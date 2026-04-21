Η Αθήνα έχει πλέον εδραιωθεί ως 12μηνος προορισμός, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 600 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο οποίος προειδοποίησε όμως, πως τα ποσοτικά μεγέθη πλησιάζουν σε οριακό σημείο: «Δεν είμαστε ακόμη Βαρκελώνη, αλλά κάποιοι προορισμοί έχουν ήδη υπερκορεσμό. Το πιο σημαντικό είναι ο ποιοτικός τουρισμός», είπε ο Δήμαρχος, μιλώντας κατά τη διάρκεια του συνεδρίου «This is Athens Agora», που πραγματοποιήθηκε χθες με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του αεροδρομίου, των αερομεταφορών και του ιδιωτικού τομέα.

Ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο φόρουμ αποτελεί «ένα εργαλείο που μας βοηθά να προχωρήσουμε με στρατηγικού τύπου αποφάσεις μπροστά». Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε ξεκάθαρα το ζήτημα ρυθμίσεων, τόσο για τη βραχυχρόνια μίσθωση όσο και για το ξενοδοχειακό απόθεμα, αναφέροντας πως απαιτείται η δυνατότητα «να παγώνουμε όπου χρειάζεται και να αναδρομολογούμε καταλύματα», με βάση δεδομένα από το Παρατηρητήριο Τουρισμού.

Ρύθμιση όχι μόνο στα ξενοδοχεία στην Αθήνα

Όπως ανάφερε, στην περιοχή γύρω από την Ακρόπολη, χρειάζεται ρύθμιση, καθώς απαγορεύονται τα ξενοδοχεία, αλλά υπάρχουν serviced apartments και Airbnb. Επίσης, στον πολεοδομικό σχεδιασμό που συζητείται, δεν υπάρχουν ως χρήση οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. «Δεν είναι δυνατόν να είναι δυο προς ένα Airbnb προς ξενοδοχεία και να μην υπάρχει ρύθμιση. Αυτό που αρέσει στην Αθήνα είναι η αυθεντικότητα και η βιωσιμότητα, να ζει κανείς εδώ με τους ανθρώπους της. Δεν είμαστε Ντουμπάι, έχουν σημασία οι γειτονιές, οι κάτοικοι και οι άνθρωποί της πόλης. Αν χάσουμε αυτή την ταυτότητα, τότε θα υποβαθμιστεί το τουριστικό προϊόν», είπε ο Δήμαρχος.

Παράλληλα, ανέδειξε το έλλειμμα ανταποδοτικότητας, σημειώνοντας ότι, παρότι σχεδόν 8 εκατ. τουρίστες ενισχύουν σημαντικά τα έσοδα (π.χ. μέσω τέλους διαμονής), «τίποτα δεν επιστρέφει στην πόλη».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις υποδομές, με τον ίδιο να μιλά για ανάγκη «αναγέννησης» και επιτάχυνσης έργων, που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών. Το κυκλοφοριακό, η στάθμευση και η διαχείριση των τουριστικών λεωφορείων συγκαταλέγονται στα βασικά προβλήματα, ενώ προωθούνται λύσεις όπως η μείωση χρόνου αναμονής στο μετρό, νέες λεωφορειακές γραμμές και παρεμβάσεις σε βασικούς οδικούς άξονες.

Ενίσχυση της συνδεσιμότητας στόχος του ΔΑΑ

Από την πλευρά του αεροδρομίου, η Ιωάννα Παπαδοπούλου ανέδειξε τη «συμβιωτική σχέση» μεταξύ προορισμού και αεροδρομίου, εξηγώντας ότι η αύξηση της ζήτησης για την Αθήνα, μεταφράζεται σε ανάπτυξη και για το αεροδρόμιο. Σύμφωνα με στοιχεία του Airports Council International, αύξηση 10% στη διασυνδεσιμότητα μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση 0,5% του ΑΕΠ και 1,6% της απασχόλησης, ενώ συμβάλλει και στη μείωση της φτώχειας.

Στους βασικούς στρατηγικούς άξονες του Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών περιλαμβάνονται η ενίσχυση της συνδεσιμότητας, η βιωσιμότητα —με το πρόγραμμα Route 2025 να καλύπτει, από το 2026, το 100% των ενεργειακών αναγκών από καθαρές πηγές—, καθώς και ένα εκτεταμένο επενδυτικό πλάνο, ύψους 1,3 δισ. ευρώ, που θα αυξήσει, κατά 68%, τους χώρους των αεροσταθμών.

Η Aegean εγκαινιάζει νέες συνδέσεις

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Πέπη Σταμάτη από την Aegean Airlines τόνισε ότι κοινός στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της Αθήνας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Όπως ανέφερε, το 2025 αποτέλεσε ακόμη μια θετική χρονιά, με την επιβατική κίνηση, από και προς την Αθήνα, να φτάνει τα 14,8 εκατ. επιβάτες (+6%). Για το 2026, προγραμματίζονται περίπου 22 εκατ. θέσεις, προς 164 προορισμούς, σε 47 χώρες, ενώ εγκαινιάζονται νέες συνδέσεις με Μπάρι, Πάφο, Καζαμπλάνκα και Ρότερνταμ.

Η ίδια, ωστόσο, δεν παρέλειψε να επισημάνει τις αβεβαιότητες του διεθνούς περιβάλλοντος, υπογραμμίζοντας ότι η ανθεκτικότητα του κλάδου θα εξαρτηθεί από στρατηγικές συνεργασίες, όπως το πρόγραμμα This is Athens & Partners. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην αγορά της Ινδίας, με νέες συνδέσεις προς Μουμπάι και Δελχί, που αναμένεται να ωριμάσουν σταδιακά.

Το τουριστικό branding της Αθήνας

Από την πλευρά του τουριστικού branding, ο Αλέξανδρος Θάνος επεσήμανε ότι η επιτυχία της Αθήνας δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, καθώς το διεθνές περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό. Τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αλλά και την υστέρηση των δημόσιων επενδύσεων, επισημαίνοντας ότι περίπου 500 εκατ. ευρώ ετησίως, από τουριστικά έσοδα, δεν επιστρέφουν επαρκώς στον προορισμό.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο Γιώργος Σαρμάς ανέδειξε τη σημασία της ψηφιοποίησης και της δυναμικής παρακολούθησης των ροών, της φέρουσας ικανότητας και της σύνδεσης του τουρισμού με κρίσιμους τομείς, όπως η ενέργεια και τα απορρίμματα.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 1.500 B2B συναντήσεις, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεργασίας για τη διαμόρφωση ενός πιο ισορροπημένου τουριστικού μοντέλου.

Η μελέτη φέρουσας ικανότητας

Επανερχόμενος, ο δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε ότι η πόλη πρέπει να κινηθεί προληπτικά: «Η μελέτη φέρουσας ικανότητας δείχνει ότι πρέπει να δράσουμε σα να είμαστε ήδη Βαρκελώνη». Ιδιαίτερα για το ιστορικό κέντρο, όπως η Πλάκα και η περιοχή γύρω από την Ακρόπολη, υπογράμμισε την ανάγκη αυστηρότερων ρυθμίσεων, καθώς η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης αλλοιώνει τον χαρακτήρα των γειτονιών. «Αυτό που αρέσει στην Αθήνα είναι η αυθεντικότητα. Δεν είμαστε Ντουμπάι», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η διατήρηση της ταυτότητας της πόλης αποτελεί βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα.

Στο ίδιο πλαίσιο, προανήγγειλε διάλογο με την Airbnb, για την αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας της βραχυχρόνιας μίσθωσης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμών και στο ξενοδοχειακό δυναμικό, σε συγκεκριμένες περιοχές.

Πηγή: OT.gr