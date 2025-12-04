Είναι όμορφη η Καρδίτσα, τόσο οι γειτονιές της όσο και η φύση που την περιβάλλει. Και οι άνθρωποί της, όμως, είναι ξεχωριστοί κυρίως γιατί αγαπούν τόσο τον τόπο τους που, όταν βλέπουν επισκέπτη, τον υποδέχονται με όλη τους τη ζεστασιά και την προθυμία. Να καλοπεριποιηθούν, να μιλήσουν, να κεράσουν. Και τα κεράσματα των Καρδιτσιωτών είναι καταπληκτικά. Όπως καταπληκτικά είναι και τα μαγειρέματά τους, βασισμένα στα πλούσια προϊόντα με τα οποία τους τροφοδοτεί η θεσσαλική γη. Ξακουστές πίτες, φαγητά κατσαρόλας και κρέατα, όλα φτιαγμένα με μεράκι, όλα τους γεμάτα γεύση.

Ένα γεύμα εδώ, στην πόλη της Καρδίτσας αλλά και στα χωριά που την περιβάλλουν, είναι εμπειρία. Όχι, όμως, από αυτές που αποτελούν προϊόν σκληρής προσπάθειας ή περίτεχνου συνδυασμού γαστρονομικής έμπνευσης και τεχνικής. Το φαγητό των ανθρώπων της Καρδίτσας είναι απλό, παραδοσιακό, βασισμένο σε κλασικές συνταγές αλλά δοσμένο με τέτοιο τρόπο που νιώθεις ότι δεν το έχεις φάει ποτέ ξανά τόσο νόστιμο. Ακριβώς όπως νιώσαμε κι εμείς όταν, στην περιήγησή μας στην περιοχή, σταματήσαμε για να βάλουμε δυο μπουκιές στο στόμα μας. Τα μαγαζιά αυτά, που βρέθηκαν αυθόρμητα στο δρόμο μας αλλά μπήκαν για τα καλά στην καρδιά μας, θα είναι οι στάσεις που θα κάνουμε ξανά και ξανά κάθε φορά που θα επισκεπτόμαστε την Καρδίτσα.

Στο Κτήμα Χαλίλη στο Καππά

Ένα από τα γεύματά μας ήταν στο κτήμα των αδελφών Χαλίλη. Και λέμε κτήμα και όχι ταβέρνα γιατί ουσιαστικά πρόκειται για ένα τεράστιο μαγαζί με έναν εντυπωσιακό περιβάλλοντα χώρο. Αν ήμαστε παιδιά, σίγουρα θα ενθουσιαζόμασταν με το ατελείωτο γρασίδι στον κήπο, τη μικρή παιδική χαρά αλλά και τα ζαρκαδάκια, όλα πανέμορφα και όλα απόλυτα ταιριαστά με το τοπίο. Όμως, το ίδιο όμορφα περάσαμε και ως ενήλικοι, πεινασμένοι μάλιστα πολύ και έτοιμοι να δοκιμάσουμε όλα εκείνα που μας είχαν πει ότι θα βρούμε στην κουζίνα του. Γιατί ο Νίκος και ο Βασίλης Χαλίλης, που διατηρούν και κρεοπωλείο στο χωριό Καππά, έχουν δικά τους ζώα στο βουνό και η ποιότητα των κρεάτων τους είναι αδιαπραγμάτευτη.

Βέβαια, δεν φτάνει να είναι μόνο καλό το κρέας, θέλει και σωστό ψήσιμο. Στην περίπτωσή τους, το ένα συναγωνίζεται το άλλο για να είναι κάθε μπουκιά ζουμερή και γεμάτη αρώματα. Υπάρχουν, εννοείται, και φαγητά της κατσαρόλας, πλούσιες δροσερές σαλάτες από κηπευτικά της περιοχής, μερακλίδικα σαγανάκια και φρεσκότατες τηγανητές πατάτες, από εκείνες που όταν ξεκινήσεις να τις τρως, δεν θέλεις να τις αφήσεις. Στην ταβέρνα του Χαλίλη αξίζει να καθίσετε έξω, αλλά το ίδιο περιποιημένοι είναι και οι εσωτερικοί χώροι του. Και μη φοβηθείτε αν φτάνοντας δείτε πολλά αυτοκίνητα παρκαρισμένα. Είναι γεγονός ότι στο μαγαζί έρχεται για φαγητό πολύς κόσμος ακόμα και από άλλες επαρχίες, αλλά ποτέ κανείς δεν έμεινε δυσαρεστημένος από το σέρβις ή δεν βρήκε τραπέζι για να καθίσει.

Ταβέρνα Κεραμαριό, στο Μουζάκι

Κρυμμένη στις πλαγιές του Δρακότρυπας, η ταβέρνα Κεραμαριό είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ομώνυμου οικισμού, με τα ξύλινα γοητευτικά σπιτάκια που απλώνονται σε μια έκταση 30 στρεμμάτων, όπου ζουν ελεύθερα ελάφια, παγώνια, κουνέλια και ό,τι άλλο ζωάκι θα θέλατε να συναντήσετε σε μια επίσκεψή σας στο δάσος. Οι ιδιοκτήτες ονειρεύονταν να προσφέρουν στους επισκέπτες τη δυνατότητα να χαλαρώσουν και να γίνουν μέρος της φύσης και το κατάφεραν με απλό και άμεσο τρόπο. Το ίδιο ονειρικά φτιαγμένη είναι και η ταβέρνα τους, η πόρτα της οποίας είναι ένας μεγάλος κορμός, ακριβώς όπως σαν αυτήν που θα βλέπαμε αν μπαίναμε σε ένα παραμύθι ή στο σπίτι των ξωτικών του δάσους.

Πέρα, όμως, από την αισθητική και την όμορφη αύρα, η κουζίνα της ταβέρνας είναι αυτό που χρειάζεται ο επισκέπτης για να συνδεθεί με τον τόπο και να μυηθεί στην κουζίνα των Αγράφων. Παραδοσιακές πίτες, κρεατικά που μυρίζουν βουνό, πεντανόστιμα μαγειρευτά και ψητά αλλά και τυροκομικά, πάντα από τον τόπο, δημιουργούν τις σωστές προϋποθέσεις για ένα λουκούλλειο γεύμα. Ποιος δεν θα ήθελε μερικές μέρες στον παράδεισο, όταν μάλιστα μπορεί να απολαμβάνει κάθε μέρα σπιτικά, υπέροχα γεύματα;

Το Στέκι της κυρα-Γιώτας, Ιεζεκιήλ 19, Καρδίτσα

Είναι πραγματικά από τα μαγαζιά που θέλεις να πηγαίνεις ξανά και ξανά, όχι μόνο για το φαγητό τους αλλά και για τους ανθρώπους που είναι αυθεντικοί και φιλόξενοι. Η Γιώτα Ντρισμπιώτη άνοιξε με το σύζυγό της το μαγαζί το 1991 και από το 2000 –μετά την απώλειά του– το δουλεύει μόνη της, έχοντας βάλει πείσμα να τους ξετρελάνει όλους με τις νοστιμιές της. Δεν υπάρχει τίποτα από τον κατάλογο που να μην το έχει φτιάξει εκείνη με την ομάδα της.

Απίστευτα πολλές επιλογές, κρεατοφαγικές και ψαροφαγικές, με έμφαση στους τσιπουρομεζέδες αλλά και στην κατσαρόλα. Έχουν να λένε για την πεντανόστιμη τηγανιά της, την τριλογία κρεάτων σε λεμονάτο ζωμό αλλά και το σπετζοφάι της, ιδανικό για τις μέρες που έχει κρύο και φτιαγμένο πάντα από ντόπια λουκάνικα με πράσο, για τα οποία φημίζεται η Καρδίτσα. Κοντά στη Γιώτα είναι πολύ συχνά η αδελφή της, Βαΐτσα, την οποία γνωρίσαμε και λατρέψαμε για το χιούμορ και την αμεσότητά της.

Στο Στέκι της Γιώτας υπάρχουν ακόμα καλοδουλεμένα παστά ψάρια, αλοιφές και ό,τι μπινελίκια βάζει ο νους σας. Εμείς κάναμε ένα γενναίο διάλειμμα στα τραπεζάκια της και φύγαμε με την καλύτερη γεύση στο στόμα. Την ικανότητά της να ερμηνεύει την παράδοση με το δικό της τρόπο και να μεταμορφώνει τις απλές, τοπικές συνταγές σε γκουρμέ πιάτα θα τη ζήλευαν ακόμα και οι μεγαλύτεροι σεφ!