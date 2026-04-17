Στο διάστημα ανάμεσα στην ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη και τη δευτερολογία του, οι βουλευτές του ΠαΣοΚ συγκεντρώθηκαν στο καφενείο της Βουλής. Η ικανοποίηση ήταν διάχυτη και τα χαμογέλα για την τοποθέτηση του προέδρου του κόμματος που είχε προηγηθεί περίσσευαν.

Λίγη ώρα αργότερα αφίχθη και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εκείνη την στιγμή τα πηγαδάκια μεταξύ των βουλευτών σταμάτησαν, και η Χριστίνα Σταρακά τον κοίταξε και του είπε «πρόεδρε σήμερα έσκισες». Αυτή η σκηνή αποτελεί δηλωτικό στοιχείο του καλού κλίματος που υπήρχε μεταξύ των μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠαΣοΚ στη χτεσινή, προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου.

Μία διαδικασία που χαρακτηρίστηκε από την μονομαχία μεταξύ του πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τους υψηλούς τόνους, αλλά και τις ατάκες που ακούστηκαν και ξεχώρισαν. Μία από αυτές ήταν όταν ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ απευθύνθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον ρώτησε «με τι θέλετε να μείνετε στην ιστορία; Ως ο Έλληνας Νίξον ή ο Έλληνας Όρμπαν;». Ενώ και η αναφορά του στον Μακάριου Λαζαρίδη προκάλεσε γέλιο στην αίθουσα. «Πρέπει ο κ. Λαζαρίδης να πάει σπίτι του;» αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ και στη συνέχεια προσπάθησε να δικαιολογήσει την στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχολιάζοντας πως «εκτός, αν τον κρατάτε για … την ομορφιά του».

Η ένταση

Υπήρξαν και στιγμές όμως που το θερμόμετρο ανέβηκε κατακόρυφα και η αίθουσα της ολομέλειας θύμισε συνεδριάσεις από περασμένες δεκαετίες. Όπως η σκηνή με τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ να απευθύνεται, τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο όμως και στην αδελφή του Ντόρα Μπακογιάννη που παρενέβη.

«Μιλάτε για το ρουσφέτι. Και το λέτε σε μένα» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας αναφορά του Πρωθυπουργού στον Θεόδωρο Πάγκαλο και συνέχισε τονίζοντας πως «μιλάει η οικογένεια Μητσοτάκη για ρουσφέτι. Που, αν βάλεις τους διορισμούς που έχουν κάνει στη σειρά, θα φτάσουμε στις Βρυξέλλες». Με την Ντόρα Μπακογιάννη να διακόπτει από την πρώτη σειρά των καθισμάτων τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ την στιγμή που εκείνος επικαλούταν, με τη σειρά του δήλωση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που ανέφερε πως «υπήρχε μια εποχή, το 1951, που εγώ έκανα τα περισσότερα ρουσφέτια και φυσικά διόριζα. Διόριζα όσους ήθελα».

Τότε η βουλευτής Χανίων, του απάντησε εκτός μικροφώνου πως αυτό ήταν «πριν από 70 χρόνια». Σε αυτό το σημείο ο Νίκος Ανδρουλάκης γύρισε προς το μέρος της και της απάντησε πως «γι’ αυτό είστε αμετανόητοι, κυρία Μπακογιάννη. Για αυτό είστε αμετανόητοι. Μια Δεξιά αμετανόητη. Ό,τι κάνατε το 1951 με το ρουσφέτι, κάνετε το 2026 με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και έχετε θράσος και μιλάτε»

Το «μήνυμα» Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μέσα από τις παρεμβάσεις του αυτές και την σκληρή αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό, ουσιαστικά έδωσε και την γραμμή του επόμενου διαστήματος. Οι χαρακτηρισμοί του όπως «Ορμπανίσκος των Βαλκανίων», καθώς και η προτροπή για «εκλογές, να φύγετε το γρηγορότερο δυνατό» έκανε του βουλευτές του ΠαΣοΚ να σκεφτούν πως η απόσταση με την κυβέρνηση μεγαλώνει διαρκώς και πως το πολιτικό χάσμα με τους γαλάζιους βουλευτές παραμένει αγεφύρωτο. Συνεργάτες του προέδρου του ΠαΣοΚ σημειώνουν πως αυτές οι κινήσεις δεν έγιναν τυχαία, «ήταν μελετημένες και οι λέξεις επιλέχθηκαν προσεκτικά». Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η απόφαση του συνεδρίου του ΠαΣοΚ «δεν ήταν απλά μία τακτική κίνηση, αλλά μία απόφαση που αποτυπώνει την πολιτική και αξιακή απόσταση με την Νέα Δημοκρατία και το παρακράτος που έχει στήσει»

Οι δύο τοποθετήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη είχαν επίσης ένα και μόνο στόχο, να πλήξουν το προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τις προηγούμενές ημέρες ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ πέρασε αρκετό χρόνο με τους συνεργάτες του, προκειμένου να γράψει και να οργανώσει σωστά την έκταση, αλλά και το περιεχόμενο των δύο παρεμβάσεων του. Άλλωστε, το γεγονός πως η κορυφαία αυτή κοινοβουλευτική διαδικασία προκλήθηκε μετά από δικό του αίτημα, σε συνδυασμό με την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για τις υποκλοπές, αλλά και τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρόσθεσαν επιπλέον βάρος στη συζήτηση.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ περιέγραψε ότι η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν προάγει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό. Απαρίθμησε τα σκάνδαλα της διακυβέρνησης του, εστιάζοντας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις απευθείας αναθέσεις, αλλά και τις υποκλοπές. Υποστήριξε πως η κυβέρνηση είναι βυθισμένη στα σκάνδαλα και τον πελατειασμό, όπως στην περίπτωση του Μακάριου Λαζαρίδη που απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη τόνισε πως είναι δικό του «προσωπικό ρουσφέτι». Χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως «εκβιαζόμενο».

Ενώ παράλληλα επιχείρησε να καταστήσει σαφές πως το ΠαΣοΚ είναι το μόνο κόμμα που ενσαρκώνει την πολιτική αλλαγή και μπορεί να την κάνει πράξη. «Δεσμευόμαστε ότι με την πολιτική αλλαγή θα διερευνηθούν όλα μα όλα τα σκάνδαλα. Δεν θα μείνει τίποτα στο σκοτάδι. Όλα. Σύμβαση-σύμβαση, ευρώ -ευρώ. Μόνο έτσι η πολιτική θα ανακτήσει την χαμένη της αξιοπιστία» δήλωσε χαρακτηριστικά και ζήτησε εκλογές.