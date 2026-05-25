Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται ένα 3χρονο κοριτσάκι στην Κρήτη, με τις Αρχές να ξετυλίγουν το κουβάρι μιας οικογενειακής τραγωδίας.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τόσο της μητέρας όσο και του πατέρα του παιδιού, στους οποίους έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Χανίων.

Οι γονείς θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον εισαγγελέα.

Στο μικροσκόπιο οι θάνατοι ακόμα δύο παιδιών

Η υπόθεση παίρνει ακόμη πιο σκοτεινές διαστάσεις, καθώς οι Αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τους θανάτους δύο ακόμη παιδιών της ίδιας οικογένειας, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως τα ακριβή αίτια που τους προκάλεσαν.

Παράλληλα, με εισαγγελική εντολή, τα υπόλοιπα τρία ανήλικα αδέλφια της οικογένειας απομακρύνθηκαν άμεσα από το σπίτι, καθώς εντοπίστηκαν να διαβιούν υπό άθλιες συνθήκες. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου και παραμένουν για λόγους προστασίας. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία σκιαγραφούν ένα περιβάλλον έντονης και συστηματικής παραμέλησης των ανηλίκων.

Βαριά τραύματα και παλιότερα κατάγματα

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων με σοβαρά τραύματα. Κατά την εξέταση, οι γιατροί διαπίστωσαν κλινικά ευρήματα που προκάλεσαν άμεση κινητοποίηση: