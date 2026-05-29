Ως βατά περιγράφουν τα θέματα που «έπεσαν» στην Έκθεση οι πρώτοι υποψήφιοι που βγήκαν από τις αίθουσες που διεξάγονται οι Πανελλαδικές 2026.

«Ήταν για να γράψουμε στη σχολική εφημερίδα, να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία και να γράψουμε πώς μπορούν αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες να κοινωνικοποιηθούν μαζί» ανέφερε μια κοπέλα.

«Ευκολο θέμα, το περιμέναμε»

«Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε είτε ένα άλλο το οποίο περίμενα και νομίζω ότι τα πήγα καλά. Έλεγα ότι θα πέσει η μοναξιά ή η τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, φέτος δίνω πιο πολύ για να δω πώς θα τα πάω και γιατί θέλω να ξαναδοκιμάσω και του χρόνου για τη σχολή την οποία ήθελα να περάσω. Αλλά νομίζω ότι φέτος έχω πάρει μια χαρά βαθμό. […] Δεν ένιωθα άγχος, εντάξει, πολύ λίγο. Πάμε για τα επόμενα. Ευελπίδων Στρατιωτική Σχολή στοχεύω» προσέθεσε.

«Τι έγραψα για τη μοναξιά; Δεν είμαι τόσο της μοναξιάς. Βγαίνω έξω, περνάω καλά»

Δεν έλειψαν, πάντως, και οι πιο χιουμοριστικές αντιδράσεις. Τι έγραψα για τη μοναξιά; Δεν είμαι τόσο της μοναξιάς. Βγαίνω έξω, περνάω καλά», τόνισε υποψήφιος. Ερωτηθείς για τη μοναξιά της τρίτης ηλικίας, απάντησε ότι δεν τους χαρακτηρίζει τους ηλικιωμένους η μοναξιά καθώς «βγαίνουν έξω, παίζουν τάβλι στα ΚΑΠΗ».