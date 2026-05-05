Πιστός στο ραντεβού του με το Final Four ήταν για μια ακόμα φορά ο Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευκοι «σκούπισαν» τη Μονακό και σφράγισαν το εισιτήριό τους για τη διοργάνωση της Αθήνας. Εκεί θα αντιμετωπίσουν το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και τη Ζάλγκιρις στον ημιτελικό.

Αυτή είναι η πέμπτη διαδοχική φορά που ο Γιώργος Μπαρτζώκας και η ομάδα του θα βρεθούν στο Final Four και συνολικά η 15η. Η αρχή έγινε το 1994 στο Τελ Αβίβ και έκτοτε οι ερυθρόλευκοι σε 22 διοργανώσεις μετρούν 15 συμμετοχές.

Με αυτή την επίδοσή τους οι ερυθρόλευκοι είναι τρίτη στη σχετική στατιστική λίστα πίσω μόνο από ΤΣΣΚΑ και Μπαρτσελόνα.

Οι συμμετοχές όλων των ομάδων σε Final Four της EuroLeague

Δεκαεννιά συμμετοχές

ΤΣΣΚΑ Μόσχας – 1996, 2001*, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021

Δεκαεπτά συμμετοχές

Μπαρτσελόνα – 1989, 1990, 1991, 1994, 1996, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2021. 2022, 2023

Δεκαπέντε συμμετοχές

Ολυμπιακός – 1994, 1995, 1997, 1999, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

Δεκατρεις συμμετοχές

Παναθηναϊκός – 1994, 1995, 1996, 2000, 2001*, 2002, 2005, 2007, 2009, 2011, 2012, 2024, 2025), Ρεάλ Μαδρίτης – 13 συμμετοχές (1993, 1995, 1996, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024

Δώδεκα συμμετοχές

Μακάμπι Τελ Αβίβ – 1988, 1989, 1991, 2000, 2001*, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2011, 2014

Επτά συμμετοχές

Φενέρμπαχτσε – 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025

Έξι συμμετοχές

Μπασκόνια – 2001*, 2005, 2006, 2007, 2008, 2016

Πέντε συμμετοχές

Εφές – 2000, 2001*, 2019, 2021, 2022

Τέσσερις συμμετοχές

Μπενετόν Τρεβίζο – 1993, 1998, 2002, 2003

Παρτιζάν – 1988, 1992, 1998, 2010

Σιένα – 2003, 2004, 2008, 2011

Βίρτους Μπολόνια – 1998, 1999, 2001*, 2002

Τρεις συμμετοχές

Άρης – 1988, 1989, 1990

Σπλίτ – 1989, 1990, 1991

Λιμόζ – 1990, 1993, 1995

Μιλάνο – 1988,1992, 2021

Φορτιτούντο Μπολόνια – 1999, 2001*, 2004

Δύο συμμετοχές

ΑΕΚ – 1998, 2001*

Μπανταλόνα – 1992, 1994

Ζαλγκίρις – 1999, 2018

Μονακό – 2023, 2025

Μία συμμετοχή

ΠΑΟΚ – 1993

Πέζαρο – 1991

Εστουδιάντες – 1992

Ολύμπια Λιουμπλιάνας – 1997

Βιλερμπάν – 1997

Μάλαγα – 2007

Λοκομοτίβ Κουμπάν – 2016

* Ο αστερίσκος αφορά το 2001 που ήταν η χρονιά της διάσπασης και των δύο διαφορετικών διοργανώσεων.