Συρία : Νεκροί, τραυματίες και χιλιάδες εκτοπισμένοι από την τουρκική εισβολή

Νεκρούς, τραυματίες, χιλιάδες ανθρώπους που εγκαταλείπουν τις εστίες και παγκόσμια ανησυχία για την εξέλιξη των τουρκικών επιχειρήσεων στη βόρειοανατολική Συρία αφήνουν πίσω οι βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων της γειτονικής χώρας που ξεκίνησαν χθες στη Συρία.

Σύμφωνα με τα δεδομένα και τις πληροφορίες που δίνονται από το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας έχουν πλήξει περισσότερους από 180 στόχους — θέσεις κούρδων ανταρτών — διεξάγοντας αεροπορικές επιδρομές και πλήγματα με πυροβολικό, από την έναρξη της επιχείρησής τους στη βορειοανατολική Συρία, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αργά το βράδυ χθες Τετάρτη.

Τουλάχιστον 15 νεκροί

Χθες, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις χτύπησαν από αέρος κουρδικές θέσεις σε δύο πόλεις: Το Τελ Αμπιάτ και το Ρας Αλ Αΐν. Πρόκειται για δύο πόλεις – προπύργια των κούρδων μαχητών, οι οποίες σε πρώτο στάδιο βρίσκονται στο στόχαστρο του τουρκικού στρατού.

Από τις μέχρι στιγμής αεροπορικές επιθέσεις και μετά τη χερσαία εισβολή στη Συρία, 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ανάμεσα στους οποίους και 8 άμαχοι.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της τουρκικής επίθεσης.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat’ın doğusuna kara harekâtına başladı.

🇹🇷#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı🇹🇷 pic.twitter.com/5cAYKcMKBf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2019

Εγκαταλείπουν μαζικά τις πόλεις

Λίγες ώρες μετά την έναρξη βομβαρδισμών σε βάσεις Κούρδων, οι άμαχοι μαζικά εγκατέλειπαν τις πόλεις που βρίσκονταν στο στόχαστρο των Τούρκων. Την ίδια στιγμή στην Τουρκία η οποία αποφάσισε να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο και να εμπλακεί σε πολεμικές επιχειρήσεις, αυξάνει τα μέτρα ασφαλείας στη χώρα καθώς φοβάται την εκδήλωση τρομοκρατικών χτυπημάτων, ως αντίποινα για την εισβολή στα βορειοανατολική Συρία.

Παρακολουθώντας τις ραγδαίες εξελίξεις -με τον Ταγίπ Ερντογάν να εμφανίζεται αποφασισμένος και ανυποχώρητος- η διεθνής κοινότητα με εξαιρετικά μεγάλη καθυστέρηση εμφανίζεται να αναλαμβάνει δράση· αρκεί να μην μείνει για ακόμη μια φορά σε λεκτική καταδίκη.

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Σήμερα αναμένεται να συγκληθεί εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κεκλεισμένων των θυρών έπειτα από αίτημα πέντε ευρωπαϊκών κρατών – μελών.

Από την πλευρά του, πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές του δηλώσεις με αφορμή την τουρκική εισβολή. Προειδοποίησε την Τουρκία για την επίθεση στη Συρία, επισημαίνοντας ότι η στρατιωτική επιχείρησή της είναι «κακή ιδέα» την οποία δεν στηρίζουν οι ΗΠΑ. Μάλιστα, κάλεσε την Άγκυρα να προστατεύσει τις θρησκευτικές μειονότητες.

Επιβολή κυρώσεων;

Την ίδια στιγμή, δύο αμερικανοί γερουσιαστές παρουσίασαν το περίγραμμα σχεδίου νόμου το οποίο προβλέπει την επιβολή κυρώσεων στην πολιτική ηγεσία της Τουρκίας — συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν — καθώς και στις ένοπλες δυνάμεις και τον τομέα της ενέργειας της χώρας αυτής, σε αντίδραση στην τουρκική εισβολή στη βορειοανατολική Συρία.

Ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών Κρις Βαν Χόλεν και ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ εισηγούνται να στοχοθετηθούν όποιοι πόροι τυχόν διαθέτουν οι τούρκοι πολιτικοί στην επικράτεια των ΗΠΑ και να τους επιβληθούν επίσης ταξιδιωτικές απαγορεύσεις. Ακόμη, προτείνουν να απαγορευθεί σε παγκόσμιο επίπεδο οποιαδήποτε πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού στην Άγκυρα, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών που κατασκευάζονται στην αμερικανική επικράτεια.

Επιπλέον, θέλουν να ενεργοποιηθούν οι κυρώσεις οι οποίες έχουν αναγγελθεί σε βάρος της Άγκυρας εξαιτίας της αγοράς του ρωσικού συστήματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας S-400.

Ακόμη, οι Βαν Χόλεν και Γκρέιαμ προτείνουν να εκπονηθεί έκθεση σχετικά με τους πόρους και την περιουσία του τούρκου προέδρου Ερντογάν.

Πέραν του προέδρου της Τουρκίας, οι δύο γερουσιαστές εισηγούνται να υποστούν αμερικανικές οικονομικές και ταξιδιωτικές κυρώσεις άλλοι έξι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων των υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών και Άμυνας.

Επιπλέον των κυρώσεων στον τουρκικό στρατό, οι δύο συνεισηγητές του σχεδίου νόμου θέλουν να επιβληθούν κυρώσεις στην τουρκική ενεργειακή βιομηχανία, ιδίως δραστηριότητές της που είναι καίριες για τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι Βαν Χόλεν και Γκρέιαμ συνδέουν την άρση των κυρώσεων αυτών με την απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων από τη Συρία, όπου άρχισαν χθες Τετάρτη επιχειρήσεις εναντίον των Κούρδων.

Οι δύο γερουσιαστές παρουσίασαν τις προτάσεις τους με αναρτήσεις τους στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

Η τουρκική αεροπορία έχει προχωρήσει σε 30 χιλιόμετρα βάθος

Όπως μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ, η αεροπορία έχει προχωρήσει σε βάθος 30 χιλιομέτρων στο συριακό έδαφος. Μάλιστα, είναι στο σημείο όπου θέλουν να δημιουργήσουν το πλέγμα ασφαλείας.

Στο μεταξύ, ο Ερντογάν βρίσκεται ήδη στο κέντρο επιχειρήσεων και, μέσω video wall, παρακολουθεί τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Hürriyet, σε πρώτη φάση η Τουρκία στοχεύει να πάρει τον έλεγχο μιας περιοχή στα σύνορα μήκους 120 χλμ και βάθους περίπου 30 χλμ, που εκτείνεται από την Τελ Αμπιάντ έως τη Ρας αλ Άιν.

Σε μία δοξαστική ανάλυση της τουρκικής εισβολής στην Συρία, την οποία ο Ταγίπ Ερντογάν αποκαλεί …«Πηγή Ειρήνης», το κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σχετικά με τα «πως και γιατί».

Οι πρώτες απώλειες και οι αντιδράσεις

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων οκτώ αμάχων, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της τουρκικής επίθεσης ενάντια στις κουρδικές δυνάμεις, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Καλούμε όλες τις χώρες του διεθνούς συνασπισμού… να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αποτρέψουν μια πιθανή, επικείμενη, ανθρωπιστική κρίση» τονίζουν οι SDF.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να συγκληθεί εκτάκτως και κεκλεισμένων των θυρών την Πέμπτη, ανέφεραν διπλωμάτες. Η συνάντηση ζητήθηκε από τα πέντε ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του Συμβουλίου: Το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία και το Βέλγιο, τόνισαν οι διπλωμάτες.

Παγκόσμια ανησυχία και αντιδράσεις

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ζήτησε από την Τουρκία να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να σταματήσει τη στρατιωτική της επιχείρηση. «Αν το σχέδιο εμπεριέχει τη δημιουργία μιας αποκαλούμενης ζώνης ασφαλείας, μην περιμένετε από την ΕΕ να πληρώσει ο,τιδήποτε για αυτό» δήλωσε.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιενς Στόλτενμπεργκ, τόνισε πως ελπίζει η επιχείρηση της Τουρκίας στη Συρία να είναι μετρημένη και αναλογική.

Ο ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον κάλεσε να σταθμίσει λεπτομερώς την κατάσταση, ώστε να μη βλάψει τις προσπάθειες για τη διευθέτηση της συριακής κρίσης.

Στη Γερμανία, ο υπουργός Εξωτερικών, Χάικο Μάας, ανέφερε ότι η στρατιωτική επιχείρηση της Άγκυρας θα οδηγήσει σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής και θα ενισχύσει το Ισλαμικό Κράτος, γι’ αυτό και ζήτησε από την Τουρκία να την τερματίσει.

Στη Γαλλία, η υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Αμελί ντε Μοντσαλίν, είπε πως Γαλλία και Βρετανία θα ζητήσουν τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την τουρκική εισβολή. Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία καταλήγουν σε κοινό ανακοινωθέν για την καταδίκη της επίθεσης.

Στην Ιταλία, ο πρωθυπουργός, Τζουζέπε Κόντε, υπογράμμισε πως η επιχείρηση διακινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει την περιοχή και να πλήξει αμάχους.

Στο Ιράν, την εκτίμηση πως η τουρκική επιχείρηση στη Συρία θα περιπλέξει την κατάσταση, θα επιτείνει την κρίση και θα οδηγήσει σε νέα κύματα προσφύγων, εξέφρασε ένας βοηθός του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου.

Οι Κούρδοι σταμάτησαν τις επιχειρήσεις κατά του ISIS

Στο μεταξύ, οι υπό τους Κούρδους Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) ανέστειλαν τις επιχειρήσεις τους ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος.

«Οι SDF σταμάτησαν τις επιχειρήσεις τους ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος επειδή είναι αδύνατο να διεξάγουν οποιαδήποτε επιχείρηση ενώ απειλούνται από ένα μεγάλο στράτευμα στα βόρεια σύνορα» τόνισε μια κουρδική στρατιωτική πηγή.

Ένας από τους αμερικανούς αξιωματούχους, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, τόνισε πως η αναστολή των αντιτζιχαντιστών επιχειρήσεων θα επηρεάσουν την αμερικανική εκπαίδευση δυνάμεων σταθεροποίησης στη Συρία.

Οποιαδήποτε αναστολή στις δραστηριότητες αυτές θα αποτελέσουν μια άμεση οπισθοχώρηση στον βασικό στόχο των ΗΠΑ να βοηθήσουν τους συμμάχους τους SDF να θωρακίσουν εδάφη που έχουν καταληφθεί από το Ισλαμικό Κράτος.

Μια τρίτη πηγή τόνισε στο Reuters ότι οι SDF συνεχίζουν τη φύλαξη των φυλακών στις οποίες κρατούνται περίπου 11.000 αιχμάλωτοι τζιχαντιστές του ΙΚ, αλλά τόνισε ότι ένας μικρός αριθμός των κουρδικών δυνάμεων έχει μεταφερθεί για την τουρκική επίθεση.

«Χιλιάδες» άνθρωποι έφυγαν σήμερα για να γλυτώσουν από τις αεροπορικές επιδρομές της Άγκυρας εναντίον περιοχών στο βόρειο τμήμα της Συρίας, στα σύνορα με την Τουρκία, αναφέρει η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Υπάρχουν χιλιάδες εκτοπισμένοι στην περιοχή Ρας αλ Άιν και στα χωριά του Τελ Αμπιάντ» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ράμι Άμπντέλ Ραχμάν.

Οι εκτοπισμένοι έφυγαν προς γειτονικές περιοχές, όπου δεν σημειώνονται βομβαρδισμοί, διευκρίνισε ο ίδιος.

Waves of people in #Syria’s predominantly Kurdish northeastern town of Serekaniye have started to leave their homes as Turkish warplanes began shelling the area on Wednesday. #TwitterKurds Read more: https://t.co/IU4uEnmFeH pic.twitter.com/P2eNKTja2b — Kurdistan 24 English (@K24English) October 9, 2019

Υπό τους ήχους οθωμανικών εμβατηρίων η επιδρομή

Την ώρα που σημειώνονταν οι πρώτοι βομβαρδισμοί, στρατιωτικά εμβατήρια της οθωμανικής περιόδου ακούγονταν από μεγάφωνα.

Μεγάφωνα είχαν στηθεί στην επαρχία, που βρίσκεται περίπου 6 χλμ από τη στρατηγικής σημασίας συριακή πόλη Τελ Αμπιάντ, και ακούγονταν πατριωτικές μουσικές, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Haberturk.

Ottoman marches are played on the Turkish border via megaphones while the Turkish Air Force bombards YPG positions in Ras el-Ayn and Tel Abyad pic.twitter.com/dRLjN19ZJy — Ali Özkök (@Ozkok_A) October 9, 2019

Ερντογάν: Ο Θεός είναι μαζί μας

«Ο Θεός να είναι μαζί μας», δήλωσε με tweet του ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Χαιρετίζω κάθε έναν γενναίο στρατιώτη που συμμετέχει σε αυτή την επιχείρηση».

Νωρίτερα το μεσημέρι, ο πρόεδρος Ερντογάν ανακοίνωσε ότι ξεκινά η στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στη Συρία.

Η στρατιωτική επιχείρηση φέρει το όνομα «Πηγή Ειρήνης», καθώς – σύμφωνα με τον τούρκο πρόεδρο – στόχος της Άγκυρας είναι «η καταστροφή των γραμμών των τρομοκρατών, όπως και επίσης η επιστροφή της ειρήνης και της ηρεμίας».

«Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, μαζί με τον Ελεύθερο Συριακό Στρατό (σ.σ. συριακή αντιπολίτευση) ξεκίνησαν την επιχείρηση «Πηγή της Ειρήνης» στη βόρεια Συρία εναντίον των κουρδικών οργανώσεων PKK και YPG» ανέφερε ο κ. Ερντογάν, σε ανάρτησή του στο Twitter.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019

Βομδαρδισμοί

Την ίδια ώρα, τα τουρκικά ΜΜΕ μεταδίδουν εικόνες από βολές πυροβολικού εναντίον στόχων που -όπως αναφέρουν- είναι θέσεις κούρδων μαχητών.