Ο Ολυμπιακός δεν είχε κανένα πρόβλημα κόντρα στη Μονακό την οποία διέλυσε και στο Πριγκιπάτο (105-82) και με 3-0 νίκες προκρίθηκε στο Final Four της Euroleague. Αυτό είναι το πέμπτο σερί Final 4 για τους Πειραιώτες και το 15ο συνολικά στην ιστορία τους.

Και για τον Γιώργο Μπαρτζώκα πάντως είναι μία ιδιαίτερη στιγμή. Ο Έλληνας προπονητής ετοιμάζεται για το έβδομο Final 4 της καριέρας του ενώ για πρώτη φορά το κάνει έχοντας προκριθεί από τα πλέι οφ με το επιβλητικό 3-0.

Οι έξι προκρίσεις βέβαια είναι με τον Ολυμπιακό και η άλλη μία με τη Λοκομοτίβ Κούμπαν όταν το 2016 είχε επικρατήσει με 3-2 της Μπαρτσελόνα.

Το 2013 και τις πέντε τελευταίες σεζόν σερί τα κατάφερε με τους «ερυθρόλευκους», ελπίζοντας πως αυτή τη φορά θα σηκώσει την κούπα, όπως είχε κάνει και στην πρώτη του παρουσία σε Final 4 όταν θριάμβευσε στον τελικό με τη Ρεάλ.

Τα Final Four του Γιώργου Μπαρτζώκα