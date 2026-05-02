Βαριές «καμπάνες» αναμένεται να πέσουν στους ιδιοκτήτες τουριστικών και περιηγητικών λεωφορείων που σταθμεύουν σε συγκεκριμένα σημεία στο κέντρο της Αθήνας, δημιουργώντας μεγαλύτερη επιβάρυνση στο ήδη οξυμένο κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε ήδη μία πρώτη συνάντηση μεταξύ των αρμοδίων του Δήμου Αθηναίων, της δημοτικής αστυνομίας και της τροχαίας, με εκπροσώπους των ιδιοκτητών περιηγητικών λεωφορείων – γνωστών και ως «hop-on hop-off» (επιβίβαση – αποβίβαση). Παρότι απαγορεύεται η στάθμευση, τα συγκεκριμένα λεωφορεία περιμένουν κάθε φορά περισσότερα από δύο λεπτά, που είναι ο επιτρεπόμενος χρόνος για την αποβίβαση και την επιβίβαση τουριστών, σε «δύσκολα» σημεία του κέντρου με μεγάλη τουριστική κίνηση, όπως είναι το Παναθηναϊκό Στάδιο, η συμβολή της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας με τη Διονυσίου Αεροπαγίτου και η αρχή της οδού Χατζηχρήστου, πίσω το Μουσείο της Ακρόπολης, προκαλώντας κυκλοφοριακό «έμφραγμα». Συνυπολογίζοντας τα δεκάδες τουριστικά πούλμαν, τα οποία αυξάνονται δραματικά με την έναρξη της θερινής περιόδου, η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας γίνεται αφόρητη.

Έρχονται πρόστιμα

Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει απασχολήσει πολλές φορές το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. «Έχουμε ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Τους έχουμε διαμηνύσει ότι δεν μπορούν να περιμένουν για περισσότερο από δύο λεπτά σε κάθε σημείο. Πρέπει να αφήνουν κόσμο, να παίρνουν κόσμο και να φεύγουν. Να υπάρχει συνεχής ροή. Τους έχουμε ενημερώσει ότι αν δεν τηρήσουν αυτή την απόφαση θα κόβουμε κλήσεις και ό,τι άλλο προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, όπως αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και διπλώματος κλπ. Συμφώνησαν ότι θα το τηρήσουν. Θα το δούμε», δηλώνει στο «Β» η αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινόχρηστων Χώρων, Ελένη Ζωντήρου.

Επιχειρησιακό σχέδιο

Η κυρία Ζωντήρου σημειώνει ότι τόσο η Τροχαία όσο και η Δημοτική Αστυνομία είναι προσανατολισμένοι στην αντιμετώπιση της τουριστικής κίνησης. Ειδικά για την περιοχή της Ακρόπολης και του Φιλοπάππου έχει καταρτιστεί επιχειρησιακό σχέδιο. Παράλληλα, θα υπάρχουν συνεχείς περιπολίες.

Σημειώνεται ότι την προσεχή εβδομάδα οι αρμόδιοι του Δήμου Αθηναίων και της Δημοτικής Αστυνομίας θα συναντηθούν με τους εκπροσώπους των τουριστικών λεωφορείων.

12μηνος προορισμός η Αθήνα

Τα τελευταία χρόνια η Αθήνα έχει εξελιχθεί σε ισχυρό τουριστικό προορισμό. Μάλιστα, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έχει εκφράσει πολλές φορές το φόβο ότι αν δεν ληφθούν μέτρα κινδυνεύει η Αθήνα να γίνει σαν τη Βαρκελώνη. Πολλές γειτονιές της ήδη «ασφυκτιούν». Η ανησυχία του, η οποία «φιλοξενήθηκε» προ ημερών στη βρετανική εφημερίδα Guardian, προκάλεσε την αντίδραση της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη.

Αυξημένες διεθνείς αφίξεις

Μιλώντας ο δήμαρχος Αθηναίων στην εκδήλωση «This is Athens – Agora 2026», που πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου δέκα μέρες, ανέφερε ότι η ελληνική πρωτεύουσα έχει εξελιχθεί σε αυτόνομο και ισχυρό προορισμό, τον κορυφαίο της χώρας. Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται σταθερά στα στοιχεία: αυξημένες διεθνείς αφίξεις, περισσότερες διανυκτερεύσεις και σημαντική άνοδος εσόδων.

Τα δεδομένα του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) για το 2025 δείχνουν ότι οι διεθνείς αφίξεις έφτασαν τα 12 εκατομμύρια στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, σημειώνοντας αύξηση 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σε ότι αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων στην Αττική έχει αυξηθεί κατά 2,4% σε σύγκριση με το 2025 και 7,8% συγκριτικά με το 2024.