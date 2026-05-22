Σε ένα σκηνικό ακραίας πόλωσης που σημαδεύτηκε από τις «βόμβες» που επιφύλαξαν στην κυβερνητική πλειοψηφία ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αλλά και τις μαζικές αποχωρήσεις των κομμάτων, κορυφώθηκε η κυβερνητική μεθόδευση σχετικά με τη διαδικασία ψήφισης της πρότασης του ΠαΣοΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το πολύκροτο σκάνδαλο των υποκλοπών με πλειοψηφία 151 βουλευτών (και όχι 120), με την επίκληση λόγων εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας.

Ήταν μια «προαναγγελθείσα θεσμική εκτροπή», όπως είχε προειδοποιήσει ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ ο οποίος κατήγγειλε τη «κατάφωρη κακοποίηση της Δημοκρατίας» προκειμένου να διατηρηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εξουσία και δηλώνοντας ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών «δεν είναι ζήτημα του Ανδρουλάκη, αλλά ζήτημα εθνικής προδοσίας»!

Αιφνιδιασμός Σαμαρά

Αίσθηση προκάλεσε ο αιφνιδιασμός που επιφύλαξε ο πρώην Αντώνης Σαμαράς ο οποίος προσήλθε στη Βουλή και τοποθετήθηκε για τα εθνικά θέματα αλλά και όσα διαδραματίζονταν στην Ολομέλεια εν μέσω έντονων αντιδράσεων της αντιπολίτευσης.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «πρωτοφανή διαδικασία» διερωτώμενος τι άλλαξε από το 2022 ώστε τώρα η κυβέρνηση να επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας. «Σοβαρολογείτε; Τι άλλαξε και αν άλλαξε κάτι γιατί δεν έχει γίνει κάποια κρατική έρευνα; Τι ενοχλεί; Εκτός αν ψεύδεστε και η υπόθεση είναι πιο σκοτεινή και τη συγκαλύπτετε, αλλά μιλάμε για τη Δημοκρατία», είπε ενώ διερωτήθηκε «πόσο ακόμα θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από τη ΝΔ, τι φοβάται ο κ. Μητσοτάκης;».

Είχε προηγηθεί το «παρεμπίπτον ζήτημα» που έθεσε εκ μέρους της «γαλάζιας» πλειοψηφίας ο Μάκης Βορίδης για να αιτιολογήσει τη στροφή του κόμματος σε σχέση με το 2022 όταν η πρόταση για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές είχε εγκριθεί με το όριο των 120 ψήφων (είχε λάβει 142 ψήφους) βάσει της συνταγματικής πρόβλεψης για τα δικαιώματα της μειοψηφίας.

Σύμφωνα με τον κ. Βορίδη δεν υφίσταται αντίφαση, καθώς έκτοτε μεσολάβησαν πολλά, όπως η έρευνα της εξεταστικής, τρεις συνεδριάσεις της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, η δικαστική διερεύνηση, η πρωτόδικη απόφαση (εκκρεμεί η έφεση) και δυο διατάξεις του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Για να καταλήξει πάντως δηλώνοντας ευθέως: «Δε θα καθόμαστε εδώ να περνάμε την ώρα μας από το πρωί μέχρι το βράδυ επειδή το θέλετε εσείς. Είναι προφανές ότι γίνεται κατάχρηση κάθε κοινοβουλευτικού δικαιώματος».

Έντονη ήταν η αντίδραση του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό ενώ αναφερθείς στον κ. Βορίδη είπε ότι «χρωστάει χάρη στον Μητσοτάκη» (που εργαλειοποίησε την επιστολική ψήφο για να μην παραπεμφθεί στην προανακριτική επιτροπή).

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ τόνισε πως η ΝΔ κρύβει ότι μεσολάβησε ένα δικαστήριο «που έκανε αυτό που αρνηθήκατε εσείς»: «Αυτοί που καλύψατε είναι τώρα εκτεθειμένοι και καταδικασμένοι και βγαίνουν και λένε ότι ο Νίξον φταίει, ο Νίξον της Ελλάδας, ο οποίος έπρεπε να είναι εδώ», είπε αναφερθείς στον κ. Μητσοτάκη. Απέδωσε δε στο Μέγαρο Μαξίμου «φόβο και ανασφάλεια μπροστά σε μια υπόθεση που αγγίζει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό», διερωτώμενος πώς δεν υπήρχε θέμα εθνικής ασφαλείας το 2022 ενώ υπάρχει τώρα;

«Το παίζετε κόμμα πατριωτικό αλλά δεν ενοχλείστε για το πού είναι τα αρχεία της υποκλοπής των αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων. Μπροστά στην εξουσία είστε πατριώτες της φακής», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, τονίζοντας πως υπάρχει ένα «σαφές περιβάλλον που απειλεί τον πυρήνα της Δημοκρατίας».

«Ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να καταπατήσει το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής γιατί φοβάται για τον ίδιο και το σύστημά του», δήλωσε, ενώ προειδοποίησε ότι «την ώρα που θα φύγουν από την εξουσία και η υπόθεση θα ερευνηθεί σε βάθος, θα αποτελέσει πολιτικό παρελθόν ως πρωθυπουργός και ως άτομο».

Η αποχώρηση της Αντιπολίτευσης

Και ανακοίνωσε την αποχώρηση του ΠαΣοΚ από τη διαδικασία λέγοντας πως «δε θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο του παραλόγου». «Η Δημοκρατία θα νικήσει και η παράταξη της ΝΔ θα ηττηθεί», κατέληξε.

Τον δρόμο της αποχώρησης επέλεξε και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Σωκράτη Φάμελλο να δηλώνει ότι «βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο ξεκάθαρο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα παραβίασης του Συντάγματος με εντολή Μητσοτάκη», ενώ και το ΚΚΕ αποχώρησε με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να τονίζει ότι δε θα νομιμοποιήσουμε μια παράνομη διαδικασία.

Από τη διαδικασία αποχώρησαν ακόμα Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά και Νίκη, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας παρέμεινε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταγγέλλει τη «βία με την οποία θέλουν να επιβάλλουν στη Βουλή την εξουσία τους» και δηλώνοντας πως «δε θα σας διευκολύνουμε, αλλά θα παραμείνουμε γιατί πρέπει να ακούγεται η φωνή της αντιπολίτευσης».