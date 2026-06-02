Σε έναν ελάχιστα γνωστό μέχρι πρότινος αξιωματούχο που μάλιστα φαινομενικά δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το αντικείμενο που του ανατίθεται, στράφηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να καλύψει προσωρινά το κενό στην ηγεσία των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Ο Τραμπ ανακοίνωσε την τοποθέτηση του Μπιλ Πούλτε στη θέση του υπηρεσιακού Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (την οποία μέχρι πρότινος κατείχε η Τάλσι Γκάμπαρντ) σε μια απόφαση που αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις στους κύκλους της Ουάσινγκτον.

Η επιλογή του Πούλτε αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς δεν προέρχεται από τον χώρο της εθνικής ασφάλειας ούτε διαθέτει προϋπηρεσία στις υπηρεσίες πληροφοριών. Μέχρι σήμερα η δημόσια παρουσία του συνδέεται κυρίως με τη στεγαστική πολιτική, καθώς ηγείται της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης (FHFA), ενώ βρίσκεται επίσης στην προεδρία των κρατικά υποστηριζόμενων στεγαστικών οργανισμών Fannie Mae και Freddie Mac.

Τοποθέτηση με ανάρτηση στο Truth Social

Την απόφαση γνωστοποίησε ο ίδιος ο Τραμπ μέσω των κοινωνικών δικτύων, διευκρινίζοντας ότι ο Πούλτε θα διατηρήσει παράλληλα τα υφιστάμενα καθήκοντά του. Η διπλή αυτή ιδιότητα ενισχύει την εικόνα ενός προσώπου που απολαμβάνει την προσωπική εμπιστοσύνη του προέδρου σε μια περίοδο κρίσιμων ανακατατάξεων στο εσωτερικό της κυβέρνησης.

Η τοποθέτηση έρχεται μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης της Τάλσι Γκάμπαρντ από τη θέση της Διευθύντριας Εθνικών Πληροφοριών. Η συγκεκριμένη υπηρεσία αποτελεί τον κεντρικό συντονιστικό φορέα της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών, έχοντας την ευθύνη της εποπτείας και του συντονισμού των επιμέρους υπηρεσιών, αλλά και της ενημέρωσης του προέδρου για τις σημαντικότερες απειλές κατά της εθνικής ασφάλειας.

Πέρα από το πρόσωπο του Πούλτε, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο μήνυμα που εκπέμπει ο Λευκός Οίκος. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται αντιμέτωπες με πολλαπλές γεωπολιτικές προκλήσεις, από την αντιπαράθεση με την Κίνα έως τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ο Τραμπ επιλέγει να εμπιστευθεί έναν κατά τα φαινόμενα στενό πολιτικό του σύμμαχο για μια θέση με καθοριστικό ρόλο στη χάραξη της πολιτικής ασφαλείας.

Η απόφαση αναμένεται να βρεθεί στο μικροσκόπιο τόσο του Κογκρέσου όσο και πρώην στελεχών των υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς εγείρονται ερωτήματα για το κατά πόσο η πολιτική εγγύτητα προς τον πρόεδρο υπερίσχυσε της εμπειρίας σε έναν από τους πιο ευαίσθητους τομείς της αμερικανικής διακυβέρνησης.