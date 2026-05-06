Τέλος στις ανησυχίες περί πανδημίας χανταΐού έβαλε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, μετά το περιστατικό με το κρουαζιερόπλοιο και τους τρεις νεκρούς.

Αφού υπογράμμισε ότι δεν είναι ιός υψηλής μεταδοτικότητας, εξήγησε την κατάσταση που επικρατεί στο ολλανδικής σημαίας MV Hondius. Ο κ. Βασιλακόπουλος επισήμανε ότι εντοπίστηκαν μόλις 7 κρούσματα σε σύνολο 150 ατόμων, κάτι που αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι ο ιός δεν διασπείρεται εύκολα.

«Η μετάδοση χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια. Για να συμβεί αυτό, πρέπει δύο άνθρωποι να είναι κοντά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Δεν έχει καμία σχέση με την μεταδοτικότητα που έχει ο κορονοϊός, η γρίπη ή και η ιλαρά. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι μιλάμε για ένα πλοίο που έχει περίπου 150 επιβάτες και μέχρι στιγμής επτά άνθρωποι είχαν συμπτώματα. Συνεπώς, εάν ήταν κάτι τόσο μεταδοτικό, θα είχαμε ακόμα περισσότερους ανθρώπους με συμπτώματα», ανέφερε στο ΕΡΤnews.

Οι ειδικοί βρίσκονται επί ποδός, με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νόσων (ECDC) για την ιχνηλάτηση των επαφών.

Ο κ. Βασιλακόπουλος υπενθύμισε ότι στη χώρα μας ο ιός δεν αποτελεί συχνό φαινόμενο, με τη συχνότητα εμφάνισής του να παραμένει πολύ χαμηλή εδώ και δύο δεκαετίες. Όσον αφορά τον Έλληνα επιβάτη που επέβαινε στο πλοίο, ο ΕΟΔΥ βρίσκεται σε αναμονή των στοιχείων του από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης και ελέγχου.

Θετικός Ελβετός που ήταν στο κρουαζιερόπλοιο

Οι ελβετικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας άνδρας, ο οποίος επέστρεψε από τη Νότια Αμερική έχοντας ταξιδέψει με κρουαζιερόπλοιο που επλήγη από ξέσπασμα χανταϊού, βρέθηκε θετικός στον ιό και υποβάλλεται σε θεραπεία.

Οι Αρχές δεν διευκρίνισαν πότε ακριβώς ο ασθενής βρισκόταν στο MV Hondius, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου. Σε ανακοίνωσή του, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Δημόσιας Υγείας ανέφερε ότι ο άνδρας «επέστρεψε στην Ελβετία αφού ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο καταγράφηκαν αρκετά κρούσματα χανταϊού».