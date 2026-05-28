Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά σε μια νέα πρωτοβουλία ψηφιακού γραμματισμού, διαθέτοντας δωρεάν στους πολίτες τον Οδηγό «Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους», ένα εγχειρίδιο εξοικείωσης με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs), σχεδιασμένο ώστε να κάνει τις τεχνολογίες AI πιο κατανοητές και προσβάσιμες στην καθημερινότητα.

Η ανάπτυξη του «Οδηγού» αποτελεί συλλογικό έργο επιστημόνων της Ελλάδας και της διασποράς: των Δρ. Γιάννη Ασσαέλ (συντονισμός), Δρ. Ίωνος Ανδρουτσόπουλου, Δρ. Δημήτρη Κοτζιά, Δρ. Κατερίνας Μαργατίνας, Δρ. Γιάννη Παυλόπουλου, Δρ. Άγγελου Φίλου, Δρ. Φώτη Χαντζή και Δρ. Αλεξάνδρας Χρονοπούλου, υπό τη στρατηγική καθοδήγηση του Ειδικού Γραμματέα ΤΝ και Διακυβέρνησης Δεδομένων, Δρ. Βασίλη Καρκατζούνη.

Ο «Οδηγός» είναι διαθέσιμος δωρεάν, μέσω του νέου ιστοχώρου της Ειδικής Γραμματείας Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) και Διακυβέρνησης των Δεδομένων, όπου οι πολίτες μπορούν να τον αναζητήσουν και να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου του.

Τι περιλαμβάνει ο Οδηγός «Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους»

Στόχος του εγχειρήματος είναι να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν πώς λειτουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη, πώς μπορούν να την αξιοποιήσουν στην εργασία, τη μάθηση και την καθημερινή ζωή, αλλά και πώς να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τα σύγχρονα AI συστήματα. Μέσα από πρακτικά παραδείγματα, σαφείς οδηγίες και επεξηγήσεις βασικών εννοιών, ο Οδηγός επιχειρεί να μειώσει το ψηφιακό χάσμα και να ενισχύσει τον ψηφιακό γραμματισμό.

Ο Οδηγός περιλαμβάνει παραδείγματα χρήσης εργαλείων AI για παραγωγή κειμένου, ανάλυση δεδομένων, δημιουργία εικόνων, σύνταξη βιογραφικών, παραγωγή παρουσιάσεων ή ακόμα και καθημερινές εργασίες.

Η «γλώσσα» της AI ως νέα βασική δεξιότητα

«Η σημερινή Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε ταχύτερα και φθηνότερα πράγματα που δεν θα σκεφτόμασταν ως πρόσφατα ότι μπορεί να κάνει μια μηχανή», σημειώνει ο Δρ. Ίων Ανδρουτσόπουλος. Και προσθέτει: «Το πώς ακριβώς θα μιλήσουμε στην Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει πολύ το αποτέλεσμα. Όποιος ξέρει να μιλά με κατάλληλο τρόπο στην Τεχνητή Νοημοσύνη, θα ωφελείται περισσότερο».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έννοια της «επικοινωνίας» με την Τεχνητή Νοημοσύνη, δηλαδή στην ικανότητα των πολιτών να διατυπώνουν σωστά ερωτήματα και οδηγίες προς τα AI εργαλεία. Οι συντελεστές του Οδηγού θεωρούν πως αυτή η δεξιότητα θα αποτελέσει βασικό στοιχείο της καθημερινότητας τα επόμενα χρόνια.

Ο Δρ. Γιάννης Παυλόπουλος υπογραμμίζει ότι «η ικανότητα επικοινωνίας με την Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί θεμελιώδη δεξιότητα για τους σύγχρονους πολίτες, τουλάχιστον επειδή τους επιτρέπει να κατανοούν τη δυναμική αλλά και τους κινδύνους της.

Χωρίς αυτή τη στοιχειώδη ικανότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη παραμένει ένα αδιαφανές εργαλείο που επηρεάζει αποφάσεις, θεσμούς και καθημερινές πρακτικές χωρίς ουσιαστικό δημοκρατικό έλεγχο».

Από την πλευρά του, ο Δρ. Άγγελος Φίλος σημειώνει ότι «η ικανότητα επικοινωνίας με την Τεχνητή Νοημοσύνη θωρακίζει τον σύγχρονο πολίτη, ενισχύοντας την ετοιμότητά του απέναντι στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Καθώς η χρήση της AI πραγματοποιείται πλέον μέσω του καθημερινού λόγου, η καλλιέργεια αυτής της δεξιότητας είναι απαραίτητη για τη βέλτιστη και ουσιαστική αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μας παρέχει».

Η Δρ. Αλεξάνδρα Χρονοπούλου, επισημαίνει: «Τα LLMs συντάσσουν κείμενα, γράφουν κώδικα, βοηθούν με εργασίες, δημιουργούν βιογραφικά και παρουσιάσεις, λύνουν απορίες σε κάθε θέμα προσαρμοζόμενα στο στυλ επικοινωνίας μας. Επομένως κάθε πολίτης μπορεί να πολλαπλασιάσει τις γνώσεις του και κάθε εργαζόμενος να αυξήσει δραματικά την παραγωγικότητά του μαθαίνοντας να τα χρησιμοποιεί».

Ο Δρ. Φώτης Χαντζής, τονίζει: «Επειδή η επικοινωνία με την Τεχνητή Νοημοσύνη καθορίζει την ποιότητα των αποτελεσμάτων και τη χρησιμότητά τους στην εργασία και την καθημερινότητα. Αποτελεί βασικό εργαλείο κριτικής σκέψης και υπεύθυνης ψηφιακής συμμετοχής».

Η γνώση μετατρέπει την αβεβαιότητα σε ευκαιρία

Οι επιστήμονες που συμμετείχαν στην ανάπτυξη του Οδηγού επιχείρησαν να απαντήσουν και στον δισταγμό που εξακολουθούν να νιώθουν αρκετοί πολίτες απέναντι στην AI.

«Όταν εμφανίστηκαν οι προσωπικοί υπολογιστές, το διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα, οι περισσότεροι μάθαμε πώς χρησιμοποιούνται και τι μπορούν να κάνουν δοκιμάζοντάς τα. Κάποιοι όμως φοβήθηκαν και έμειναν ψηφιακά αναλφάβητοι. Μάθετε τι μπορεί να κάνει σήμερα η ΤΝ για εσάς δοκιμάζοντάς την με τη βοήθεια αυτού του Οδηγού», σημειώνει ο κ. Ανδρουτσόπουλος, προτρέποντας τους πολίτες να πειραματιστούν με την Τεχνητή Νοημοσύνη μέσω του Οδηγού.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κ. Κοτζιάς, τονίζει με τη σειρά του ότι «ο δισταγμός απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι απόλυτα κατανοητός, όμως πρόκειται για ένα εργαλείο που ήδη βελτιώνει την καθημερινότητα όσων το αξιοποιούν. Ο οδηγός αυτός παρουσιάζει με σαφήνεια τόσο τις δυνατότητες όσο και τους περιορισμούς της και δείχνει πώς μπορεί να φανεί χρήσιμη στην πράξη. Το πρώτο βήμα είναι η εξοικείωση – και η γνώση μετατρέπει την αβεβαιότητα σε ευκαιρία».

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη προσφέρει σήμερα ένα ανεξάντλητο πεδίο δυνατοτήτων – από την εκπαίδευση και την εργασία, μέχρι την ψυχαγωγία ή την παροχή συμβουλών στην καθημερινότητα. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι αυτή ακριβώς η πληθώρα επιλογών μπορεί συχνά να προκαλεί αμηχανία ή να λειτουργεί αποτρεπτικά.

Αυτός ο Οδηγός δημιουργήθηκε ακριβώς για να γεφυρώσει αυτό το κενό. Στόχος μας είναι να “κανονικοποιήσουμε” τις πιο συνηθισμένες χρήσεις της ΤΝ, μετατρέποντας κάτι φαινομενικά σύνθετο σε μια απλή και κατανοητή διαδικασία για κάθε πολίτη. Ο Οδηγός δεν θέτει όρια, αλλά προσφέρει τις σωστές βάσεις: είναι η αφετηρία που θα επιτρέψει στον καθένα, με τη δική του φαντασία, να φέρει την τεχνολογία στα μέτρα του και να την προσωποποιήσει σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες», τονίζει ο κ. Φίλος.

Η σύνδεση της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας με την Πολιτεία

Η ανάπτυξη του Οδηγού αποτελεί συλλογικό έργο επιστημόνων της Ελλάδας και της διασποράς. Τι συμβολίζει για τους ίδιους τους επιστήμονες η σύμπραξη ώστε να γίνει η τεχνολογία αιχμής προσιτή και κατανοητή σε κάθε πολίτη της χώρας;

«Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή να συνεργαστούμε Έλληνες επιστήμονες από όλο τον κόσμο για έναν κοινό στόχο: να γίνει η τεχνητή νοημοσύνη κατανοητή και προσβάσιμη σε όλους. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να βλέπουμε την Ελληνική Κυβέρνηση να στηρίζει ενεργά τέτοιες πρωτοβουλίες», αναφέρει η Δρ. Κατερίνα Μαργατίνα.

Ο κ. Χαντζής χαρακτηρίζει τη σύμπραξη αυτή ως «σύνδεση της παγκόσμιας ελληνικής επιστημονικής γνώσης με την Πολιτεία», με στόχο η Τεχνητή Νοημοσύνη να διαχυθεί «διαχυθεί με υπευθυνότητα, διαφάνεια και ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό σε όλη την κοινωνία. Αποτελεί συλλογική επένδυση στον ψηφιακό γραμματισμό και την ισότιμη πρόσβαση στην καινοτομία».

Για τον κ. Κοτζιά η σύμπραξη Ελλήνων επιστημόνων από όλο τον κόσμο με την ελληνική κυβέρνηση δείχνει ότι η Ελλάδα δεν ακολουθεί απλώς τις τεχνολογικές εξελίξεις «αλλά σε κρίσιμα σημεία πρωτοπορεί, φέρνοντας την τεχνολογία αιχμής πιο κοντά σε κάθε πολίτη. Σε έναν κόσμο όπου η αλλαγή είναι βέβαιη, η έγκαιρη εκπαίδευση και η αξιοκρατική αξιοποίηση της τεχνολογίας μπορούν να αποτελέσουν τον καταλύτη για ευημερία, κοινωνική άνοδο και επιστροφή του ανθρώπινου κεφαλαίου στη χώρα».

Η σχεδίαση και διάθεση του Οδηγού «Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους», καθώς και η λειτουργία της νέας ψηφιακής πύλης της Ειδικής Γραμματείας ΤΝ και Διακυβέρνησης Δεδομένων (data.gov.gr), εντάσσονται στη συνολική στρατηγική του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και τη διάχυση της καινοτομίας στην κοινωνία, με στόχο την ουσιαστική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας.