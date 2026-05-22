Σε συνομιλίες με το Ομάν για την από κοινού επιβολή τελών σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ φέρεται να έχει ξεκινήσει το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα των The New York Times.

Κατά την αμερικανική εφημερίδα, οι επαφές των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά τις πιέσεις που ασκεί η Ουάσιγκτον για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, η οποία παραμένει υπό αποκλεισμό. Στο τραπέζι βρίσκεται ένα σύστημα επιβολής «τελών υπηρεσιών» προς τα διερχόμενα πλοία και όχι κλασικών «διοδίων διέλευσης».

Σημαντική η διάκριση

Οι The New York Times, επικαλούμενοι δύο πηγές με γνώση των συνομιλιών, σημειώνουν ότι η συγκεκριμένη διάκριση έχει ιδιαίτερη νομική σημασία. Βάσει του διεθνούς δικαίου, η επιβολή διοδίων σε διεθνή ύδατα απαγορεύεται, ενώ αντίθετα μπορούν να προβλεφθούν χρεώσεις για παρεχόμενες υπηρεσίες — όπως διαχείριση αποβλήτων ή λιμενικές διευκολύνσεις — υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Παρά ταύτα, ειδικοί στο δίκαιο της θάλασσας προειδοποιούν ότι, εφόσον οι χρεώσεις λειτουργούν στην πράξη ως συγκαλυμμένα διόδια, τότε ενδέχεται να θεωρηθούν παράνομες.

Η UNCLOS προβλέπει το δικαίωμα ελεύθερης διέλευσης πλοίων από διεθνή στενά, με την προϋπόθεση της τήρησης κανόνων ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας. Αν και το Ιράν δεν έχει κυρώσει τη σύμβαση, το Ομάν συγκαταλέγεται στα συμβαλλόμενα μέρη. Ωστόσο, μεγάλο μέρος των προβλέψεών της αντιμετωπίζεται διεθνώς ως εθιμικό δίκαιο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ομάν είχε αρχικά απορρίψει το ενδεχόμενο κοινής συνεργασίας με την Τεχεράνη για τα Στενά του Ορμούζ. Πλέον όμως, όπως υποστηρίζουν Ιρανοί αξιωματούχοι, το Μουσκάτ εμφανίζεται πιο θετικό, εκτιμώντας ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη. Μάλιστα, φέρεται διατεθειμένο να στηρίξει την πρόταση τόσο έναντι των υπόλοιπων κρατών του Κόλπου όσο και απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις οποίες διαθέτει ισχυρή συμμαχική σχέση.