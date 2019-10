Τραμπ : Με λένε Ντόναλντ και τρελαίνω τον κόσμο – Συνεχίζει τις ήξεις – αφήξεις στο θέμα της Συρίας

Στο… αγαπημένο του παιχνίδι επέστρεψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτό δεν είναι άλλο από το Twitter, μέσω του οποίου επιχείρησε για μια ακόμα φορά να… πουλήσει τρελίτσα αναφορικά με την κατάσταση στη Συρία.

Ο αμερικανός πρόεδρος, μέσα από το αγαπημένο του twitter, υπογράμμισε πως οι ΗΠΑ έχουν πλέον τρεις επιλογές.

Ο Τραμπ διευκρίνισε πως τρεις είναι οι επιλογές για τις ΗΠΑ, τώρα που η Τουρκία τους αγνόησε εντελώς και παρά τις «απειλές» ξεκίνησε επιχείρηση στη Συρία.

Σύμφωνα με τον κ. Τραμπ, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιλέξουν να κερδίσουν «στρατιωτικά» στέλνοντας χιλιάδες στρατιώτες, θα μπορούσαν να πλήξουν την Τουρκία οικονομικά με κυρώσεις, ή θα μπορούσαν να διαμεσολαβήσουν για μία συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Κούρδων.

Σε σειρά αναρτήσεών του στο Twitter, επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ κέρδισαν τον ISIS και δεν υπάρχουν Αμερικανοί στρατιώτες στην περιοχή όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση.

«Κάναμε τέλεια τη δουλειά μας», υπογράμμισε και σημείωσε ότι Τούρκοι και Κούρδοι μάχονται ο ένας απέναντι στον άλλο εδώ και 200 χρόνια.

….We have one of three choices: Send in thousands of troops and win Militarily, hit Turkey very hard Financially and with Sanctions, or mediate a deal between Turkey and the Kurds!

