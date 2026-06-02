«Δεν μπορώ να αναπνεύσω». Με αυτές τις λέξεις, ξαπλωμένος στο πεζοδρόμιο με χειροπέδες, άφηνε το 2025 την τελευταία του πνοή ο 18χρονος φοιτητής Χένρι Νόβακ, την ώρα που οι αστυνομικοί αγνοούσαν τις εκκλήσεις του, πιστεύοντας τα ψέματα του δολοφόνου του.

Το βίντεο από τις κάμερες στολής των αστυνομικών, που δόθηκε στη δημοσιότητα με την άδεια της οικογένειας του θύματος, έχει προκαλέσει πολιτικό και κοινωνικό σεισμό στη Βρετανία, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για την αστυνομική αυθαιρεσία, τα εγκλήματα με μαχαίρι, αλλά και τη θρησκευτική εξαίρεση στην οπλοφορία.

Το χρονικό του εγκλήματος

Ο Νόβακ έφερε τραύματα από μαχαίρι στα πόδια του και ένα θανάσιμο τραύμα στην καρδιά από μια λάμα 21 εκατοστών, την οποία ο 23χρονος Βίκρουμ Ντίγκουα ισχυρίστηκε ότι κουβαλούσε στο πλαίσιο της πίστης του ως Σιχ. Ο Ντίγκουα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστη έκτιση ποινής τα 21 χρόνια.

Ο Νόβακ επαναλάμβανε επίμονα στους αστυνομικούς «δεν μπορώ να αναπνεύσω» καθώς ξεψυχούσε φορώντας χειροπέδες μετά την επίθεση. Η Αστυνομία πίστεψε τα ψέματα του δολοφόνου του που ισχυριζόταν ότι είχε πέσει θύμα ρατσιστικής επίθεσης.

Το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, με την άδεια της οικογένειας του Νόβακ, τον δείχνει να εκλιπαρεί «με έχουν μαχαιρώσει» και έναν αστυνομικό να απαντά «δεν το νομίζω, φίλε».

Το Ανεξάρτητο Γραφείο για την Αστυνομική Συμπεριφορά (IOPC) δήλωσε ότι η έρευνα για τις ενέργειες της αστυνομικής δύναμης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, η Υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ αποκάλυψε ότι ένας αστυνομικός που δεν σχετιζόταν με την υπόθεση αναγνωρίστηκε λανθασμένα και αναγκάστηκε να μετακομίσει για να προστατεύσει τον ίδιο και την οικογένειά του.

Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα εξετάζει επίσης την ποινή φυλάκισης που επιβλήθηκε στον Ντίγκουα, μετά από «πολλαπλά αιτήματα» για επανεξέτασή της στο πλαίσιο του καθεστώτος για αδικαιολόγητα επιεικείς ποινές (ULS).

🇬🇧 Bodycam footage has been released showing Henry Nowak begging for an ambulance before being handcuffed behind his back. Nowak: “I’ve been stabbed” Officer: “I don’t think you have mate” Follow: @europa pic.twitter.com/WqYV760Y14 — Europa.com (@europa) June 1, 2026

«Απάνθρωπη μεταχείριση»

Η οικογένεια του Νόβακ, από το Chafford Hundred του Έσεξ, χαρακτήρισε τη μεταχείρισή του από την αστυνομία «απάνθρωπη και εξευτελιστική» και η αστυνομική δύναμη ζήτησε συγγνώμη.

Ο πατέρας του, Μαρκ, δήλωσε: «Ο Χένρι είπε στους αστυνομικούς ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει εννέα φορές. Τους είπε ότι είχε μαχαιρωθεί τέσσερις φορές. Τον Χένρι τον έσυραν πάνω στα χαλίκια, ανάγκασαν τα χέρια του να μπουν πίσω από την πλάτη του και του φόρεσαν χειροπέδες».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η αντίθεση μεταξύ του τρόπου μεταχείρισης του γιου του και του Ντίγκουα ήταν «ανυπόφορη». «Ο Χένρι δεν έπρεπε να πεθάνει στους δρόμους του Σαουθάμπτον υπό αστυνομική κράτηση», συμπλήρωσε.

Στο βίντεο, ένας αστυνομικός που φτάνει στο σημείο ακούγεται να ρωτάει: «Πώς σε λένε, φίλε;»

Ο Νόβακ, ο οποίος είναι ξαπλωμένος ανάσκελα στο έδαφος, απαντά εξασθενημένα «Χένρι». Καθώς το βίντεο συνεχίζεται, ο Ντίγκουα μπαίνει στο κάδρο. Ισχυρίζεται ότι ο Νόβακ του έβγαλε το τουρμπάνι και τον άρπαξε από τα μαλλιά.

Ο αστυνομικός ρωτά τον Ντίγκουα αν έχει τραυματιστεί, με τον Ντίγκουα να απαντά: «Ναι, ναι, έχω ένα πρησμένο μάτι εδώ, μια μικρή μελανιά εδώ».

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί στρέφονται στον Νόβακ, ο οποίος ακούγεται να επαναλαμβάνει «με έχουν μαχαιρώσει» και μετά «δεν μπορώ να αναπνεύσω» ενώ τον αναγκάζουν να καθίσει για να του φορέσουν χειροπέδες.

Μιλώντας έξω από το δικαστήριο, ο πατέρας του Χένρι Νόβακ, Μαρκ, δήλωσε ότι ο γιος του «δεν πέθανε με αξιοπρέπεια». Καθώς το βίντεο συνεχίζεται, ο αστυνομικός ακούγεται να ρωτά πού έχει μαχαιρωθεί ο Χένρι. Στη συνέχεια προσθέτει «Δεν το νομίζω, φίλε». Ενώ του βάζουν χειροπέδες, ο Νόβακ λέει «δεν μπορώ να αναπνεύσω» άλλες τρεις φορές.

Ο αστυνομικός ακούγεται να λέει «Λέει ότι τον έχουν μαχαιρώσει, οπότε ας τον ελέγξουμε». Φαίνεται να σηκώνει για λίγο την μπλούζα του Νόβακ γύρω από την περιοχή της ζώνης πριν τον αφήσουν να ξαπλώσει στο πλάι.

Μια γυναίκα αστυνομικός ακούγεται στη συνέχεια να ρωτά: «Πού νομίζεις ότι έχει μαχαιρωθεί; Στο πρόσωπο;» Μια ανδρική φωνή απαντά: «Δεν έχει μαχαιρωθεί». Στον Νόβακ, ο οποίος φαίνεται να μην αντιδρά, ανακοινώνεται στη συνέχεια ότι συλλαμβάνεται για επίθεση.

«Μια απόλυτη τραγωδία»

Ο υπαρχηγός της αστυνομίας του Χαμσάιρ, Ρόμπερτ Φρανς, δήλωσε ότι μέσα σε τρία λεπτά από την αλληλεπίδραση με τον Νόβακ, οι αστυνομικοί άρχισαν να του κάνουν ΚΑΡΠΑ (καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση).

«Αυτό είναι μια απόλυτη τραγωδία και λυπάμαι που δεν μπόρεσαν να σώσουν τον Χένρι εκείνο το βράδυ, και λυπάμαι που στον Χένρι φόρεσαν χειροπέδες και συνελήφθη καθώς έχανε τις αισθήσεις του», είπε.

«Ο ιατροδικαστής που μίλησε στο δικαστήριο ήταν σαφής ότι δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσαν να κάνουν οι αστυνομικοί εκείνη την ημέρα για να σώσουν τον Χένρι. Το τραύμα του ήταν βαθύ και εσωτερικό, η αιμορραγία εκτεταμένη αλλά εσωτερική».

Πολιτικές αντιδράσεις

Απευθυνόμενη στη Βουλή των Κοινοτήτων, η Μαχμούντ δήλωσε ότι η μαχαιριά ήταν μια «μοχθηρή πράξη» και θέλησε να «αποτίσει φόρο τιμής στα δυνατά λόγια της οικογένειας Νόβακ». Είπε ότι το βίντεο από την κάμερα στολής ήταν «ένα ενοχλητικό και τραγικό θέαμα».

«Το IOPC θα είναι εξοπλισμένο και θα ενθαρρυνθεί να δράσει για να βρει την αλήθεια και να διασφαλίσει, εάν είναι απαραίτητο, ότι θα υπάρξουν συνέπειες», δήλωσε. Ωστόσο, σημείωσε ότι υπήρχε ένα «επικίνδυνο υπόγειο ρεύμα» στον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι αντέδρασαν σε «αυτό το φρικτό έγκλημα».

Ο Σερ Κιρ Στάρμερ σχολίασε την υπόθεση με ανάρτησή του στο Χ, όπου έγραψε: «Πρόκειται για μια φρικτή, σοκαριστική υπόθεση. Πρέπει να τερματίσουμε τον κύκλο της τραγωδίας αντιμετωπίζοντας τη φρίκη των εγκλημάτων με μαχαίρι».

Ο ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι πολίτες θα πρέπει να αντιδράσουν με «καθαρή, ψυχρή οργή» για τη μεταχείριση του Νόβακ.

Σε δήλωσή του, ανέφερε ότι «η οικογένεια του Χένρι αντέδρασε σε αυτό με τον πιο εξαιρετικά αξιοπρεπή τρόπο» και ισχυρίστηκε ότι η Βρετανία έχει μια «κουλτούρα δύο ταχυτήτων, όπου τα δικαιώματα και τα προνόμια των λευκών ανθρώπων έχουν μικρότερη σημασία από εκείνα των εθνοτικών μειονοτήτων».

Η ηγέτης των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, κατηγόρησε τον Φάρατζ ότι βαθαίνει τους διχασμούς, υποστηρίζοντας ότι η αστυνομία πρέπει να αντιμετωπίζει όλους εξίσου, ανεξαρτήτως φυλής.

Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, δήλωσε ότι πρόκειται για «μια στυγερή δολοφονία που έγινε πολύ χειρότερη από την αντίδραση της αστυνομίας».

Η Επίτροπος Αστυνομίας και Εγκλήματος του Χαμσάιρ και της Νήσου Ουάιτ, Ντόνα Τζόουνς, χαρακτήρισε τον θάνατο του Νόβακ «εθνική τραγωδία».

Ένας εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα δήλωσε: «Έχουμε λάβει πολλαπλά αιτήματα για να εξεταστεί η ποινή του Βίκρουμ Ντίγκουα στο πλαίσιο του καθεστώτος για αδικαιολόγητα επιεικείς ποινές. Οι νομικοί λειτουργοί έχουν 28 ημέρες από την καταδίκη για να εξετάσουν προσεκτικά την υπόθεση και να λάβουν μια απόφαση».

Οι κανόνες για το Κιρπάν

Βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας, οι πιστοί Σιχ έχουν νομική υπεράσπιση για τη μεταφορά μιας μικρής, κυρτής λάμας, γνωστής ως κιρπάν, κοντά στο σώμα τους για θρησκευτικούς σκοπούς.

Η Ομοσπονδία Σιχ ξεκαθάρισε ότι το όπλο του Ντίγκουα ήταν πολύ μεγαλύτερο και δεν αποτελούσε θρησκευτικό σύμβολο, αλλά κανονικό όπλο. Μάλιστα, η κοινότητα είχε απαγορεύσει στον δράστη την είσοδο σε ναό του Σαουθάμπτον πολύ πριν τη δολοφονία. Η οικογένεια του Ντίγκουα ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα και την κοινότητα των Σιχ, καλώντας να μη χρησιμοποιηθεί η τραγωδία για να πυροδοτήσει ρατσιστικό διχασμό.