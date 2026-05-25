Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ανέφερε ότι ο αποκλεισμός ιρανικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ «μέχρι να επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί συμφωνία» με το Ιράν, προσθέτοντας ότι «και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν τον χρόνο τους και να το κάνουν σωστά».

Συμπληρωματικά δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στους εκπροσώπους του να μη βιαστούν για καμία συμφωνία με το Ιράν, ουσιαστικά παίρνοντας πίσω τα όσα είχε πει μία ημέρα πριν αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για μία συμφωνία ειρήνευσης.

Ειδικότερα, μία ημέρα νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι δύο πλευρές έχουν «σε μεγάλο βαθμό διαπραγματευτεί» ένα μνημόνιο κατανόησης για ειρηνευτική συμφωνία που θα επανέφερε τη λειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Σημαντικές διαφωνίες στις διαπραγματεύσεις

Στις συνομιλίες για ειρήνευση μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν παραμένουν σημαντικές διαφωνίες, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στον Λίβανο με τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων και αποδέσμευση δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων παγωμένων πετρελαϊκών εσόδων σε ξένες τράπεζες.

Αναφορικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων, το πρακτορείο Tasnim, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να θέτει εμπόδια σε βασικά σημεία μιας πιθανής συμφωνίας, μεταξύ των οποίων και το αίτημα της Τεχεράνης για αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων. Ωστόσο δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από την ιρακινή κυβέρνηση στις τελευταίες δηλώσεις Τραμπ.

Κρύβεται ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο CBS News, Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κρύβεται σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αγγελιοφόρων, καθυστερώντας έτσι τις συνομιλίες.

Ο Μάρκο Ρούμπιο και το δικαίωμα του Ισραήλ

Από την πλευρά του ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι μία συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή ενώ διευκρίνισε ότι το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να αμυνθεί στο πλαίσιο οποιασδήποτε πιθανής συμφωνίας. «Το Ισραήλ έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του σε οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν… Θα σας παρουσιάσουμε σύντομα περισσότερες από τις παρατηρήσεις του», είπε.