Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Η μεγάλη ώρα για τη διεξαγωγή του Final Four 2026 έφτασε. Το τριήμερο 22-24 Μαΐου οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες της σεζόν για τη EuroLeague θα τεθούν αντιμέτωπες στο ΟΑΚΑ με έπαθλο τον τίτλο.

Η αρχή θα γίνει την Παρασκευή με τη διεξαγωγή των δύο ημιτελικών. Στον πρώτο χρονικά ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Φενέρμπαχτσε στις 18.00 και τρεις ώρες αργότερα η Βαλένθια θα κοντραριστεί με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι νικητές των δύο ημιτελικών θα τεθούν αντιμέτωποι την Κυριακή στον τελικό της διοργάνωσης. Να επισημάνουμε πως σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια δε θα διεξαχθεί μικρός τελικός.

Το πρόγραμμα του Final Four 2026 και τα κανάλια

Παρασκευή 22/5 Ημιτελικοί

18:00 Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (Novasports Prime)

21:00 Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports Prime)

Κυριακή 24/5 Τελικός