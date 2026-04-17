Αντιδράσεις και κόντρα με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκάλεσε η συμφωνία της 9ης Απριλίου 2026 μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) και της Dassault αναφορικά με την υποστήριξη (Follow-On Support – FOS) των μαχητικών αεροσκαφών Rafale από πλευράς των Γάλλων.

Ο βουλευτής Ηλείας και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Άμυνας του ΠαΣοΚ-Κινήματος Αλλαγής κ. Μιχάλης Κατρίνης κατηγορεί με σημερινή ανακοίνωση του το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το γεγονός πως η ενημέρωση από πλευράς ΓΔΑΕΕ «δεν περιλάμβανε πληροφορίες για το είδος των παρεχόμενων προγραμμάτων, την αξία τους, ποιες ελληνικές εταιρείες θα συμμετάσχουν, καθώς και το αν έχουν συναφθεί δεσμευτικές συμβάσεις από ελληνικές εταιρείες πριν ανατεθεί η κύρια σύμβαση».

Συνεχίζει τονίζοντας πως «το ΥΕΘΑ οφείλει να ενημερώνει ποιες είναι οι ελληνικές εταιρείες που έχουν εξασφαλίσει εργασίες με σύναψη σχετικών συμβάσεων, ποιο είναι το τίμημα αυτών των συμβάσεων και τι ακριβώς εργασίες αφορούν».

Γιατί δεν υπάρχει αναφορά σε ελληνικές αμυντικές εταιρίες;

Το «Βήμα» πληροφορείται πως η εκτελεστική συμφωνία της 9ης Απριλίου 2026 (01/2026) αφορά το FOS που «κουμπώνει» με την σύμβαση πώλησης των Rafale το 2021, μια σύμβαση που η Ελλάδα υπέγραψε μαζί με την Γαλλία στις 25 Ιανουαρίου 2021 και αφορούσε την αγορά 18 μαχητικών (τα οποία αυξήθηκαν σε 24).

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο λόγος που δεν υπάρχει αναφορά σε ελληνικές αμυντικές εταιρίες στο εν λόγω FOS – το οποίο και προκάλεσε την αντίδραση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης – είναι διότι κατά την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας των αεροσκαφών το 2021 δεν είχε επισημοποιηθεί η πάγια θέση της παρούσας ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας κατά 25%.

Η ανησυχία τόσο στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά, πρωτίστως, στις τάξεις των εγχώριων εταιριών παραγωγής αμυντικού υλικού είναι πως η δέσμευση για συμμετοχή ελληνικών εταιριών σε ποσοστό 25% (μεσοσταθμικά) σε κάθε εξοπλιστικό πρόγραμμα θα μείνει απλά στα χαρτιά.

Η σύμβαση αυτή «πατάει» στην προμήθεια του 2021

Θέλει πράγματι η κυβέρνηση να στηρίξει την εγχώρια βιομηχανία και την ελληνική οικονομία ή όχι, είναι η ουσία του σημερινού ερωτήματος από πλευράς ΠαΣοΚ-Κίνημα Αλλαγής και πολλοί εντός κόμματος – αλλά και ευρύτερα – θεωρούν θεμιτό να εκφράζονται επιφυλάξεις σχετικά με τις διακηρύξεις για το θέμα του 25% και το κατά πόσον αυτό είναι υλοποιήσιμο.

Ο ΣΕΚΠΥ (Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολεμικού Υλικού) έχει αποστείλει από την 1η Δεκεμβρίου του 2025 επιστολή στην «Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων» της Βουλής, εκφράζοντας «την έντονη ανησυχία του» και «καλεί τη Dassault και όλους τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς να προσέλθουν άμεσα σε ουσιαστικό διάλογο και συνεργασία με την ελληνική αμυντική βιομηχανία, ώστε να ενισχυθεί πραγματικά και εμπράκτως η ελληνογαλλική βιομηχανική συνεργασία, προς όφελος των Ενόπλων Δυνάμεων, της οικονομίας και της στρατηγικής αυτονομίας της χώρας».

Το ότι η απουσία ελληνικών αμυντικών εταιριών από την εκτελεστική σύμβαση της 9ης Απριλίου οφείλεται στην δικαιολογία πως η σύμβαση αυτή «πατάει» στην προμήθεια του 2021 όταν δεν υπήρχε ο όρος του 25% δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση την ανάγκη για «ενίσχυση της διαφάνειας, της εγχώριας συμμετοχής και της πραγματικής προστιθέμενης αξίας που πρέπει να συνοδεύουν κάθε στρατηγική προμήθεια των Ενόπλων Δυνάμεων … [και της] ουσιαστικής εμπλοκής της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας σε κάθε μείζον εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και ο ΣΕΚΠΥ, που είναι και ένας δεδηλωμένος στόχος και από την ίδια την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ένας στόχος ο οποίος ωστόσο μένει να αποδειχθεί στην πράξη.