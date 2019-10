Συρία : Εφ’ όπλου λόγχη ο τουρκικός στρατός – Ναι από τη τουρκική βουλή για στρατιωτική επιχείρηση

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Συρία, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από την περιοχή.

Το βράδυ της Τρίτης, η βουλή της Τουρκίας ενέκρινε το αίτημα για επέκταση της εντολής για στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία και το Ιράκ έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε καταθέσει τη συγκεκριμένη πρόταση τη Δευτέρα, καθώς η έγκριση που είχε δώσει η Βουλή ήταν για στρατιωτικές επιχειρήσεις από τις 30 Οκτωβρίου 2018 έως τις 30 Οκτωβρίου 2019.

Το τουρκικό κοινοβούλιο τον Οκτώβριο του 2014 είχε ανάψει «πράσινο φως» για την παρουσία τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στο εξωτερικό, αλλά και ξένων στρατευμάτων στην Τουρκία, για ένα έτος.

Ακολούθησαν παρατάσεις με αποφάσεις του τουρκικού κοινοβουλίου.

«Η Τουρκία είναι έτοιμη για πιθανή στρατιωτική επιχείρηση ανατολικά του ποταμού Ευφράτη στη Συρία ώστε να δημιουργήσει μια ασφαλή ζώνη» ανακοίνωσε την Τρίτη το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

«Η δημιουργία ασφαλούς ζώνης / διαδρόμου ειρήνης η οποία είναι απαραίτητη ώστε οι Σύροι έχουν μια ασφαλή ζωή συμβάλλοντας στη σταθερότητα και την ειρήνη της περιοχής μας» αναφέρει το τουρκικό υπουργείο.

«Οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας δεν θα ανεχτούν ποτέ τη δημιουργία ενός τρομοκρατικού διαδρόμου στα σύνορά μας. Όλες οι προετοιμασίες για την επιχείρηση έχουν ολοκληρωθεί» προειδοποιεί η Άγκυρα.

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Κουρδικής Κοινότητας στη Γερμανία, Αλί Ερτάν Τόπρακ, προειδοποιεί ότι η ενδεχόμενη εισβολή της Τουρκίας στη βόρεια Συρία θα είχε δραματικές συνέπειες και για τη Δύση αφού θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναβίωση του ISIS.

«[…] Από τις εξελίξεις των τελευταίων ετών γνωρίζουμε ότι η Τουρκία του Ερντογάν έχει καταργήσει τη δημοκρατία και είναι συνυπεύθυνη για τους πολέμους στην περιοχή. Ο Ερντογάν στήριξε τις περισσότερες ισλαμιστικές και τζιχαντιστικές ομάδες, οικονομικά αλλά και με όπλα, και συνέβαλε στην περαιτέρω κλιμάκωση των συγκρούσεων στην περιοχή. Γι΄ αυτό άλλωστε έχει εγκαταλείψει προ πολλού τον ρόλο του συμμάχου της Δύσης και έχει φαντασιώσεις περί τουρκικής υπερδύναμης. Ο Ερντογάν θέλει να αυξήσει τα εδάφη του διότι έχει προβλήματα στο εσωτερικό. Θέλει να διατηρήσει την εξουσία του. Γι΄ αυτό και προσπαθεί τώρα με τον πόλεμο να κερδίσει τη στήριξη εκείνων που έχασε τα τελευταία χρόνια».

«[…] Η Τουρκία συνεχίζει να έχει υπερβολικά πολλούς πρόσφυγες, αλλά για τα κύματα αυτά η Τουρκία είναι συνυπεύθυνη. Η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται θα φέρει και νέες ροές. Δημιουργούμε νέα αίτια φυγής αντί να τα καταπολεμούμε […]», τόνισε.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ με σειρά παραληρηματικών αναρτήσεων στα social media είχε συνεχίσει την… τακτική καρότο και μαστίγιο προς τους πάντες.

Αφού, λοιπόν, πρώτα άφησε στο έλεος της Τουρκίας τους Κούρδους, στη συνέχεια απείλησε εις διπλούν την Άγκυρα και μετά έπλεξε το εγκώμιο του Ερντογάν καλώντας τον στην Ουάσιγκτον και στη συνέχεια με νέα παραληρηματικά tweets έτεινε χείρα βοηθείας στους Τούρκους και τους Κούρδους, απειλώντας εκ νέου την τουρκική οικονομία.

Αυτή τη φορά ο πλανητάρχης μέσα από το αγαπημένο του twitter, διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν «εγκαταλείψει» τους Κούρδους.

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία αποχώρησης από τη Συρία, όμως δεν έχουμε σε καμία περίπτωση εγκαταλείψει τους Κούρδους που είναι ξεχωριστοί άνθρωποι και υπέροχοι μαχητές» ήταν το tweet που έγραψε ο μεγιστάνας. «Βοηθάμε τους Κούρδους οικονομικά (παρέχοντάς τους) όπλα» συμπλήρωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος.

Στην συνέχεια απείλησε εκ νέου την Τουρκία να μην αγγίξει… ούτε το νυχάκι των Αμερικανών που βρίσκονται στην Συρία, μιλώντας ξανά για την πολύ ευαίσθητη τουρκική οικονομία και ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα διστάσει να την διαλύσει!

Κι όλα αυτά λίγο μετά την επισημοποίηση της επίσκεψης του Ερντογάν στις ΗΠΑ, κατά την ανακοίνωση της οποίας ο Τραμπ είχε… μόνο θετικά λόγια να πει για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τη χώρα του.

….understands that while we only had 50 soldiers remaining in that section of Syria, and they have been removed, any unforced or unnecessary fighting by Turkey will be devastating to their economy and to their very fragile currency. We are helping the Kurds financially/weapons!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019