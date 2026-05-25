Σημαντική αποκλιμάκωση κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου το βράδυ της Κυριακής (24/5), σημειώνοντας πτώση περίπου 5 δολαρίων ανά βαρέλι στην πρώτη μεγάλη συνεδρίαση των αγορών μετά τη διαρροή των πρώτων, αν και ακόμη ασταθών, προσχεδίων για μια συμφωνία που θα μπορούσε να τερματίσει τη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ έχει εκτοξεύσει το ενεργειακό κόστος και πιέζει ασφυκτικά τις οικονομίες παγκοσμίως.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι στις ΗΠΑ η μέση τιμή των καυσίμων στα πρατήρια παραμένει περίπου 1,50 δολάριο ανά γαλόνι υψηλότερα σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα, ενώ η κρίση απειλούσε με περαιτέρω επιδείνωση καθώς τα παγκόσμια αποθέματα αργού πετρελαίου εξαντλούνται με ρυθμούς ρεκόρ.

Κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το Brent

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για το διεθνές σημείο αναφοράς, το πετρέλαιο τύπου Brent, υποχώρησαν και πάλι κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων αναφέρει το Axios.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Κυριακής η διαπραγμάτευση κινούνταν γύρω στα 98,76 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 4,62% σε σύγκριση με το κλείσιμο της Παρασκευής.

Ωστόσο, η επιστροφή στην πραγματικότητα επιβάλλει αυτοσυγκράτηση. Ακόμη και αν επιτευχθεί μια τελική συμφωνία που θα ανοίξει ξανά τα Στενά -μια διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει ημέρες- οι ενεργειακές αγορές θα παραμείνουν ανάστατες για μήνες.

Μέχρι τα μέσα Μαΐου, η σύγκρουση μπλόκαρε τη ροή περίπου 14 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου την ημέρα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Το αγκάθι των Στενών του Ορμούζ και οι εναλλακτικές διαδρομές

Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν αυξήσει τη χρήση αγωγών που παρακάμπτουν τα Στενά, όμως αυτοί οι επιπλέον όγκοι δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση για να αναπληρώσουν τις ποσότητες που κανονικά διακινούνται μέσω του στενού θαλάσσιου περάσματος, το οποίο ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Επιπλέον, αρκετοί παραγωγοί του Περσικού Κόλπου μείωσαν την παραγωγή τους καθώς οι αποθηκευτικοί τους χώροι γέμισαν, και η επαναφορά της παραγωγικής τους ικανότητας στα προηγούμενα επίπεδα απαιτεί χρόνο.

Σχολιάζοντας την κατάσταση, ο Πάτρικ Ντε Χάαν, επικεφαλής πετρελαϊκής ανάλυσης της εταιρείας δεδομένων GasBuddy, επεσήμανε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι οι τιμές της βενζίνης υποχωρούν προσωρινά, αλλά μέχρι να πέσουν οι τελικές υπογραφές και να δούμε σημαντικό αριθμό πλοίων να διέρχεται και πάλι από τα Στενά, η μέση εθνική τιμή στις ΗΠΑ θα παραμείνει πιθανότατα πολύ πάνω από τα 4 δολάρια ανά γαλόνι.

Ο γρίφος της επιστροφής στην ομαλότητα

Το μεγάλο ερωτηματικό, πάντως, είναι αν οι ναυτιλιακές εταιρείες θα αισθανθούν άμεσα την απαραίτητη ασφάλεια ώστε να ξεκινήσουν και πάλι τη μαζική μεταφορά αργού πετρελαίου και παραγώγων του, τη στιγμή που ορισμένες ασιατικές αγορές με άμεσες ανάγκες σε καύσιμα χρειάζονται εβδομάδες για να προσεγγιστούν από την περιοχή.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις επόμενες κινήσεις πεδίου. Η εταιρεία ερευνών ClearView Energy Partners υπογράμμισε σε σημείωμά της προς τους επενδυτές ότι η αποναρκοθέτηση των Στενών, η απομάκρυνση των εγκλωβισμένων δεξαμενόπλοιων και η επανεκκίνηση της παραγωγής θα μπορούσαν να απαιτήσουν από μερικές εβδομάδες έως και μήνες. Η ίδια εταιρεία πρόσθεσε ότι η αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές, η επιστροφή στα προπολεμικά επίπεδα παραγωγής και ο ανεφοδιασμός των εξαντλημένων αποθεμάτων είναι μια διαδικασία που ενδέχεται να διαρκέσει από αρκετά τρίμηνα έως και χρόνια