Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Με ένα διήμερο γεμάτο δραστηριότητες, αθλητικές και καλλιτεχνικές που χωρούν κάθε ηλικία, ρόλο και διαφορετικότητα, κλείνει σήμερα και αύριο (22 και 23 Μαΐου), το 2ο Φεστιβάλ Πολιτισμού & Αθλητισμού «Μαζί στη Γιορτή» στην Ιτέα και το Γαλαξίδι.

Όπως πέρυσι, έτσι και φέτος, η Φωκίδα, γίνεται το επίκεντρο αυτής της γιορτής κοινωνικής συνοχής, ομοψυχίας και ισότιμης συμπερίληψης, που διοργανώνει το Κοινωφελές Ίδρυμα ΕΣΤΙΑ «Άγιος Νικόλαος».

Μια μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα πρότυπη κοινότητα συμβίωσης και εργασίας, με έδρα το Γαλαξίδι, η οποία λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1993.

Η βασική της φιλοσοφία και αυτό που την κάνει ξεχωριστή είναι ότι, σε αντίθεση με ένα κλασικό ίδρυμα κλειστής περίθαλψης ή άσυλο, αποτελεί μια ζωντανή κοινότητα όπου ενήλικες με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες ζουν, εργάζονται και δημιουργούν μαζί με τους φροντιστές και τους εθελοντές τους (ανθρώπους χωρίς αναπηρίες), σε καθεστώς ισοτιμίας.

Διαγενεακό εργαστήρι «Art Sparks»: Η τέχνη μάς φέρνει κοντά

Ξεχωριστή θέση στο φεστιβάλ καταλαμβάνει το πρωτοποριακό διαγενεακό εργαστήρι τέχνης «Art Sparks», το οποίο υλοποιείται με την υποστήριξη και την τεχνογνωσία του Μουσείου Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή.

Το εργαστήρι θα φέρει κοντά παππούδες, γιαγιάδες και παιδιά σε μια κοινή δημιουργική εμπειρία. Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση, ο πολιτισμός θα λειτουργήσει ως μια κοινή, προσβάσιμη γλώσσα, καταργώντας τα όρια των ηλικιών και προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να μοιραστούν γνώσεις, συναισθήματα και αναμνήσεις που θα τους δένουν για πάντα.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν εμβληματικά έργα της συλλογής του μουσείου με διαφορετικούς, τρισδιάστατους τρόπους, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη μπορεί να είναι πραγματικά προσβάσιμη σε όλους.

Η πρόεδρος της ΕΣΤΙΑΣ Άγιος Νικόλαος, Τζιοβάννα Καμπούρη, μιλώντας για τη συνδιοργάνωση, δήλωσε: «Αυτό που μας προσέλκυσε καταρχάς στο Μουσείο Β&Ε Γουλανδρή, ήταν η ολιστική του προσέγγιση στην ισοτιμία της πρόσβασης στην τέχνη. Αναγνωρίζοντας τη δυναμική της τέχνης να εμπλουτίσει τη ζωή όλων, επινόησαν ένα πλήρες πλαίσιο, όπου όλοι, κάθε ηλικίας, κοινωνικής ομάδας και γεωγραφικού τόπου, μπορούν να γνωρίσουν τα έργα της συλλογής, και γενικότερα, να αποκτήσουν γνώση για την τέχνη».

Η κ. Καμπούρη εξηγεί πως η συγκεκριμένη επιλογή των προγραμμάτων που πρότεινε το μουσείο, δένει μοναδικά με τη θεματολογία του Φεστιβάλ: «Τι πιο ενωτικό από την ευκαιρία των παππούδων η γιαγιάδων να μυηθούν μαζί με τα εγγόνια τους στη μαγεία της τέχνης και να αποκτήσουν γνώσεις και λεξιλόγιο που θα τους δένουν για πάντα; Τι πιο προσβάσιμο από την ευκαιρία για όλους μας να ανακαλύψουμε τα εμβληματικά έργα της συλλογής του μουσείου με διαφορετικούς τρισδιάστατους τρόπους;».

Επίσης, εξέφρασε τη συγκίνησή της για τον ενθουσιασμό με τον οποίο όλη η ομάδα του μουσείου ενστερνίστηκε την πρόταση να γιορτάσουν μαζί: «Αρκεί να σας πω ότι μια ομάδα 7 ατόμων θα έρθουν από την Αθήνα, ώστε να δώσουν την ευκαιρία σε όσο πιο πολλούς ανθρώπους το επιθυμούν να συμμετέχουν στα προγράμματα τους».

Η τέχνη ως μέσο σύνδεσης

Εκπροσωπώντας το μουσείο, η Κατερίνα Μαρκαδάκη διηγήθηκε το πώς προέκυψε η συγκεκριμένη συνεργασία: «Η ιδέα προέκυψε από τη συνάδελφό μας Κέλλυ Σκαφτούρου, η οποία κατάγεται από το Γαλαξίδι και γνώριζε ήδη τόσο το Φεστιβάλ όσο και το σημαντικό έργο της ΕΣΤΙΑΣ. Μέσα από τη γνωριμία μας με την κ. Τζιοβάννα Καμπούρη, είχαμε την ευκαιρία να κατανοήσουμε βαθύτερα τη φιλοσοφία, τη συνέπεια και το πολύτιμο έργο του Ιδρύματος».

Μιλώντας ευρύτερα, επισήμανε ότι: «Η συνεργασία νέων ανθρώπων και ατόμων της Τρίτης ηλικίας μέσα από πολιτιστικές δράσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δημιουργεί έναν ουσιαστικό χώρο διαλόγου, ανταλλαγής εμπειριών και αμοιβαίας έμπνευσης. Ο πολιτισμός λειτουργεί ως κοινή γλώσσα που γεφυρώνει γενιές, καλλιεργεί την ενσυναίσθηση και ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή.

Οι νέοι έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με βιώματα, αφηγήσεις και διαφορετικές οπτικές ζωής, αναπτύσσοντας βαθύτερη κατανόηση για την ιστορία, τη μνήμη και τη σημασία της συλλογικής εμπειρίας. Παράλληλα, ενισχύουν δεξιότητες όπως η συνεργασία, η ενεργητική ακρόαση και η δημιουργική έκφραση.

Από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι της Τρίτης ηλικίας αισθάνονται ότι συμμετέχουν ενεργά στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή, ότι η γνώση και οι εμπειρίες τους έχουν αξία και μπορούν να μεταδοθούν. Η επαφή με τις νεότερες γενιές λειτουργεί συχνά αναζωογονητικά, ενισχύοντας την κοινωνική σύνδεση, την αυτοπεποίθηση και την αίσθηση του “ανήκειν”».



Εξηγεί τη φιλοσοφία του μουσείου σε σχέση με την προσβασιμότητα, που δεν αφορά μόνο τις υποδομές, αλλά συνολικά την εμπειρία του επισκέπτη, την κατανόηση του περιεχομένου, τη δυνατότητα συμμετοχής, την αίσθηση ότι ανήκει σε έναν χώρο πολιτισμού που τον υπολογίζει και τον σέβεται.

«Η τέχνη έχει τη δύναμη να λειτουργεί ως μέσο σύνδεσης, έκφρασης και ενδυνάμωσης, και είναι σημαντικό αυτή η δυνατότητα να είναι πραγματικά διαθέσιμη σε όλους», μας λέει κλείνοντας και δίνει σε όλους μας ραντεβού αύριο, Σάββατο, 23 Μαΐου και ώρα 10 το πρωί, στο Δημοτικό Σχολείο Γαλαξιδίου.