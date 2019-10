Συρία : Διεθνής κατακραυγή για την τουρκική εισβολή

Κλιμακώνονται οι διεθνείς αντιδράσεις για τη στρατιωτική επέλαση της Τουρκίας στα κουρδικά εδάφη στη βορειοανατολική Συρία.

H παγκόσμια κοινή γνώμη παρακολουθεί ενεή τις σφαγές στη Συρία, ενώ μία μετά την άλλη οι μεγάλες χώρες του κόσμου καταδικάζουν την κίνηση της Τουρκίας.

Παράλληλα, το συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ συγκλήθηκε εκτάκτως σήμερα και συνεδριάζει εδώ και ώρες για την κατάσταση στη Συρία.

Από τις πρώτες χώρες που αντέδρασαν έντονα ήταν οι ΗΠΑ, η στάση των οποίων στο συριακό είναι διφορούμενη. Από τη μία, η επέλαση της Τουρκίας στη Συρία έγινε δυνατή ακριβώς επειδή οι ΗΠΑ απέσυραν τα στρατεύματά τους από τα σύνορα Τουρκίας – Συρίας – Ιράκ.

Από την άλλη, πιθανότατα πιεσμένος από την έντονη αντίδραση της Γερουσίας των ΗΠΑ, ο Ντοναλντ Τραμπ είπε ότι η επίθεση της Τουρκίας στη Συρία είναι «κακή ιδέα» και ότι είναι ικανός να καταστρέψει την τουρκική οικονομία.

….the area and start a new war all over again. Turkey is a member of NATO. Others say STAY OUT, let the Kurds fight their own battles (even with our financial help). I say hit Turkey very hard financially & with sanctions if they don’t play by the rules! I am watching closely.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019