσιεύματα, όπως για παράδειγμα εκείνο που έφερε αρεοπαγίτη να έχει παραιτηθεί, γιατί διαφωνούσε με δικαστικούς χειρισμούς, την αποχή της δικαστικού στη δίκη για τα βίντεο.

Ο αρεοπαγίτης Φώτιος Μουζάκης με δήλωση του, που παρατέθηκε σε ανακοίνωση του Αρείου Πάγου διέψευσε το δημοσίευμα. Και η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων, «καταχέριασε» τον Αδωνι Γεωργιάδη που σε δηλώσεις του χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «οχι και κανένα σοβαρό θεσμό», ενώ υπαινίχθηκε την κατάργηση της.

Ακρως επικριτική και σκληρή ήταν η ανακοίνωση της Ενωσης των Δικαστών για τους χαρακτηρισμούς του Αδωνι Γεωργιάδη για την ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου (είπε ότι είναι άσχετη) και ότι με τους χειρισμούς της στον ΟΠΕΚΕΠΕ εκβιάζει τον Αρειο Πάγο για να της ανανεώσει τη θητεία!

Για τις δηλώσεις Γεωργιάδη η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων τις χαρακτήρισε παρέμβαση στο έργο των εισαγγελικών λειτουργών, ενώ οι δηλώσεις αυτές απασχόλησαν και την συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου, όπου ζητήθηκε από τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ Νίκο Ανδρουλάκη να αποδοκιμαστούν από τον πρωθυπουργό.

Ο κ. Μητσοτάκης απαντώντας, ανέφερε ξεκαθαρίζοντας την κυβερνητική θέση, «Κανένα ζήτημα με Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κανένα ζήτημα να φύγει η χώρα μας από το θεσμό. Σεβόμαστε τον θεσμό και το υπουργείο Δικαιοσύνης συνεργάζεται αρμονικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία’’.

Πάντως, ενόψει της οξύτητας που παράγει η πολιτική συγκυρία δικαιοσύνη και δικαστές θα βρεθούν για καιρό στο κέντρο των εξελίξεων και οι αντιπαραθέσεις προβλέπονται σκληρές, όπως και οι επικρίσεις…