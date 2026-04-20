Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
5 το πρωί
5 το πρωί: Κλιμάκωση στην κρίση ΗΠΑ και Ιράν – Συνεχίζει να προκαλεί ο Λαζαρίδης – Νέα στοιχεία για Κεφαλονιά
Κατερίνα Μανιαδάκη

Χαμηλές είναι οι προσδοκίες για το ενδεχόμενο νέων ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη, καθώς η τακτική του «καρότου και του μαστιγίου» που χρησιμοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δείχνει να κάμπτει τις αντοχές των Ιρανών

1

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στον Κόλπο

  • Διπλωματικό και ενεργειακό αδιέξοδο: Η άρνηση της Τεχεράνης να προσέλθει στις συνομιλίες του Πακιστάν, σε συνδυασμό με το αμερικανικό ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο και τις απειλές Τραμπ για ολοκληρωτική καταστροφή υποδομών, οδηγεί τις σχέσεις στα άκρα. Το συνεχιζόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ προκαλεί παγκόσμιο συναγερμό για νέα εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου.
  • Η «πυρηνική σκόνη» ως επικοινωνιακό εργαλείο του Τραμπ: Ο αμερικανός πρόεδρος εισήγαγε τον όρο «πυρηνική σκόνη» για να περιγράψει τα 440 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, παρουσιάζοντας την παράδοσή τους ως θρίαμβο. Παρά τους βομβαρδισμούς και την εξόντωση της ιρανικής ηγεσίας, η Τεχεράνη επιβιώνει πολιτικά, οδηγώντας σε ένα ασύμμετρο παζάρι, όπου η οριστική διακοπή του εμπλουτισμού και η ασφάλεια στη Μέση Ανατολή παραμένουν αβέβαιες.
  • Παγκόσμιο «ψαλίδι» στις πτήσεις: Η εκτόξευση της τιμής των καυσίμων και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή οδηγούν τις αεροπορικές εταιρείες σε μαζικές ακυρώσεις και καθήλωση αεροσκαφών. Με τη διεθνή χωρητικότητα, ήδη μειωμένη κατά 3%, κολοσσοί όπως οι Lufthansa, KLM και Delta περιορίζουν τα δρομολόγιά τους, απειλώντας την καλοκαιρινή σεζόν, ενώ η Ευρώπη προειδοποιεί για επικείμενες ελλείψεις στα αποθέματα καυσίμων αεριωθούμενων.
2

Νέα πολιτική θύελλα μετά την παραίτηση Λαζαρίδη

3

Σκοτεινά ευρήματα και ανοιχτά ερωτήματα για τον θάνατο της Μυρτούς

  • Προφυλακίστηκαν οι κατηγορούμενοι: Μετά από μαραθώνιες απολογίες, προφυλακίστηκαν και οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, κακουργηματικού χαρακτήρα.
  • Νέα στοιχεία: Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται ψηφιακά ίχνη που συνδέουν τη νεαρή με έναν 66χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να της έστειλε χρήματα μετά από βιντεοκλήση. Οι Αρχές εξετάζουν συνομιλίες και αναμένουν νέο κρίσιμο βίντεο, που ενδέχεται να φωτίσει τις τελευταίες ώρες πριν την τραγωδία. Παράλληλα, ερευνάται ο ρόλος μιας 18χρονης που βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο.
  • Καταγγελίες και κρίσιμα ερωτήματα: Σοκ προκαλούν οι καταγγελίες για πιθανό σχέδιο εκμετάλλευσης της 19χρονης, με αναφορές σε απόπειρα ώθησής της στην πορνεία. Την ίδια ώρα, οι τοξικολογικές εξετάσεις και το πόρισμα του ιατροδικαστή αναμένονται ως καθοριστικά για τη διαλεύκανση των αιτίων θανάτου, ενώ δεν αποκλείεται, μάλιστα, η εμπλοκή και άλλων προσώπων.
4

Αιματηρές επιθέσεις σε τρεις χώρες με δεκάδες νεκρούς

  • Οκτώ παιδιά νεκρά στη Λουιζιάνα: Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Λουιζιάνα, όπου οκτώ παιδιά, ηλικίας από 18 μηνών έως 14 ετών, σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλου τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο δράστης άνοιξε πυρ σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες, τραυματίζοντας συνολικά 10 άτομα, σε ένα περιστατικό που αποδίδεται σε ακραία ενδοοικογενειακή διαμάχη. Σύμφωνα με στοιχεία του Gun Violence Archive, μόνο φέτος στις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί 119 μαζικές επιθέσεις με 117 νεκρούς, εκ των οποίων 79 παιδιά.
  • Ένοπλος σκόρπισε τον τρόμο στο Κίεβο: Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στο Κίεβο το Σάββατο, με έξι νεκρούς και 15 τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί σε σοβαρή κατάσταση. Ο δράστης πυροβολούσε αδιακρίτως περαστικούς πριν ταμπουρωθεί σε σούπερ μάρκετ, κρατώντας ομήρους. Η επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων ολοκληρώθηκε με την εξουδετέρωσή του, μετά από ανταλλαγή πυρών.
  • 14χρονος πίσω από μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η επίθεση σε σχολείο στο Καχραμανμαράς την περασμένη Τετάρτη, όπου 14χρονος σκότωσε 10 ανθρώπους, εννέα μαθητές και έναν καθηγητή. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο δράστης ήταν απομονωμένος και εθισμένος σε βιντεοπαιχνίδια με όπλα, ενώ είχε προαναγγείλει το χτύπημα σε έγγραφο που βρέθηκε στον υπολογιστή του.
5

Η 2η αγωνιστική για τα Play Off της Super League

  • Θρίαμβος του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο: Ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-0 του Παναθηναϊκού, στη Λεωφόρο, με τους Μάρτινς (33’) και Ροντινέι (45’+1’) να αξιοποιούν την ανωτερότητα των Πειραιωτών. Παρά το δυνατό ξεκίνημα των «πρασίνων», η ομάδα του Μεντιλίμπαρ ήλεγξε το κέντρο και διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμα στο δεύτερο ημίχρονο. Με αυτό το τρίποντο, οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν στη 2η θέση και στο κυνήγι του τίτλου, αφήνοντας τον ΠΑΟΚ τρεις βαθμούς πίσω.
  • Πιο κοντά στον τίτλο η ΑΕΚ: Η Ένωση επικράτησε εμφατικά με 3-0 του ΠΑΟΚ στην «Αγιά Σοφιά», μετατρέποντας το ντέρμπι σε «κιτρινόμαυρο» πάρτι. Με αυτογκόλ του Κεντζιόρα και τέρματα των Κοϊτά και Πινέδα, η ομάδα του Νίκολιτς ξέφυγε στο +8 από τους Θεσσαλονικείς. Πλέον, η Ένωση αγκαλιάζει τον τίτλο τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος, ενώ ο ΠΑΟΚ στρέφεται στον τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.
  • Βαθμολογία – Πρόγραμμα: Η ΑΕΚ προηγείται με 66 βαθμούς, ακολουθούμενη από τον Ολυμπιακό (61), τον ΠΑΟΚ (58) και τον Παναθηναϊκό (50). Μετά τη διακοπή για τον τελικό Κυπέλλου, το ερχόμενο Σάββατο, η δράση επιστρέφει την Κυριακή 3 Μαΐου με τα ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός-ΑΕΚ. Οι επόμενες τρεις αγωνιστικές θα διεξαχθούν στις 10, 13 και 17 Μαΐου.
     
Περισσότερα από ΤΟ ΒΗΜΑ

Τελευταίες Ειδήσεις

5 το πρωί: Κλιμάκωση στην κρίση ΗΠΑ και Ιράν – Συνεχίζει να προκαλεί ο Λαζαρίδης – Νέα στοιχεία για Κεφαλονιά

5 το πρωί: Κλιμάκωση στην κρίση ΗΠΑ και Ιράν – Συνεχίζει να προκαλεί ο Λαζαρίδης – Νέα στοιχεία για Κεφαλονιά

5 το πρωί
15 λεπτά πριν Κατερίνα Μανιαδάκη

Το μοναδικό σωσίβιο του Τιτανικού που «επέζησε» 114 χρόνια πουλήθηκε για μια περιουσία

Το μοναδικό σωσίβιο του Τιτανικού που «επέζησε» 114 χρόνια πουλήθηκε για μια περιουσία

Κυρίαρχος ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι: «Άλωσε» 0-2 τη Λεωφόρο και έμεινε ζωντανός για τον τίτλο

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2: «Ερυθρόλευκη» κυριαρχία στη Λεωφόρο και βλέμμα στον τίτλο

Εφιάλτης χωρίς τέλος στις ΗΠΑ: 79 παιδιά νεκρά από σφαίρες φέτος - Η τραγωδία που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο

ΗΠΑ: 79 παιδιά νεκρά μέσα στο 2026 – Σοκάρουν τα στατιστικά μετά το μακελειό στη Λουιζιάνα

