5 το πρωί: Κλιμάκωση στην κρίση ΗΠΑ και Ιράν – Συνεχίζει να προκαλεί ο Λαζαρίδης – Νέα στοιχεία για Κεφαλονιά
Χαμηλές είναι οι προσδοκίες για το ενδεχόμενο νέων ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη, καθώς η τακτική του «καρότου και του μαστιγίου» που χρησιμοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δείχνει να κάμπτει τις αντοχές των Ιρανών
Εκτός ελέγχου η κατάσταση στον Κόλπο
- Διπλωματικό και ενεργειακό αδιέξοδο: Η άρνηση της Τεχεράνης να προσέλθει στις συνομιλίες του Πακιστάν, σε συνδυασμό με το αμερικανικό ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο και τις απειλές Τραμπ για ολοκληρωτική καταστροφή υποδομών, οδηγεί τις σχέσεις στα άκρα. Το συνεχιζόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ προκαλεί παγκόσμιο συναγερμό για νέα εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου.
- Η «πυρηνική σκόνη» ως επικοινωνιακό εργαλείο του Τραμπ: Ο αμερικανός πρόεδρος εισήγαγε τον όρο «πυρηνική σκόνη» για να περιγράψει τα 440 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, παρουσιάζοντας την παράδοσή τους ως θρίαμβο. Παρά τους βομβαρδισμούς και την εξόντωση της ιρανικής ηγεσίας, η Τεχεράνη επιβιώνει πολιτικά, οδηγώντας σε ένα ασύμμετρο παζάρι, όπου η οριστική διακοπή του εμπλουτισμού και η ασφάλεια στη Μέση Ανατολή παραμένουν αβέβαιες.
- Παγκόσμιο «ψαλίδι» στις πτήσεις: Η εκτόξευση της τιμής των καυσίμων και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή οδηγούν τις αεροπορικές εταιρείες σε μαζικές ακυρώσεις και καθήλωση αεροσκαφών. Με τη διεθνή χωρητικότητα, ήδη μειωμένη κατά 3%, κολοσσοί όπως οι Lufthansa, KLM και Delta περιορίζουν τα δρομολόγιά τους, απειλώντας την καλοκαιρινή σεζόν, ενώ η Ευρώπη προειδοποιεί για επικείμενες ελλείψεις στα αποθέματα καυσίμων αεριωθούμενων.
Νέα πολιτική θύελλα μετά την παραίτηση Λαζαρίδη
- Το παρασκήνιο της παραίτησης: Την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης υπέβαλε ο Μακάριος Λαζαρίδης, στον απόηχο του σάλου για το πτυχίο του. Στη μακροσκελή δήλωσή του επικαλέστηκε την ανάγκη προστασίας του κυβερνητικού έργου, ενώ υπερασπίστηκε την προσωπική και πολιτική του εντιμότητα.
- Σφοδρή επίθεση από το ΠαΣοΚ: Η παραίτηση προκάλεσε έντονη αντίδραση από το ΠαΣοΚ, που έκανε λόγο για ένδειξη αδυναμίας του πρωθυπουργού. Η αξιωματική αντιπολίτευση κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι στήριξε τον κ. Λαζαρίδη παρά τα ζητήματα που είχαν ανακύψει, επισημαίνοντας ότι τελικά ο ίδιος οδηγήθηκε μόνος του στην έξοδο.
- Νέος κύκλος αντιδράσεων: Λίγες ώρες μετά την παραίτησή του, ο Μακάριος Λαζαρίδης πυροδότησε νέο γύρο αντιδράσεων, αναδημοσιεύοντας ανάρτηση με επιθετικά σχόλια κατά της Ντόρας Μπακογιάννη. Η κίνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο από κυβερνητικά στελέχη που πήραν αποστάσεις όσο και από την αντιπολίτευση, με το ΠαΣοΚ να κάνει λόγο για «σεξιστική επίθεση και ηλικιακό ρατσισμό».
Σκοτεινά ευρήματα και ανοιχτά ερωτήματα για τον θάνατο της Μυρτούς
- Προφυλακίστηκαν οι κατηγορούμενοι: Μετά από μαραθώνιες απολογίες, προφυλακίστηκαν και οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, κακουργηματικού χαρακτήρα.
- Νέα στοιχεία: Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται ψηφιακά ίχνη που συνδέουν τη νεαρή με έναν 66χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να της έστειλε χρήματα μετά από βιντεοκλήση. Οι Αρχές εξετάζουν συνομιλίες και αναμένουν νέο κρίσιμο βίντεο, που ενδέχεται να φωτίσει τις τελευταίες ώρες πριν την τραγωδία. Παράλληλα, ερευνάται ο ρόλος μιας 18χρονης που βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο.
- Καταγγελίες και κρίσιμα ερωτήματα: Σοκ προκαλούν οι καταγγελίες για πιθανό σχέδιο εκμετάλλευσης της 19χρονης, με αναφορές σε απόπειρα ώθησής της στην πορνεία. Την ίδια ώρα, οι τοξικολογικές εξετάσεις και το πόρισμα του ιατροδικαστή αναμένονται ως καθοριστικά για τη διαλεύκανση των αιτίων θανάτου, ενώ δεν αποκλείεται, μάλιστα, η εμπλοκή και άλλων προσώπων.
Αιματηρές επιθέσεις σε τρεις χώρες με δεκάδες νεκρούς
- Οκτώ παιδιά νεκρά στη Λουιζιάνα: Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Λουιζιάνα, όπου οκτώ παιδιά, ηλικίας από 18 μηνών έως 14 ετών, σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλου τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο δράστης άνοιξε πυρ σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες, τραυματίζοντας συνολικά 10 άτομα, σε ένα περιστατικό που αποδίδεται σε ακραία ενδοοικογενειακή διαμάχη. Σύμφωνα με στοιχεία του Gun Violence Archive, μόνο φέτος στις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί 119 μαζικές επιθέσεις με 117 νεκρούς, εκ των οποίων 79 παιδιά.
- Ένοπλος σκόρπισε τον τρόμο στο Κίεβο: Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στο Κίεβο το Σάββατο, με έξι νεκρούς και 15 τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί σε σοβαρή κατάσταση. Ο δράστης πυροβολούσε αδιακρίτως περαστικούς πριν ταμπουρωθεί σε σούπερ μάρκετ, κρατώντας ομήρους. Η επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων ολοκληρώθηκε με την εξουδετέρωσή του, μετά από ανταλλαγή πυρών.
- 14χρονος πίσω από μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η επίθεση σε σχολείο στο Καχραμανμαράς την περασμένη Τετάρτη, όπου 14χρονος σκότωσε 10 ανθρώπους, εννέα μαθητές και έναν καθηγητή. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο δράστης ήταν απομονωμένος και εθισμένος σε βιντεοπαιχνίδια με όπλα, ενώ είχε προαναγγείλει το χτύπημα σε έγγραφο που βρέθηκε στον υπολογιστή του.
Η 2η αγωνιστική για τα Play Off της Super League
- Θρίαμβος του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο: Ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-0 του Παναθηναϊκού, στη Λεωφόρο, με τους Μάρτινς (33’) και Ροντινέι (45’+1’) να αξιοποιούν την ανωτερότητα των Πειραιωτών. Παρά το δυνατό ξεκίνημα των «πρασίνων», η ομάδα του Μεντιλίμπαρ ήλεγξε το κέντρο και διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμα στο δεύτερο ημίχρονο. Με αυτό το τρίποντο, οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν στη 2η θέση και στο κυνήγι του τίτλου, αφήνοντας τον ΠΑΟΚ τρεις βαθμούς πίσω.
- Πιο κοντά στον τίτλο η ΑΕΚ: Η Ένωση επικράτησε εμφατικά με 3-0 του ΠΑΟΚ στην «Αγιά Σοφιά», μετατρέποντας το ντέρμπι σε «κιτρινόμαυρο» πάρτι. Με αυτογκόλ του Κεντζιόρα και τέρματα των Κοϊτά και Πινέδα, η ομάδα του Νίκολιτς ξέφυγε στο +8 από τους Θεσσαλονικείς. Πλέον, η Ένωση αγκαλιάζει τον τίτλο τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος, ενώ ο ΠΑΟΚ στρέφεται στον τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.
- Βαθμολογία – Πρόγραμμα: Η ΑΕΚ προηγείται με 66 βαθμούς, ακολουθούμενη από τον Ολυμπιακό (61), τον ΠΑΟΚ (58) και τον Παναθηναϊκό (50). Μετά τη διακοπή για τον τελικό Κυπέλλου, το ερχόμενο Σάββατο, η δράση επιστρέφει την Κυριακή 3 Μαΐου με τα ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός-ΑΕΚ. Οι επόμενες τρεις αγωνιστικές θα διεξαχθούν στις 10, 13 και 17 Μαΐου.
