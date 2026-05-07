Επιβεβαιώθηκαν πέντε από τα οκτώ φερόμενα κρούσματα χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο υγειονομικός κίνδυνος για το ευρύ κοινό από το ξέσπασμα αυτό της επιδημίας χανταϊού παραμένει μικρός, προσθέτοντας ότι ο Οργανισμός έχει λάβει γνώση αναφορών για άλλους ασθενείς και ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα κρούσματα εξαιτίας της μακράς περιόδου επώασης του ιού.

Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας επιβεβαιώνει η ΕΕ

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Έβα Χρντσίροβα, δήλωσε αναφορικά με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και το ξέσπασμα χανταϊού, ότι η Κομισιόν παρακολουθεί την κατάσταση και πως «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».

Όπως ανέφερε, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων έχει ήδη στείλει ειδικό στο πλοίο για αξιολόγηση και παρακολούθηση της κατάστασης, ενώ η Κομισιόν βρίσκεται σε διαρκείς συσκέψεις για το θέμα.

Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας με τα κράτη-μέλη, τον ΠΟΥ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, σήμερα έγιναν συσκέψεις και με εκπροσώπους από την Ολλανδία και την Ισπανία -που έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας – ενώ το απόγευμα προγραμματίζεται νέα συνάντηση με τα κράτη των οποίων πολίτες βρίσκονται στο πλοίο.

«Δεν προβλέπουμε μεγάλη επιδημία», δήλωσε ο ανώτερος εμπειρογνώμονας του ΠΟΥ. Ο νέος ιός χρειάζεται «στενή και παρατεταμένη» επαφή για να μεταδοθεί, όπως μεταξύ μελών του ίδιου νοικοκυριού, συντρόφων και ατόμων που παρέχουν ιατρική φροντίδα.

Η περίοδος επώασης του ιού αναμένεται να είναι «έως έξι εβδομάδες», με τον ΠΟΥ να σημειώνει ότι είναι «πιθανό» να εμφανιστούν περισσότερα κρούσματα.

Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα πιστεύεται ότι συνδέεται με ένα ταξίδι παρατήρησης πουλιών στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη.