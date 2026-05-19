Η έντονη οσμή αερίου σε πολλές περιοχές της Αττικής σήμανε συναγερμό σε όλες τις αρμόδιες Αρχές. Λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι άρχισαν οι πρώτες κλήσεις στην Πυροσβεστική και σε άλλες υπηρεσίες για την ύπαρξη της μυρωδιάς.

Αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες τόσο από την εταιρεία φυσικού αερίου όσο και από την Πυροσβεστική. Η οσμή ήταν τόσο έντονη που, για λόγους ασφαλείας, σε πολλές περιοχές υπήρξαν εκκενώσεις κοινόχρηστων χώρων και σχολείων.

Για να ερευνήσουν τα αίτια κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού Σώματος και συνεργεία του ΔΕΣΦΑ. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχουν ευρήματα. Το θέμα παρακολουθεί και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να διαπιστωθεί, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, η πηγή της οσμής.

«Δεν υπάρχει διαρροή»

Μετά από τις έρευνες που έγιναν στο δίκτυο του φυσικού αερίου στο νότιο τμήμα της Αττικής, δεν διαπιστώθηκε κάποιο πρόβλημα. Παράλληλα, δεν έχει εντοπιστεί πτώση πίεσης σε κανένα σημείο του δικτύου του ΔΕΣΦΑ.

Επίσης, από την πλευρά των διυλιστηρίων (Helleniq Energy και Motor Oil) σημειώνεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα στις εγκαταστάσεις, ούτε υπάρχει αντίστοιχη οσμή στο Θριάσιο.

Από τον ΔΕΣΦΑ αναφέρεται και επίσημα ότι: «Σχετικά με τις αναφορές για οσμή αερίου σε περιοχές του λεκανοπεδίου, ο ΔΕΣΦΑ επισημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται με το δίκτυο ή/και τις εγκαταστάσεις του, καθώς το δίκτυο υψηλής πίεσης δεν διέρχεται από αυτές τις περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΕΣΦΑ είναι ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης».

Τα σενάρια που εξετάζονται

Αφού αποκλείστηκε το σενάριο, τουλάχιστον σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, να υπάρχει διαρροή στο δίκτυο, οι έρευνες στρέφονται προς τη θάλασσα. Το πρώτο σενάριο που εξετάστηκε ήταν να υπήρχε διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε από την εταιρεία. Στη συνέχεια, το Λιμενικό πραγματοποίησε ελέγχους σε πλοία που μεταφέρουν αέριο, χωρίς και εκεί να βρεθεί κάτι.

Ανάλογες έρευνες έγιναν και στην Ψυττάλεια, με την ΕΥΔΑΠ να υποστηρίζει πως ούτε εκεί υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Επιπρόσθετα, μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιο ύποπτο περιστατικό, ούτε εντοπίζεται ένδειξη θαλάσσιας ρύπανσης ή άλλου συμβάντος που να μπορεί να συνδεθεί με τη δυσοσμία.

Οι έρευνες συνεχίζονται και επικεντρώνονται στη θάλασσα, καθώς ο άνεμος που φυσά από νότιες διευθύνσεις ευνοεί τη μεταφορά οσμών από τη θάλασσα προς το λεκανοπέδιο.

Έχει ξανασυμβεί

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων, παρόμοια περιστατικά μυστηριώδους δυσοσμίας φαίνεται να έχουν καταγραφεί στο πρόσφατο παρελθόν, προκαλώντας αντίστοιχη αναστάτωση.

Συγκεκριμένα, ανάλογος συναγερμός είχε σημάνει στις 2 Φεβρουαρίου, αλλά και στις 16 Μαΐου του 2025, όταν έντονη οσμή αερίου είχε «πνίξει» ξανά αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί τότε από τα κλιμάκια της Πυροσβεστικής και των αρμόδιων διαχειριστών του δικτύου, η ακριβής αιτία και η πηγή της προέλευσης των οσμών δεν είχε καταστεί δυνατό να εξακριβωθεί, αφήνοντας το φαινόμενο ανεξήγητο, ακριβώς όπως συμβαίνει και με το σημερινό συμβάν.