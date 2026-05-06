Σύμφωνα με δύο αργεντινούς αξιωματούχους, οι οποίοι ερευνούν την προέλευση του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο που απέπλευσε από τη νότια Αργεντινή, η βασική υπόθεση της κυβέρνησης είναι πως ένα ζευγάρι Ολλανδών μολύνθηκε, κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής παρατήρησης πουλιών στην πόλη Ουσουάια, πριν επιβιβαστεί.

Το AP αναφέρει ότι το ζευγάρι επισκέφθηκε έναν χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων κατά τη διάρκεια της εκδρομής, όπου ενδέχεται να εκτέθηκε σε τρωκτικά που έφεραν τον ιό. Η έρευνα ωστόσο βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη, για αυτό και οι αξιωματούχοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν υπήρχε καμία εξουσιοδότηση να ενημερώσουν τα μέσα ενημέρωσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Αρχές επεσήμαναν ότι στην Ουσουάια και στην ευρύτερη επαρχία της Γης του Πυρός δεν είχε καταγραφεί ποτέ κρούσμα χανταϊού.

Τι γίνεται με το μολυσμένο κρουαζιερόπλοιο;

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, θα δέσει «εντός τριών ημερών» στο λιμάνι της Γραναδίγια, το οποίο βρίσκεται στο νησί της Τενερίφης στα Κανάρια Νησιά, όπως ανακοίνωσε η ισπανίδα υπουργός Υγείας, Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ, παρά την αντίθεση της περιφερειακής κυβέρνησης του αρχιπελάγους.

Όλοι οι επιβάτες που παραμένουν στο κρουαζιερόπλοιο και είναι ασυμπτωματικοί και οι μη Ισπανοί υπήκοοι θα επαναπατριστούν μετά την άφιξη του πλοίου στην Τενερίφη από το Πράσινο Ακρωτήριο, τόνισε η Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ σε συνέντευξη Τύπου. «Θα τεθεί σε εφαρμογή ένα κοινό σχέδιο υγειονομικής αξιολόγησης και απομάκρυνσης για τον επαναπατρισμό όλων των επιβατών, εκτός αν η υγεία τους δεν τους το επιτρέπει. Όλοι οι ξένοι επιβάτες θα επαναπατριστούν», πρόσθεσε η ίδια.

Παράλληλα, όπως υπογραμμίσθηκε στη συνέντευξη Τύπου, οι μη Ισπανοί επιβάτες δεν θα υποχρεωθούν να μπουν σε καραντίνα στην Ισπανία, καθώς η απόφαση αυτή εναπόκειται στις χώρες καταγωγής τους.

Μάλιστα, οι 14 Ισπανοί που βρίσκονται στο MV Hondius θα μεταφερθούν στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Γκόμεθ Ούγια στη Μαδρίτη. Από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης των Κανάριων Νησιών Φερνάντο Κλαβίχο δήλωσε αντίθετος στο ενδεχόμενο να δέσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο.

23 επιβάτες εκτός πλοίου

Υπενθυμίζεται, ότι υπάρχουν 23 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius που βρίσκονται στην ξηρά εδώ και περισσότερες από δύο εβδομάδες. Αποβιβάστηκαν στις 21 Απριλίου στο νησί της Ανάληψης, 10 ημέρες μετά τον πρώτο θάνατο στο πλοίο. Από εκεί ξεκίνησαν την επιστροφή τους στα σπίτια τους.

Αυτό επιβεβαιώνει ένας Ισπανός επιβάτης που βρίσκεται στο πλοίο, με τον οποίο μίλησε η εφημερίδα El Pais. «Στην Αγία Ελένη αποβιβάστηκαν 23 άτομα. Υπάρχουν 23 άτομα που κυκλοφορούν ελεύθερα και, μέχρι πριν από τρεις ημέρες, κανείς δεν είχε επικοινωνήσει μαζί τους», δήλωσε ο επιβάτης, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος.

Εντοπίστηκε όγδοο κρούσμα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε την ύπαρξη ενός όγδοου κρούσματος στην έξαρση που σημειώθηκε στο πλοίο MV Hondius και ανέφερε ότι το στέλεχος των Άνδεων, το οποίο μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων, είναι υπεύθυνο για τις λοιμώξεις. Ειδικότερα, το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα αφορά έναν Ελβετό πολίτη που αποβιβάστηκε μαζί με τη σύζυγό του πριν γίνει γνωστή η ύπαρξη της έξαρσης και ο οποίος νοσηλεύεται στη Ζυρίχη.

Η παραλλαγή που εντοπίστηκε είναι κυρίαρχη στο νότιο τμήμα της Αμερικής και μπορεί να εξελιχθεί σε πνευμονικό σύνδρομο από hantavirus, αυξάνοντας τον κίνδυνο θανάτου έως σχεδόν 40%. Επίσης, ο ΠΟΥ σημείωσε ότι τρεις επιβάτες που θεωρούνται ύποπτα κρούσματα μεταφέρονται στις Κάτω Χώρες, μεταξύ των οποίων και ο γιατρός που αρχικά επρόκειτο να μεταφερθεί στα Κανάρια Νησιά.