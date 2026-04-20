Στο φως της δημοσιότητας δόθηκαν νέα πλάνα από τη θεαματική επιχείρηση κατάληψης του φορτηγού πλοίου Τούσκα, το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στον Κόλπο του Ομάν.

Το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) καταγράφει καρέ-καρέ την επιχείρηση των Αμερικανών πεζοναυτών. Οι ειδικές δυνάμεις φαίνονται να απογειώνονται με ελικόπτερα από το USS Tripoli και στη συνέχεια να πραγματοποιούν κατάβαση με σχοινιά πάνω στο κατάστρωμα του ιρανικού πλοίου.

U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touska’s… pic.twitter.com/mFxI5RzYCS — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026

«Πλήρης έλεγχος» υπό τις διαταγές Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες το βράδυ ότι οι πεζοναύτες έθεσαν υπό «πλήρη κράτηση» το σκάφος, το οποίο έφερε σημαία Ιράν.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το πλοίο επιχείρησε να διαφύγει από τον αυστηρό ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια, οδηγώντας στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας.

Πώς ακινητοποιήθηκε το σκάφος

Πριν από την τελική έφοδο των πεζοναυτών, το σύστημα πρόωσης του Τούσκα είχε τεθεί εκτός λειτουργίας. Το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Spruance είχε ανοίξει πυρ με το πυροβόλο Mark 45, στοχεύοντας απευθείας στο μηχανοστάσιο του φορτηγού πλοίου για να το ακινητοποιήσει.

CENTCOM has released video showing the destroyer USS Spruance firing its main gun at the Iranian-flagged cargo vessel Touska as it attempted to breach the U.S. blockade. pic.twitter.com/lOBcv4kqDY — Clash Report (@clashreport) April 19, 2026

Έξι ώρες προειδοποιήσεων

Οι αμερικανικές δυνάμεις υποστήριξαν ότι πριν από τη χρήση βίας εξάντλησαν κάθε διπλωματικό και επικοινωνιακό μέσο. Συγκεκριμένα εξέδωσαν αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις προς το πλήρωμα του πλοίου, προειδοποιήσεις που διήρκεσε έξι ώρες, χωρίς το ιρανικό σκάφος να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να κλιμακώσει περαιτέρω την ένταση στην περιοχή, με την Τεχεράνη να έχει ήδη προειδοποιήσει για σκληρά αντίποινα απέναντι σε αυτό που αποκαλεί «πράξη ένοπλης πειρατείας».