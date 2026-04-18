«Η αριστερά αναδιοργανώνεται απέναντι στο παγκόσμιο κύμα της δεξιάς» γράφει η ισπανική El Pais. Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, δυο αριστεροί ηγέτες με μεγάλη απήχηση στα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα, διοργανώνουν την Παγκόσμια Σύνοδό Κορυφής για την Προοδευτική Κινητοποίηση, η οποία ξεκίνησε χθες στη Βαρκελώνη, με τη συμμετοχή εκατοντάδων προοδευτικών ηγετών του κόσμου. Στόχος είναι η συζήτηση και η υπεράσπιση προοδευτικών πολιτικών ως εναλλακτική λύση στις συντηρητικές, που σε πολλές χώρες δείχνουν να κερδίζουν έδαφος.

Όπως σημειώνει η ισπανική εφημερίδα, το προοδευτικό κίνημα έχει περάσει μια περίοδο σημαντικών πολιτικών δυσκολιών τα τελευταία χρόνια, η οποία χαρακτηρίστηκε, μεταξύ άλλων, από την απώλεια υποστήριξης μέρους των εργατικών τάξεων στη Δύση, που αναζήτησαν καταφύγιο σε εθνικιστικές – λαϊκιστικές πολιτικές ενόψει οικονομικών πολιτικών και κοινωνικών παραπόνων.

Κοινή ατζέντα: από το διεθνές δίκαιο έως την πράσινη μετάβαση

Η σειρά συναντήσεων και πολιτικών εκδηλώσεων ξεκίνησε χθες με σύνοδο κορυφής υψηλού προφίλ μεταξύ Ισπανίας και Βραζιλίας και με μια κοινή εμφάνιση των ηγετών των δυο χωρών, στην οποία παρουσίασαν μια ολοκληρωμένη ατζέντα για μια σειρά από ζητήματα. Αυτά περιλαμβάνουν το «όχι στον πόλεμο» με το Ιράν, την απόρριψη του ισραηλινού επεκτατισμού, τη δέσμευση για πολυμερισμό και μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, την υπεράσπιση της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur (στη δημιουργία της οποίας συνέβαλαν), την προστασία του περιβάλλοντος, την υπεράσπιση εναλλακτικών πηγών ενέργειας αντί του πετρελαίου και τον αγώνα για ένα διαδίκτυο που δεν είναι ένα «αποτυχημένο κράτος» όπου επικρατεί «ο νόμος της ζούγκλας», όπως λέει συχνά ο Σάντσεθ. Ο Λούλα έχει διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο σε αυτή τη μάχη εναντίον των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών, ιδίως του Ίλον Μασκ.

Στις σημερινές εκδηλώσεις, στις οποίες αναμένονται 3.000 παρευρισκόμενοι, θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, η Πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σάινμπαουμ, ο Πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα, ο Πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα αλλά και οι ηγέτες άλλων χωρών από την Ουρουγουάη ως τη Λιθουανία και την Γκάνα. Το παρών θα δώσει και ο αμερικανός δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Μέρφι.

Ο Σάντσεθ ως βασικός εκφραστής της ευρωπαϊκής προοδευτικής γραμμής

Ο Λούλα δήλωσε σε συνέντευξή του στην EL PAÍS ότι δεν πρόκειται για μια σύνοδο κορυφής κατά του Τραμπ, όπως πολλοί την χαρακτήρισαν, όμως «φαίνεται σαφές ότι οι δύο ηγέτες θέλουν να προσφέρουν μια παγκόσμια πολιτική εναλλακτική λύση στην κοσμοθεωρία του αμερικανού προέδρου και άλλων ηγετών της ευρωπαϊκής και αμερικανικής δεξιάς» γράφει η ισπανική εφημερίδα.

Άλλωστε, οι συγκρούσεις με τον Τραμπ, η σφοδρή κριτική κατά του Ισραήλ και η υποστήριξη της μετανάστευσης είναι αυτά που έχουν κάνει τον ισπανό σοσιαλιστή πρωθυπουργό να ξεχωρίζει στην Ευρώπη, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κλίνει προς τα δεξιά.

Το τελευταίο επεισόδιο της κόντρας Σάντσεθ – Τραμπ ήταν η σθεναρή αντίθεσή του πρώτου στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, με τον αμερικανό πρόεδρο να απειλεί με εμπορικά αντίποινα αφού η Ισπανία αρνήθηκε τη χρήση των βάσεων της.

Και πριν όμως από αυτό, είχε προκαλέσει πέρυσι την οργή του Τραμπ όταν αρνήθηκε να συμφωνήσει με την απαίτηςή του να αυξήσουν τα μέλη του ΝΑΤΟ τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ.

«Ο Πέδρο Σάντσεθ έχει γίνει ο σημαιοφόρος της δυτικής πολιτικής αντιπολίτευσης στον πρόεδρο των ΗΠΑ», έγραψε η Wall Street Journal τον περασμένο μήνα, ενώ οι Financial Times τον αποκαλούν «νέμεση του Τραμπ στην Ευρώπη».