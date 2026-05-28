Στην παρέμβασή του στο φεστιβάλ «Panathenea 2026», ο πρωθυπουργός περιέγραψε το επόμενο βήμα του ψηφιακού κράτους, ανακοινώνοντας ουσιαστικά την ενσωμάτωση φωνητικών AI agents στις δημόσιες υπηρεσίες, μέσω του Gov.gr.

Όπως ανέφερε, η συνεργασία με την ElevenLabs στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου εξυπηρέτησης πολιτών, όπου οι χρήστες δε θα χρειάζεται να συμπληρώνουν φόρμες ή να πληκτρολογούν αιτήματα, αλλά θα συνομιλούν φυσικά με ένα έξυπνο σύστημα που θα δίνει άμεσες απαντήσεις.

«Αυτό είναι μια μεταμορφωτική αλλαγή για τη σχέση πολίτη και κράτους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η AI στα ελληνικά και στα… κρητικά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη διατήρηση της πολιτιστικής και γλωσσικής κληρονομιάς.

Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα τη δυνατότητα ενός AI agent να μιλά στην κρητική διάλεκτο, τονίζοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει, όχι μόνο ως εργαλείο παραγωγικότητας, αλλά και ως μέσο διάσωσης ιδιαίτερων γλωσσικών παραδόσεων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η AI μπορεί να αξιοποιηθεί δυναμικά και στον τουρισμό, ενισχύοντας την εμπειρία των επισκεπτών και την προβολή της χώρας.

Από «τεχνολογικός ουραγός» σε ψηφιακό κράτος

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε την εικόνα που, όπως είπε, παρέλαβε το 2019, κάνοντας λόγο για ένα κράτος με τεράστια γραφειοκρατία και χαμηλό επίπεδο ψηφιακών υπηρεσιών.

«Η Ελλάδα ήταν πλήρης τεχνολογικός ουραγός», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους αποτέλεσε στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Gov.gr αποτελεί πλέον παράδειγμα φιλικής προς τον πολίτη ψηφιακής πλατφόρμας, ενώ η επόμενη φάση είναι η αξιοποίηση της AI για ακόμα μεγαλύτερη παραγωγικότητα και αυτοματοποίηση.

«Το επόμενο μεγάλο μέτωπο είναι τα παιδιά και η AI»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του στους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης για ανηλίκους.

Ο k. Μητσοτάκης συνέδεσε ευθέως τα social media με τους νέους AI companions, προειδοποιώντας ότι μπορεί να δημιουργηθεί «η ψευδαίσθηση μιας σχέσης που υποκαθιστά την ανθρώπινη επαφή».

«Αυτό για μένα είναι μη αποδεκτό», είπε χαρακτηριστικά, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά νέες ρυθμιστικές παρεμβάσεις για την προστασία παιδιών και εφήβων.

Aποκάλυψε εξάλλου ότι ήδη δοκιμάζονται εργαλεία AI στα σχολεία, σε συνεργασία με την OpenAI, με στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη μείωση του φόρτου εργασίας των εκπαιδευτικών.

AI, startups και επενδύσεις δισεκατομμυρίων

Ο πρωθυπουργός ανέδειξε επίσης το σχέδιο για την ανάπτυξη ελληνικών υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, κάνοντας αναφορά στον νέο υπερυπολογιστή στο Λαύριο, αλλά και σε μεγάλα data centers που σχεδιάζονται στη Δυτική Μακεδονία.

Τόνισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει να βρεθεί «στην πρώτη γραμμή» της ευρωπαϊκής AI, επενδύοντας τόσο στις υποδομές όσο και στο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, κάλεσε την Ευρώπη να στηρίξει περισσότερο τις startups και να δημιουργήσει συνθήκες, ώστε οι ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες να μη στρέφονται αποκλειστικά σε αμερικανικά κεφάλαια και χρηματιστήρια.

«Η AI θα αλλάξει δραματικά την αγορά εργασίας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα προκαλέσει μεγάλες ανατροπές στην εργασία, αναφέροντας ως παράδειγμα τα call centers που ήδη απειλούνται από φωνητικά AI συστήματα.

Όπως είπε, η μεγαλύτερη πρόκληση για τις κυβερνήσεις θα είναι να διαχειριστούν ομαλά αυτή τη μετάβαση, ώστε να μη δημιουργηθεί κοινωνική αντίδραση απέναντι στην τεχνολογία.

«Θα υπάρξουν τεράστιες νέες ευκαιρίες, αλλά και επαγγέλματα που θα εξαφανιστούν», σημείωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προετοιμασίας μαθητών και φοιτητών για τη νέα πραγματικότητα.

Το μήνυμα για την επιχειρηματικότητα

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός μίλησε για τη μεταβολή της κουλτούρας γύρω από την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, λέγοντας ότι πριν από λίγα χρόνια, η συζήτηση για το κέρδος και τις startups αντιμετωπιζόταν σχεδόν εχθρικά.

«Η επιτυχία στις επιχειρήσεις είναι 10% έμπνευση και 90% ιδρώτας», ανέφερε χαρακτηριστικά, κλείνοντας με χιούμορ τη συζήτηση στο Ζάππειο.