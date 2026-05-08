Την ευκαιρία να υπερασπιστεί το στέμμα της θα έχει η Φενέρμπαχτσε. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης επικράτησε 94-90 της Ζάλγκιρις στην παράταση (80-80 κ.δ.) και προκρίθηκε στο Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ. Έτσι, θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό που θα διεξαχθεί στις 22/5.