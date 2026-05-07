Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η διεθνής κοινότητα, καθώς ο σπάνιος και θανατηφόρος χανταϊός ξέσπασε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Με τη θνητότητα να αγγίζει το 40% και τις αρχές να ιχνηλατούν επιβάτες σε όλο τον κόσμο, το στέλεχος Andes προκαλεί τρόμο, καθώς είναι το μόνο που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Το μοιραίο λάθος στην Ουσουάια και η «εξαγωγή» του ιού

Όλα ξεκίνησαν στις 20 Μαρτίου στην Ουσουάια της Αργεντινής, τη νοτιότερη πόλη του πλανήτη. Ένα ζευγάρι ολλανδών τουριστών, κατά τη διάρκεια εξόρμησης για παρατήρηση πουλιών, επισκέφθηκε έναν χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι εκεί ήρθαν σε επαφή με μολυσμένα τρωκτικά.

Όταν το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius απέπλευσε την 1η Απριλίου για την Ανταρκτική με 147 επιβαίνοντες, ο ιός βρισκόταν ήδη «ως λαθρεπιβάτης» στο σκάφος. Ο 70χρονος Ολλανδός εμφάνισε συμπτώματα στις 6 Απριλίου και κατέληξε εν πλω, πέντε ημέρες αργότερα. Η τραγωδία συνεχίστηκε όταν η σύζυγός του πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ, μετά από πτήση επιστροφής, ενώ μια γερμανίδα επιβάτιδα έγινε το τρίτο θύμα στις 2 Μαΐου.

Στέλεχος Andes: Γιατί ο ΠΟΥ φοβάται τη σπάνια μετάλλαξη

Αυτό που διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη κρίση από άλλες εξάρσεις χανταϊού είναι η επιβεβαίωση από τον ΠΟΥ ότι πρόκειται για την παραλλαγή Andes. Ενώ οι περισσότεροι χανταϊοί αποτελούν «αδιέξοδες λοιμώξεις» (από ζώο σε άνθρωπο), το στέλεχος των Άνδεων είναι το μοναδικό γνωστό που μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, μέσω στενής επαφής.

«Είναι πολύ διαφορετικό από την Covid ή τη γρίπη, απαιτείται πολύ στενή σωματική επαφή, αλλά η σοβαρότητα της νόσου είναι ακραία», προειδοποιούν οι ειδικοί, με τη θνητότητα να φτάνει το 40%.

Η Αργεντινή στο «μικροσκόπιο»: Η κλιματική αλλαγή και τα τρωκτικά

Η διεθνής κοινότητα στρέφει τώρα το βλέμμα στην Αργεντινή, η οποία καταγράφει τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης της νόσου στη Λατινική Αμερική. Από τον Ιούνιο του 2025, οι μολύνσεις στη χώρα διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τις 101.

The Argentine Health Ministry on Tuesday reported 101 hantavirus infections since June 2025. https://t.co/MhxnwfJfe5 — Hartford Courant (@hartfordcourant) May 6, 2026

Οι επιστήμονες συνδέουν την έξαρση με την περιβαλλοντική απορρύθμιση:

Τροπικοποίηση: Η Αργεντινή γίνεται πιο θερμή, ευνοώντας την επιβίωση των τρωκτικών.

Ακραία φαινόμενα: Οι εναλλαγές ξηρασίας και έντονων βροχοπτώσεων αυξάνουν εκρηκτικά τους πληθυσμούς των φορέων του ιού.

Διπλωματικό θρίλερ και καραντίνα 45 ημερών

Το MV Hondius βίωσε έναν διεθνή αποκλεισμό, με το Πράσινο Ακρωτήριο να αρνείται τον ελλιμενισμό του. Τελικά, η Ισπανία έδωσε λύση, επιτρέποντας στο πλοίο να δέσει στην Τενερίφη υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη:

Επαναπατρισμός: Οι ξένοι υπήκοοι (Βρετανοί, Αμερικανοί κ.α.) θα μεταφερθούν στις χώρες τους με ειδικές πτήσεις.

Απομόνωση: Οι ισπανοί επιβάτες θα οδηγηθούν σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Μαδρίτη.

Ιχνηλάτηση: Οι αρχές αναζητούν 23 επιβάτες που αποβιβάστηκαν νωρίτερα στην Αγία Ελένη και έχουν ήδη ταξιδέψει προς Ελβετία, ΗΠΑ και Ταϊβάν.

Με την περίοδο επώασης να φτάνει τις 8 εβδομάδες, η αγωνία για τη διεθνή διασπορά του ιού θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι, θυμίζοντας σε πολλούς τις σκοτεινές μέρες της πανδημίας.