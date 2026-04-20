Τραγικό θάνατο βρήκε το πρωί της Δευτέρας 20/4 μια γυναίκα 51 ετών, όταν βρέθηκε στο κενό από τον δεύτερο όροφο του Υπουργείου Τουρισμού. Πρόκειται για υπάλληλο του υπουργείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 08:30 κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες πρόκειται για αυτοχειρία καθώς η γυναίκα φέρεται να άνοιξε το παράθυρο και να πήδηξε.

Αν και διακομίσθηκε ταχύτατα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή, καθώς είχε ήδη καταλήξει.

Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών.