Στις ΗΠΑ στις 13 Νοεμβρίου ο Ερντογάν, καλεσμένος του Τραμπ

Χθες τους απείλησε σε δυο διαφορετικές περιπτώσεις να τους… αφανίσει.

Σήμερα όμως ο… σοφός, όπως αποκαλεί τον εαυτό του ο ίδιος, Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις ΗΠΑ στις 13 Νοεμβρίου.

Η συνάντηση αυτή έχει τη δική της σημασία, αφού έρχεται λίγο καιρό αφότου ο Τραμπ… έφερε τα πάνω – κάτω στον πλανήτη αποφασίζοντας να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη Συρίας, ανοίγοντας τον δρόμο στην Τουρκία να δράσει ανεξέλεγκτα.

…..good health, at my request, Pastor Brunson, who had many years of a long prison term remaining. Also remember, and importantly, that Turkey is an important member in good standing of NATO. He is coming to the U.S. as my guest on November 13th. #ENDENDLESSWARS

