Πριν μερικές μέρες ταξιδέψαμε σε έναν διαφορετικό προορισμό. Έναν τόπο που μπορεί να σε επηρεάσει χωρίς καν να το καταλάβεις. Σε υψόμετρο περίπου 750 μέτρων, ανάμεσα στις πλαγιές των Αγράφων και τα χωριά της Καρδίτσας, η Λίμνη Πλαστήρα αποδεικνύεται ένας τόπος που σε παρασύρει σε έναν πιο αργό, φυσικό και ουσιαστικό τρόπο ζωής. Αυτόν, δηλαδή, που χρειάζεσαι για να μπορέσεις να συνδεθείς με τον εαυτό σου και να αρχίσεις να θυμάσαι τις πραγματικές αξίες της ζωής.

Το ταξίδι μας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της καμπάνιας του Υπουργείου Τουρισμού «Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Όλο τον χρόνο», η οποία αναδεικνύει την αυθεντική εμπειρία των ορεινών προορισμών της χώρας μέσα από τη φύση, την ευεξία, τις υπαίθριες δραστηριότητες, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Η καμπάνια φωτίζει μια άλλη πλευρά της Ελλάδας, εκείνη που σε καλεί να αφήσεις πίσω την ένταση της καθημερινότητας και να συνδεθείς ξανά με το τοπίο, τις μικρές στιγμές και έναν πιο ανθρώπινο ρυθμό. Και εμείς ήμασταν περισσότερο από έτοιμοι για να το ζήσουμε, στο τέλος ενός απαιτητικού χειμώνα.

Η Λίμνη Πλαστήρα προσφέρει ένα κινηματογραφικό τοπίο. Όσο περισσότερο την πλησιάζεις, τόσο καλύτερα τη γνωρίζεις και την αφήνεις να σε εμπνεύσει. Γιατί η λίμνη αυτή δεν υπήρχε πάντα, δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1950, μετά από την ιδέα και το όνειρο που είχε ο Νικόλαος Πλαστήρας ήδη από το 1920. Ο Πλαστήρας ήθελε να βρει έναν τρόπο να ηλεκτροδοτείται και να έχει επάρκεια νερού ο θεσσαλικός κάμπος και έτσι εμείς βρεθήκαμε να απολαμβάνουμε μια λίμνη που κόβει την ανάσα με την ομορφιά της.

Περιπέτεια, εκτόνωση, ευεξία και αγνή χαρά

Η Λίμνη, πέρα από τη φυσική της ομορφιά, έχει μια ικανότητα: σε παρακινεί να βγεις έξω από το comfort zone σου και να μπεις σε μια κατάσταση εγρήγορσης. Και φυσικά δεν εννοώ ότι προκαλεί μια αναστάτωση, το αντίθετο. Σε κάνει να θέλεις, σαν παιδί, να δεις και να ανακαλύψεις τα πάντα. Όπου και αν γυρίσεις το μάτι σου, από όποιο σημείο και αν την παρατηρήσεις, κάτι σου φωνάζει «έλα να παίξουμε». Και αυτό από μόνο του αρκεί για να καταλάβεις ότι ακόμη και αν μείνεις κοντά της δύο ή τρεις μέρες, όταν θα γυρίσεις στο σπίτι, θα είσαι άλλος άνθρωπος.

Είναι γεγονός ότι η μορφολογία της περιοχής αλλά και τα καθαρά της νερά δημιουργούν τις ιδανικές προϋποθέσεις για να επιδοθούμε σε μια σειρά από δραστηριότητες, ακόμη και αν δεν είμαστε αθλητικοί τύποι και το μυαλό μας περισσότερο θα συγκινούνταν από ένα τσιμπούσι με τσίπουρο παρά με αθλοπαιδιές. Πώς μπορείς, όμως, να αντισταθείς σε εκείνα τα λαχταριστά χωμάτινα μονοπάτια που θυμίζουν δρόμους περιπέτειας της παιδικής μας ηλικίας, πώς γίνεται να μη θέλεις να αρπάξεις ένα κανό για να διασχίσεις τα φιόρδ της, πώς είναι δυνατόν να αφήσεις την ευκαιρία να συνδεθείς με ένα περήφανο άλογο, αφήνοντάς το να σε ξεναγήσει σε απάτητη γη; Ναι, η λίμνη είναι το απόλυτο μέρος για να νιώσουμε βαθιά μέσα μας πώς όλα εκείνα που αγαπούσαμε να κάνουμε μικροί, μπορούμε και σήμερα να τα φτάσουμε για να τους αναθέσουμε να εξαφανίσουν το άγχος μας και να μας δώσουν εκείνη την ξέφρενη χαρά που θα μας θυμίσει πώς είναι η πραγματική ζωή.

Εμείς, συναντήσαμε μερικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στη λίμνη. Ξέραμε ότι μπορούμε στα νερά της να κάνουμε canoe–kayak αλλά και υδροποδήλατο. Τα νερά της λίμνης είναι ιδανικά για ήπιες διαδρομές και το τοπίο ολόγυρα είναι μαγευτικό. Τα βουνά με τα έλατα καθρεφτίζονται μαγικά στην επιφάνειά της και το ίδιο συμβαίνει και με τον ουρανό. Όταν βρίσκεσαι μέσα στη λίμνη όλα φαίνονται ακόμη πιο όμορφα. Το καλύτερο; Υπάρχει αυτή η μαγική ησυχία του νερού, που διακόπτεται μόνο από γοητευτικούς ήχους της φύσης, μια υπέροχη συνθήκη που σε κάνει να εκτιμάς κάθε λεπτό κωπηλασίας ή ποδηλασίας. Το γεγονός ότι μπορούμε να φτάσουμε στα υπέροχα φιόρδ της και να τα απολαύσουμε από κοντά είναι ένα ακόμη μεγάλο πλεονέκτημα αυτών των δραστηριοτήτων.

Συναντήσαμε τον Ρωμανό Σαμούρη, που δραστηριοποιείται στη λίμνη με την Trekking Hellas. Βρισκόταν μαζί με τον συνεργάτη του Θάνο Γούσια ανάμεσα σε μια ομάδα ανθρώπων που είχαν έρθει για διακοπές και bonding, εξαιρετικά χαρούμενοι που βρίσκονταν δίπλα στα καθαρά νερά. «Η οικογένειά μου ανέλαβε την Trekking στην περιοχή το 2000 και από το 2013 την έχω αναλάβει εγώ. Έχουμε τοξοβολία, mountain bikes, κανό και υδροποδήλατα -που τα προτιμούν περισσότερο οι επισκέπτες- και διοργανώνουμε ακόμη πεζοπορίες γύρω από τη λίμνη και τα Άγραφα. Προς το παρόν, μένω στα Τρίκαλα αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μου υπάρχει πάντα η σκέψη να εγκατασταθώ εδώ μόνιμα. Είναι πολύ όμορφα τα vibes του μέρους και το καλό είναι ότι έρχονται πολλοί νέοι επιχειρηματίες και ξεκινούν τη ζωή τους εδώ. Όλα εξελίσσονται με καλούς ρυθμούς. Ακόμη και τα εστιατόρια προσέχουν ακόμη περισσότερο τα πιάτα τους και δείχνουν να αγκαλιάζουν τη δημιουργική ελληνική κουζίνα».

Πριν τον αφήσουμε, του ζητάμε να μας προτείνει την αγαπημένη του διαδρομή. Μας προτείνει να περπατήσουμε από το καταφύγιο Ελατάκος στην κορυφή Μπορλέρο. Το σημειώνουμε και συνεχίζουμε.

Δεν είναι όμως μόνο οι δραστηριότητες μέσα στο νερό. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι και η τοξοβολία ιδανική για μεγάλες παρέες, που βρίσκουν ένα ακόμη τρόπο να κάνουν bonding και να περάσουν ευχάριστες στιγμές. Η τοξοβολία, μάλιστα, μέσα στο δάσος είναι και ένα μικρό μάθημα συγκέντρωσης και ισορροπίας που έχει περισσότερα οφέλη από εκείνα που νομίζουμε. Το γεγονός ότι πρέπει να κεντράρεις τον στόχο και για λίγο να είσαι απόλυτα ενωμένος μαζί του, είναι μια διαδικασία που μπορεί να μας βοηθήσει και άλλες στιγμές που χρειάζεται να σταματήσουμε τον «θόρυβο» γύρω μας και να αφοσιωθούμε σε αυτό που θέλουμε για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε.

Εξαιρετική δραστηριότητα είναι, φυσικά, και το mountain bike. Το μεγαλύτερο προτέρημά του είναι ότι φτάνει εκεί που δε φανταζόμαστε και μαζί του μπορούμε να δούμε μυστικά της λίμνης που δεν τα υποψιαζόμασταν καν.

Ο Δημήτρης Χαραλαμπίδης από την ομάδα Tavropos βρισκόταν μαζί με τον συνεργάτη του Αλέξανδρο Ζαρκάδα στη λίμνη. Τον πλησιάσαμε και πιάσαμε κουβέντα. Μας ενθουσίασε ο τρόπος που μιλούσε για αυτόν τον τόπο: «Γνώρισα τη λίμνη το 1990 και αποφάσισα το 1995 να φύγω από τη Θεσσαλονίκη και να εγκατασταθώ εδώ, ξεκινώντας αυτές τις δραστηριότητες. Όπως λέω, είμαι ερωτικός μετανάστης γιατί την ερωτεύτηκα με την πρώτη ματιά». Καταλαβαίνουμε ακριβώς τι λέει και παρατηρούμε τις προσεγμένες εγκαταστάσεις του. Και εδώ μπορούμε να κάνουμε υδροποδήλατα, κανό, τοξοβολία και πεζοπορίες. Ο Δημήτρης αγαπάει ιδιαίτερα το mountain bike και ξέρει τη λίμνη καλύτερα από το σπίτι του. Όταν τον ρωτήσαμε ποια είναι η αγαπημένη του διαδρομή μας πρότεινε εκείνη που ξεκινά από τις εγκαταστάσεις του Tavropos και φτάνει στην αντίπερα όχθη, στην ανατολική πλευρά, όπου βρίσκεται το νησάκι. Τη βάλαμε και αυτήν στη λίστα.

Εξάλλου, μία από τις πιο όμορφες εμπειρίες είναι ο ίδιος ο γύρος της λίμνης, γύρω στα 55 χιλιόμετρα, με συνεχείς εναλλαγές τοπίου και μικρές στάσεις σε χωριά. Η διαδρομή δεν απαιτεί απαραίτητα εξοπλισμό και προετοιμασία πρωταθλητών. Οι περισσότεροι που ρωτήσαμε μάς πρότειναν να κάνουμε τον γύρο της λίμνης σε δυο ή τρεις μέρες, αφιερώνοντας χρόνο για χαλάρωση, διάβασμα κοντά στις όχθες, γνωριμία με τους κατοίκους, επισκέψεις σε μονές και άλλα σημεία ενδιαφέροντος.

Όπως είπαμε, η Λίμνη Πλαστήρα είναι ιδανική και για πεζοπορίες αφού διαθέτει πολλά χαρτογραφημένα μονοπάτια που διασχίζουν τα ελατοδάση και να καταλήγουν σε φυσικά μπαλκόνια με μοναδική θέα. Ένα από τα πιο γνωστά είναι το μονοπάτι Μ3, που ξεκινά από τη θέση Ζυγογιαννέικα και οδηγεί προς το Παρατηρητήριο. Είναι μια εύκολη, μικρή διαδρομή που δεν κουράζει και αποζημιώνει με την ομορφιά της. Σε κάθε σημείο υπάρχει ορατότητα προς τη λίμνη αλλά όταν φτάσουμε στο Παρατηρητήριο, η θέα είναι συγκλονιστική: τα φιόρδ, τα Άγραφα από πάνω, τα δάση, όλα συνηγορούν στο να έχουμε την αίσθηση ότι αν θέλουμε, μπορούμε ακόμη και να πετάξουμε.

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα διαδρομή είναι προς τον καταρράκτη του Ανθοχωρίου, μια πιο ήπια πεζοπορία που διαρκεί περίπου 40 λεπτά μέσα σε κατάφυτο τοπίο. Ξεκινά σε έναν παλιό παραδοσιακό νερόμυλο και καταλήγει στον καταρράκτη, όπου η φύση είναι μοναδική. Είναι από τις διαδρομές που πολλοί επιλέγουν λόγω της ομορφιάς της. Μάλιστα, οι πιο μυημένοι συνεχίζουν προς τα πάνω, με στόχο την περιοχή που ονομάζεται Εννέα Βρύσες, εκεί όπου ένα τοξωτό γεφύρι ενώνει τις δυο πλευρές του φαραγγιού.

Στη λίμνη υπάρχει ακόμη η Φάρμα Ζαμπέτα με τα 10 υπέροχα άλογά της να μας προσφέρει τη δυνατότητα της ιππασίας, ακόμη και αν είμαστε εντελώς άπειροι αναβάτες. Τα άλογα είναι υπέροχα ζώα και η επαφή μαζί τους έχει πραγματικά θεραπευτικές ιδιότητες. Στη φάρμα, συναντήσαμε τον Τάι που μας έφερε σε γνωριμία μαζί τους και έτσι μπορέσαμε να χαϊδέψουμε τη Φατμέ, τον Λουκά, την Αμάντα, την Αγάπη και όλα τα υπόλοιπα υπέροχα πλάσματα με την εκπληκτική ενέργεια.

Ο Αντώνης Ζαμπέτας μας είπε: «Τα άλογά μας ανήκουν κατά κύριο λόγο στη θεσσαλική ράτσα “Βουκεφάλας”. Είναι όμορφα ζώα, που ζουν ευτυχισμένα δίπλα στη λίμνη και έχουν εξαιρετική επαφή με τους επισκέπτες. Το σπίτι μας βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τη φάρμα και παρόλο που μοιράζω τον χρόνο μου ανάμεσα στη λίμνη και την Αθήνα, ανυπομονώ να γυρίσω εκεί και να μείνω μόνιμα σε αυτόν τον μικρό παράδεισο που ξεχωρίζει για τη γαλήνη του». Στη φάρμα Ζαμπέτα μπορούμε επίσης να κάνουμε υδροποδήλατο, κανό και τοξοβολία.

Για τους πιο δραστήριους ταξιδιώτες, η περιοχή διαθέτει και έντονο στοιχείο αεραθλητισμού. Με πίστες απογείωσης στις κορυφές Τέμπλα, Νεράιδα, Κουφόλογγο και Κρυονέρι, σημεία που αξιοποιούνται από ομάδες παραπέντε και αιωροπτερισμού.

Όλες αυτές οι δραστηριότητες, πέρα από την αδρεναλίνη και την όμορφη αίσθηση ότι το σώμα μας ξαναμπαίνει σε φυσική λειτουργία, αυτό που περισσότερο μας δίνουν σαν δώρο είναι η τέλεια επαφή μας με τη φύση, η ψυχική ανάταση, η ευκαιρία να γίνουμε για λίγο ένα με το βουνό και με το υγρό στοιχείο. Αν και είναι μια κλισέ φράση που έχουμε βαρεθεί να ακούμε, εδώ το «γεμίζουμε τις μπαταρίες μας» αποκτά νόημα.

Στιγμές ευεξίας και αυτοφροντίδας

Στη Λίμνη Πλαστήρα οι υπηρεσίες ευεξίας δεν είναι αποκομμένες από τον τόπο. Αντίθετα, είναι απόλυτα εναρμονισμένες μαζί του. Εξάλλου, δε χρειάζεται να προσπαθήσουμε για να χαλαρώσουμε, αφού πολύ γρήγορα το σώμα και το μυαλό μας ακολουθούν τον ρυθμό της λίμνης. Η περιοχή έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μια πιο ολοκληρωμένη κουλτούρα φιλοξενίας γύρω από την ξεκούραση και την αυτοφροντίδα. Ξενοδοχεία και ξενώνες που απλώνονται γύρω από τη λίμνη επενδύουν σε χώρους spa, χωρίς όμως να χάνουν τη σύνδεσή τους με το φυσικό τοπίο.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι στη Λίμνη Πλαστήρα η έννοια του wellness δεν περιορίζεται σε τέσσερις τοίχους. Δεν είναι ένας προορισμός όπου περνάς όλη τη μέρα σε ένα κλειστό resort. Η χαλάρωση αποκτά νόημα ακριβώς επειδή συνδέεται με όσα ζούμε γύρω από αυτήν. Και μια από τις εμπειρίες που μας προσφέρει και δεν πρέπει να την προσπεράσουμε είναι το κολύμπι στα νερά της. Οι πλαζ της Πεζούλας και του Λαμπερού είναι μικρές και υπέροχες. Εκεί κάνουμε τις βουτιές μας, περπατάμε στην όχθη, ή απλώς χαλαρώνουμε κοιτώντας τα έλατα και τα βουνά. Και κάπως έτσι, ένα χαμάμ, μια θερμαινόμενη πισίνα ή ένα μασάζ στο τέλος της ημέρας δε λειτουργούν σαν πολυτέλεια, αλλά σαν φυσική συνέχεια της εμπειρίας.

Χωριά, μοναστήρια και μνήμη

Η Λίμνη Πλαστήρα, όμως, δεν είναι μόνο η φύση της. Είναι ένας τόπος που διατηρεί ζωντανή τη ζωή των Αγράφων, με σημαντική ιστορία αλλά και θρησκευτική παράδοση, γι’ αυτό και έχει σημασία η επίσκεψη στα χωριά και τα αξιοθέατά της:

Από τις πρώτες στάσεις που αξίζει να κάνει κανείς είναι το Νεοχώρι, ίσως το πιο γνωστό χωριό της περιοχής. Χτισμένο σε υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων, θεωρείται το μπαλκόνι της Λίμνης λόγω της πανοραμικής θέας προς τη λίμνη και τα Άγραφα. Το χωριό έχει έντονη τουριστική ανάπτυξη, αλλά διατηρεί τον χαρακτήρα και τη γραφικότητά του.

Λίγο χαμηλότερα συναντάμε τα Καλύβια Πεζούλας που είναι από τα σημεία που μας συνδέουν πιο άμεσα με τη λίμνη. Από εδώ ξεκινούν πολλές δραστηριότητες, γι’ αυτό και είναι από τα χαρακτηριστικά σημεία συνάντησης.

Στον αντίποδα, ο Μεσενικόλας κουβαλά μια εντελώς διαφορετική ταυτότητα, βαθιά δεμένη με το κρασί και την αμπελουργική ιστορία της περιοχής. Εδώ καλλιεργείται η σπάνια ερυθρή ποικιλία Μαύρο Μεσενικόλα, που ευδοκιμεί σχεδόν αποκλειστικά γύρω από τη λίμνη και αποτελεί τη βάση των κρασιών ΠΟΠ Μεσενικόλα Καρδίτσας. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, η ιστορία της συνδέεται με έναν Γάλλο ευγενή της εποχής της Φραγκοκρατίας, τον Monsieur Nicolas, ο οποίος εγκαταστάθηκε στην περιοχή τον 15ο αιώνα και συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη της αμπελουργίας. Σήμερα, το Οινοποιείο Καραμήτρου Monsieur Nicolas συνεχίζει αυτή την παράδοση, έχοντας συμβάλει καθοριστικά στην ανάδειξη της ποικιλίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το ίδιο το οινοποιείο έχει αποσπάσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις σε διοργανώσεις όπως τα Mundus Vini, Decanter και Berliner Wine Trophy, γεγονός που δείχνει ότι ένα μικρό χωριό δίπλα στη λίμνη έχει καταφέρει να αποκτήσει θέση στον παγκόσμιο οινικό χάρτη.

Από τα πιο επιβλητικά σημεία της περιοχής είναι η Μονή Παναγίας Πελεκητής, κοντά στην Καρίτσα. Χτισμένη στα 1.400 μέτρα, κυριολεκτικά πάνω στο χείλος απόκρημνου βράχου των Αγράφων, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μεταβυζαντινά μνημεία της Θεσσαλίας. Η μονή συνδέεται με τον Άγιο Δαμιανό και χρονολογείται περίπου στα μέσα του 16ου αιώνα. Η ομορφιά της είναι μοναδική, καθώς φαίνεται να έχει πραγματικά πελεκηθεί πάνω στον βράχο, ενώ στο εσωτερικό της διατηρούνται αγιογραφίες του 17ου αιώνα και ένα ξεχωριστό ξυλόγλυπτο τέμπλο.

Εξίσου σημαντική είναι και η Μονή Κορώνης, κοντά στο Μορφοβούνι, η οποία συνδέεται με την περίοδο της Τουρκοκρατίας και θεωρείται ένα από τα ιστορικότερα μοναστήρια της Καρδίτσας. Η Μονή υπήρξε σημαντικό πνευματικό και κοινωνικό κέντρο της περιοχής, ενώ η θέση της προσφέρει ανεμπόδιστη θέα προς τον θεσσαλικό κάμπο. Τη μέρα της επίσκεψής μας, οι μοναχοί φρόντιζαν με αγάπη τα λουλούδια της αυλής και ήταν πραγματικά μια όμορφη, αληθινή στιγμή που έμεινε στην καρδιά μας.

Το Μορφοβούνι είναι από τα σημαντικότερα χωριά της περιοχής, όχι μόνο λόγω της θέσης του με θέα προς τη λίμνη και τα Άγραφα, αλλά και λόγω της ιστορικής του σύνδεσης με τον Νικόλαο Πλαστήρα, ο οποίος γεννήθηκε εδώ το 1883. Το χωριό διατηρεί μέχρι σήμερα έντονο το αποτύπωμά του, με το Μουσείο Νικολάου Πλαστήρα να φιλοξενεί προσωπικά αντικείμενα, φωτογραφίες και ιστορικό υλικό από τη ζωή και τη δράση του. Παράλληλα, η ευρύτερη περιοχή διατηρεί ισχυρή σύνδεση με την ιστορία και την παράδοση των Αγράφων, συνδυάζοντας το ορεινό τοπίο με στοιχεία πολιτιστικής μνήμης που παραμένουν ζωντανά μέχρι σήμερα.

Στη δυτική πλευρά της λίμνης βρίσκεται η θέση «Βοτανικός Κήπος», ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αρχαιολογικά σημεία της περιοχής. Οι ανασκαφές έφεραν στο φως ευρήματα από τη νεολιθική εποχή, σε υψόμετρο περίπου 800 μέτρων, κάτι αρκετά σπάνιο για την εποχή. Στον χώρο έχουν βρεθεί εστίες και ανθρωπόμορφα ειδώλια, στοιχεία που δείχνουν ότι η περιοχή κατοικούνταν και χρησιμοποιούνταν οργανωμένα ήδη χιλιάδες χρόνια πριν.

Κάθε πιάτο και μια νοστιμιά

Κανένα ταξίδι, όμως, δεν ολοκληρώνεται χωρίς να δοκιμάσουμε το φαγητό του τόπου. Στη Λίμνη Πλαστήρα, η γαστρονομία είναι γήινη, απλή και ορεινή.

Εδώ, οι σούβλες έχουν τη σημασία τους και η κρεατοφαγία τον πρώτο λόγο. Δοκιμάζουμε το περίφημο λουκάνικο Καρδίτσας με πράσο, αναζητούμε τις σπιτικές πίτες, τρώμε όσπρια όπου τα βρούμε – ιδιαιτέρως ρεβίθια με μελιτζάνα- καθόμαστε στις ταβέρνες που έχουν δικό τους αιγοπρόβειο τυρί και φυσικά δε φεύγουμε χωρίς να πάρουμε μαζί μας τραχανά, χυλοπίτες το γλυκό κουταλιού ρετσέλι που φτιάχνεται με κολοκύθα και μούστο αλλά και το φανταστικό κερασάκι τους.

Η φιλοσοφία του μαγαζιών στηρίζονται σε αυτό που λέμε “farm to table” πριν, φυσικά, αυτό γίνει μόδα. Οπότε, εδώ, έχουμε την ευκαιρία να γευτούμε αληθινά λαχανικά, με πλούσια γεύση αλλά και κρέατα από ζώα που μεγαλώνουν στη φύση.