Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Για 25 χρόνια, η εμβληματική μπάρα αναζήτησης της Google ήταν μια μακριά και λιτή γραμμή όπου οι χρήστες πληκτρολογούσαν λέξεις-κλειδιά όπως «World Cup». Τα τελευταία τρία χρόνια όμως, η τεχνητή νοημοσύνη επέτρεψε στους χρήστες να διατυπώνουν πολύ πιο σύνθετες ερωτήσεις, όπως: «Ποιες είναι οι 24 κορυφαίες ομάδες του Μουντιάλ και ποιες πιθανότητες έχει η εθνική των ΗΠΑ να προκριθεί;»

Την Τρίτη, η Google ανακοίνωσε ότι αυτή η μετάβαση στην A.I. την οδήγησε στην πρώτη ουσιαστική αλλαγή του search box, από το 2001. Η νέα μπάρα αναζήτησης θα είναι μεγαλύτερη και πιο διαδραστική, επιτρέποντας στους χρήστες να κάνουν ακόμη πιο λεπτομερείς ερωτήσεις, αλλά και να ανεβάζουν φωτογραφίες και βίντεο μέσα στα αιτήματα

Follow-up ερωτήσεις και «έξυπνοι πράκτορες»

Παράλληλα, οι χρήστες θα μπορούν να συνεχίζουν τη συζήτηση με chatbot απευθείας από την κεντρική σελίδα αναζήτησης της Google, κάνοντας follow-up ερωτήσεις.

Η εταιρεία θα λανσάρει επίσης ψηφιακούς βοηθούς – τους λεγόμενους agents – που θα αυτοματοποιούν αναζητήσεις. Για παράδειγμα, κάποιος που ψάχνει διαμέρισμα, θα μπορεί να λαμβάνει ειδοποίηση για νέα αγγελία, χωρίς να χρειάζεται να ανοίγει σχετικές με το αντικείμενο ιστοσελίδες.

Οι νέες λειτουργίες βασίζονται στο νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini 3.5 Flash, το οποίο – σύμφωνα με την Google – είναι ταχύτερο, φθηνότερο στη λειτουργία του και καλύτερο στη δημιουργία κώδικα και στις αυτόνομες εργασίες σε σχέση με ανταγωνιστικά μοντέλα.

Ο Sundar Pichai και το μεγάλο στοίχημα της A.I.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Sundar Pichai, δήλωσε ότι η ταχύτητα και το χαμηλότερο κόστος του Gemini επιτρέπουν τη μαζική διάθεσή του στους χρήστες.

«Όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις A.I. λειτουργίες στην αναζήτηση, χρησιμοποιούν περισσότερο την αναζήτηση», ανέφερε σε συνέντευξή του πριν από το ετήσιο συνέδριο προγραμματιστών της Google.

Οι ανακοινώσεις για το search και το Gemini 3.5 κυριάρχησαν στη δίωρη παρουσίαση της εταιρείας, η οποία περιελάμβανε επίσης νέα εργαλεία δημιουργίας βίντεο, «έξυπνο» καλάθι αγορών και σύστημα αυτόματης ανάγνωσης και σύνταξης emails.

Η Google καλύπτει το χαμένο έδαφος απέναντι στην OpenAI

Μετά την εκτόξευση του ChatGPT, το 2022, από την OpenAI, η Google βρέθηκε αντιμέτωπη με φόβους ότι νεοφυείς εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θα απειλούσαν την κυριαρχία της στην αναζήτηση.

Οι ανησυχίες εντάθηκαν όταν ένα από τα πρώτα A.I. εργαλεία της πρότεινε στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν… κόλλα για να φτιάξουν πίτσα.

Ωστόσο, το τελευταίο έτος, η Google εδραίωσε τη θέση της ως κορυφαία δύναμη στην A.I. Εκτός από τα μοντέλα Gemini, αναπτύσσει δικά της A.I. chips και επενδύει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε data centers για τις cloud υπηρεσίες της.

Η εφαρμογή Gemini, που υποστηρίζει coding και research, αριθμεί πλέον 900 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, αριθμός αντίστοιχος με εκείνον του ChatGPT.

Το τέλος του «ανοιχτού web»;

Η Google χρησιμοποιεί την A.I. για να επεκτείνει την παρουσία της σε περισσότερους τομείς της ψηφιακής οικονομίας. Τα web summaries αυξάνουν τις αναζητήσεις, ενώ τα πιο εκτενή queries (αιτήματα) δίνουν περισσότερα δεδομένα για τις ανάγκες των χρηστών.

Ο οικονομικός αναλυτής Richard Kramer εκτιμά ότι οι αλλαγές αυτές αυξάνουν σημαντικά τα διαφημιστικά έσοδα της εταιρείας. Το 2025, τα clicks στις διαφημίσεις της Google αυξήθηκαν κατά 6%, ενώ η χρέωση ανά click αυξήθηκε κατά 7%.

«Το ανοιχτό διαδίκτυο οδεύει προς το τέλος του», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Με την A.I., η Google μετατρέπει όλους σε παρόχους πρώτων υλών δεδομένων».

Από το A.I. Overviews στο A.I. Mode

Το 2024, η Google σταμάτησε να εμφανίζει σε ορισμένες αναζητήσεις μόνο λίστες ιστοσελίδων και άρχισε να παρέχει αυτόματα παραγόμενες απαντήσεις μέσω του A.I. Overviews.

Αργότερα πρόσθεσε το A.I. Mode, όπου οι χρήστες μπορούν να κάνουν πολλαπλές ερωτήσεις πάνω στο ίδιο θέμα, όπως σε ένα chatbot.

Πλέον, οι δύο λειτουργίες ενοποιούνται: στις αναζητήσεις που εμφανίζουν A.I. Overviews, οι χρήστες θα μπορούν να συνεχίζουν τη συζήτηση μέσα από το A.I. Mode.

Νέες δυνατότητες σε coding, shopping και video generation

Η Google ενσωματώνει επίσης δυνατότητες προγραμματισμού στην αναζήτηση. Για σύνθετα θέματα, όπως η αστροφυσική, το Gemini θα μπορεί να δημιουργεί διαδραστικά γραφήματα και simulations, ώστε να δίνει πιο εωδελεχείς απαντήσεις.

Παράλληλα, παρουσίασε το Gemini Spark, ένα εργαλείο ενσωματωμένο σε Gmail, Docs και άλλες υπηρεσίες της Google, το οποίο μπορεί να μετατρέπει σημειώσεις συναντήσεων από emails και chats σε ενιαία έγγραφα, αλλά και να διαβάζει ή να συντάσσει emails.

Στον τομέα του online shopping, οι χρήστες θα μπορούν πλέον να δημιουργούν καλάθι αγορών μέσα από την αναζήτηση ή το YouTube, χωρίς να επισκέπτονται ξεχωριστά sites εμπόρων.

Το A.I. shopping cart θα προτείνει επίσης εκπτώσεις, όταν προϊόντα μπαίνουν σε προσφορά και θα προειδοποιεί για ασυμβατότητες μεταξύ προϊόντων, για παράδειγμα λάθος εξαρτήματα σε custom υπολογιστή ή λάθος φίλτρα για καφετιέρα.

Το Gemini μπαίνει και στην επεξεργασία βίντεο

Η Google ανακοίνωσε ακόμη το Gemini Omni, εργαλείο επεξεργασίας φωτογραφιών και βίντεο, που θα επιτρέπει στους χρήστες να αλλάζουν βίντεο μέσω απλών εντολών κειμένου – για παράδειγμα να αφαιρούν κάποιο άτομο από το background ενός βίντεο διακοπών.

Το Omni λειτουργεί και ως εργαλείο δημιουργίας βίντεο, παράγοντας clips διάρκειας έως 10 δευτερολέπτων με «κινηματογραφική ποιότητα».

Σε αντίθεση με το Sora της OpenAI, η λειτουργία video generation του Omni θα είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητές των A.I. υπηρεσιών της Google, με συνδρομές που κυμαίνονται από 8 έως 250 δολάρια τον μήνα.

Έξυπνα γυαλιά με Gemini

Η Google ανακοίνωσε επίσης ότι θα φέρει το Gemini σε smart glasses μέσα στο φθινόπωρο, σε συνεργασία με τη Samsung Electronics και τις εταιρείες eyewear Warby Parker και Gentle Monster.

Τα γυαλιά θα διαθέτουν κάμερα, μικρόφωνο και ηχεία, επιτρέποντας στους χρήστες να ρωτούν το Gemini πληροφορίες για ό,τι βλέπουν γύρω τους – για παράδειγμα το όνομα ενός μνημείου που κοιτούν εκείνη τη στιγμή.

Με πληροφορίες από The New York Times