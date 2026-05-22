Εκτός λειτουργίας θα παραμείνει για τρεις εβδομάδες η βασική γραμμή του μετρό στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι δοκιμές και οι απαραίτητοι έλεγχοι στη νέα γραμμή που θα εξυπηρετεί την περιοχή της Καλαμαριάς.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η βασική γραμμή θα παραμείνει προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, προκειμένου όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση «να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών και ελέγχων των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των συρμών, στο υπό επέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά».

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε αποφασίστηκε να προστεθούν νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού και ορίστηκαν μέτρα τροποποίησης των δρομολογίων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Θεσσαλονίκης

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση κατά το διάστημα που το Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι εκτός εμπορικής λειτουργίας, ο ΟΑΣΘ θα εφαρμόσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την κάλυψη των αυξημένων μεταφορικών αναγκών της πόλης, με βάση το μοντέλο που εφαρμόστηκε κατά την προηγούμενη προσωρινή διακοπή λειτουργίας της βασικής γραμμής.

Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφορειακή γραμμή Μ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ημι-εξπρές κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό.

Η γραμμή Μ1:

Διαδρομή: Νέα Ελβετία – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός (κίνηση στον νοητό άξονα του Μετρό. Αντί της οδού Δελφών, θα διέρχεται από τον άξονα Κωνσταντίνου Καραμανλή – Εγνατία – Μοναστηρίου).

Συχνότητα και στόλος: Θα εξυπηρετείται από 16 αρθρωτά λεωφορεία, με μέση συχνότητα διέλευσης τα 7 λεπτά.

Ωράριο: Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5:00 τα ξημερώματα έως τις 12:00 τα μεσάνυχτα, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Οι στάσεις της γραμμής Μ1 κατά τη μετάβαση θα είναι: 25ης Μαρτίου, Γυμνάσιο, Ιπποκράτειο, Θεαγένειο, Παπάφειο, ΠΑΜΑΚ, ΑΧΕΠΑ, Καμάρα, Αγίας Σοφίας, Αντιγονιδών, Πλατεία Δημοκρατίας και Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός.

Κατά την επιστροφή, η γραμμή θα πραγματοποιεί τις παρακάτω στάσεις: Ζωγράφου, Πλατεία Δημοκρατίας, Αντιγονιδών, Αγίας Σοφίας, Καμάρα, ΑΧΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Παπάφη (νέα προσωρινή στάση), Θεαγένειο, Ιπποκράτειο, Μ. Μπότσαρη και 25ης Μαρτίου.

Παράλληλα, θα ενισχυθούν με πρόσθετα δρομολόγια οι λεωφορειακές γραμμές:

3: ΙΚΕΑ – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός

31: Βούλγαρη – ΚΤΕΛ

39: Κηφισιά – Δικαστήρια

Όπως τονίζεται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την υλοποίηση του σχεδίου, ο ΟΑΣΘ, με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, προχωρά σε αναστολή των αδειών οδηγών και των απαραίτητων σταθμαρχών για όλο το χρονικό διάστημα που το Μετρό θα παραμείνει εκτός λειτουργίας.