Πιστός στο ραντεβού του με το Final Four ήταν για μια ακόμα φορά ο Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευκοι «σκούπισαν» τη Μονακό και σφράγισαν το εισιτήριό τους για τη διοργάνωση της Αθήνας. Εκεί θα αντιμετωπίσουν το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και τη Ζάλγκιρις στον ημιτελικό.
Αυτή είναι η πέμπτη διαδοχική φορά που ο Γιώργος Μπαρτζώκας και η ομάδα του θα βρεθούν στο Final Four και συνολικά η 15η. Η αρχή έγινε το 1994 στο Τελ Αβίβ και έκτοτε οι ερυθρόλευκοι σε 22 διοργανώσεις μετρούν 15 συμμετοχές.
Με αυτή την επίδοσή τους οι ερυθρόλευκοι είναι τρίτη στη σχετική στατιστική λίστα πίσω μόνο από ΤΣΣΚΑ και Μπαρτσελόνα.
Οι συμμετοχές όλων των ομάδων σε Final Four της EuroLeague
Δεκαεννιά συμμετοχές
- ΤΣΣΚΑ Μόσχας – 1996, 2001*, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021
Δεκαεπτά συμμετοχές
- Μπαρτσελόνα – 1989, 1990, 1991, 1994, 1996, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2021. 2022, 2023
Δεκαπέντε συμμετοχές
- Ολυμπιακός – 1994, 1995, 1997, 1999, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Δεκατρεις συμμετοχές
- Παναθηναϊκός – 1994, 1995, 1996, 2000, 2001*, 2002, 2005, 2007, 2009, 2011, 2012, 2024, 2025), Ρεάλ Μαδρίτης – 13 συμμετοχές (1993, 1995, 1996, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024
Δώδεκα συμμετοχές
- Μακάμπι Τελ Αβίβ – 1988, 1989, 1991, 2000, 2001*, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2011, 2014
Επτά συμμετοχές
- Φενέρμπαχτσε – 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025
Έξι συμμετοχές
- Μπασκόνια – 2001*, 2005, 2006, 2007, 2008, 2016
Πέντε συμμετοχές
- Εφές – 2000, 2001*, 2019, 2021, 2022
Τέσσερις συμμετοχές
- Μπενετόν Τρεβίζο – 1993, 1998, 2002, 2003
- Παρτιζάν – 1988, 1992, 1998, 2010
- Σιένα – 2003, 2004, 2008, 2011
- Βίρτους Μπολόνια – 1998, 1999, 2001*, 2002
Τρεις συμμετοχές
- Άρης – 1988, 1989, 1990
- Σπλίτ – 1989, 1990, 1991
- Λιμόζ – 1990, 1993, 1995
- Μιλάνο – 1988,1992, 2021
- Φορτιτούντο Μπολόνια – 1999, 2001*, 2004
Δύο συμμετοχές
- ΑΕΚ – 1998, 2001*
- Μπανταλόνα – 1992, 1994
- Ζαλγκίρις – 1999, 2018
- Μονακό – 2023, 2025
Μία συμμετοχή
- ΠΑΟΚ – 1993
- Πέζαρο – 1991
- Εστουδιάντες – 1992
- Ολύμπια Λιουμπλιάνας – 1997
- Βιλερμπάν – 1997
- Μάλαγα – 2007
- Λοκομοτίβ Κουμπάν – 2016
* Ο αστερίσκος αφορά το 2001 που ήταν η χρονιά της διάσπασης και των δύο διαφορετικών διοργανώσεων.