Η αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη πρώτη του νέου πολιτικού φορέα έχει ήδη ξεκινήσει και αύριο βράδυ στην πλατεία Θησείου, η πρωτοβουλία περνά από τη φάση της θεμελίωσης στη φάση της οργανωτικής ολοκλήρωσης με την εξαγγελία του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης βρίσκεται η συγκρότηση ενός σύγχρονου υβριδικού κόμματος, που επιχειρεί να συνδυάσει τη φυσική παρουσία με τη διαρκή ψηφιακή συμμετοχή, μετατρέποντας τις εκατοντάδες των εθελοντών σε ένα μαζικό, διαδραστικό και πανελλαδικά συντονισμένο δίκτυο εκατοντάδων χιλιάδων μελών.

Η προετοιμασία πίσω από την «Ιθάκη»

Η οργανωτική προετοιμασία του εγχειρήματος εξελίχθηκε παράλληλα με τις παρουσιάσεις του βιβλίου «Ιθάκη», αξιοποιώντας τη μεγάλη συμμετοχή πολιτών στις εκδηλώσεις. Παρότι η διαδικασία παρέμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δεκάδες συνεργάτες του Αλ. Τσίπρα και εθελοντές σε όλη τη χώρα εργάστηκαν συστηματικά για να συγκροτηθούν οι πρώτοι πυρήνες του νέου φορέα.

Στόχος ήταν να δημιουργηθεί το ανθρώπινο δυναμικό πάνω στο οποίο θα στηριχθεί το υβριδικό μοντέλο πολιτικής οργάνωσης.

Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο Στέλιος Αποστόλου, η Ελένη Σταυρακάκη, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η Τζένη Διαμαντοπούλου και ο Δημήτρης Χαλαζωνίτης, με συντονιστή τον Γιώργο Βασιλειάδη, συγκροτούν τον αρχικό πυρήνα γύρω από τον οποίο αναπτύχθηκαν ομάδες και δίκτυα σε ομόκεντρους κύκλους σε ολόκληρη τη χώρα. Η λογική αυτών των κύκλων αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του υβριδικού κόμματος: οι ομάδες δεν οργανώνονται μόνο τοπικά, αλλά και θεματικά, με αναφορά σε μεγάλα κοινωνικά ζητήματα όπως η Παιδεία, η Υγεία, η Οικονομία, το Περιβάλλον και η Ενέργεια.

Ψηφιακά εργαλεία

Η φιλοσοφία αυτής της δομής είναι να επιτρέπει στον νέο φορέα να παρεμβαίνει άμεσα και αποτελεσματικά σε συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες, με μετρήσιμες δράσεις και στοχευμένες πολιτικές πρωτοβουλίες. Το υβριδικό μοντέλο επιχειρεί να υπερβεί τις παραδοσιακές κομματικές λειτουργίες, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία και το διαδίκτυο.

Ο συντονισμός των ομάδων και η διασύνδεση των θεματικών κύκλων θα πραγματοποιείται κυρίως μέσω ψηφιακών εργαλείων, με διαδικτυακές συνεδριάσεις, online διαβουλεύσεις, ψηφοφορίες και κομματικά δημοψηφίσματα. Με αυτόν τον τρόπο, το υβριδικό κόμμα επιδιώκει να διασφαλίσει τόσο τον δημοκρατικό χαρακτήρα της λειτουργίας του όσο και τη συνεχή συμμετοχή των μελών στη διαμόρφωση της πολιτικής του γραμμής.

Η επιλογή αυτού του μοντέλου δεν σχετίζεται μόνο με τις οικονομικές δυσκολίες που συνεπάγεται η συντήρηση παραδοσιακών πολυδάπανων κομματικών μηχανισμών. Αντανακλά κυρίως μια διαφορετική αντίληψη για το προοδευτικό κόμμα της νέας εποχής — μια αντίληψη που ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες του επιδιώκουν να μετατρέψουν σε οργανωτική και πολιτική πράξη.

Η καινοτόμος πλατφόρμα διασύνδεσης ηγεσίας και βάσης

Κεντρικό εργαλείο αυτής της προσπάθειας θα είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από ειδικούς και προσαρμόστηκε από εθελοντές στις ανάγκες του υβριδικού κόμματος.

Μέσω αυτής θα πραγματοποιείται η εγγραφή νέων μελών, η αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών ομάδων, ο συντονισμός των θεματικών κύκλων και η άμεση επικοινωνία ανάμεσα στην ηγεσία και τη βάση. Στην πλήρη ανάπτυξή της, η πλατφόρμα θα παρέχει πανελλαδική πρόσβαση στις δράσεις, στις επεξεργασίες και στις πρωτοβουλίες όλων των θεματικών ομάδων, συγκροτώντας ένα νέο μοντέλο πολιτικής συμμετοχής και κομματικής λειτουργίας.