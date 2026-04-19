Σοκαρισμένη η κοινή γνώμη στις ΗΠΑ παρακολουθεί τις λεπτομέρειες μιας αποτρόπαιης μαζικής επίθεσης στην πόλη Σρίβπορτ της Λουιζιάνα.

Οκτώ παιδιά, ηλικίας από 18 μηνών έως 14 ετών, έπεσαν νεκρά από τα πυρά ενόπλου τα ξημερώματα της Κυριακής, σε ένα περιστατικό που οι αρχές αποδίδουν σε μια ακραία ενδοοικογενειακή διαμάχη.

⚠️ Important Exclusive visuals of the domestic mass shooting scene from Shreveport, Louisiana — 8 Children killed Victims were ages 1 to 14. Suspected shooter fatally shot by police https://t.co/15Mfz6asHD pic.twitter.com/HvkKSMh0uV — Open News© (@OpenNewNews) April 19, 2026

Το χρονικό της σφαγής

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Σρίβπορτ, Γουέιν Σμιθ, ο δράστης άνοιξε πυρ σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες, σκορπίζοντας τον θάνατο. Συνολικά, 10 άτομα δέχθηκαν πυροβολισμούς, με τα οκτώ παιδιά να αφήνουν την τελευταία τους πνοή.

«Πρόκειται για μια εκτεταμένη σκηνή εγκλήματος, που δε μοιάζει με τίποτα από όσα έχουμε δει ποτέ οι περισσότεροι από εμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σμιθ, περιγράφοντας τη φρίκη που αντίκρισαν οι αστυνομικοί.

Καταδίωξη και θάνατος του δράστη

Μετά το λουτρό αίματος, ο ύποπτος επιχείρησε να διαφύγει. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, Κρίστοφερ Μπορντελόν, ο ένοπλος, που ήταν ενήλικος, έκλεψε ένα αυτοκίνητο, κοντά στη διασταύρωση των οδών West 79th και Lynnwood, για να ξεφύγει από τις Aρχές.

Ακολούθησε άγρια καταδίωξη, κατά την οποία οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ εναντίον του οχήματος, με αποτέλεσμα ο δράστης να πέσει νεκρός. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο συγκεκριμένος άνδρας έδρασε μόνος του.

Τα κίνητρα και η συγγένεια με τα θύματα

Αν και τα ακριβή αίτια της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση, οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι το κίνητρο ήταν ενδοοικογενειακή διαμάχη. Ο αρχηγός της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι ορισμένα από τα παιδιά που δολοφονήθηκαν ήταν απόγονοι του δράστη.

Οι αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων από τα τρία σημεία των επιθέσεων, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει βυθισμένη στο πένθος για τον άδικο χαμό των ανήλικων θυμάτων.