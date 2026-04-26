Βγήκαν ξανά τα ξίφη για την Αθήνα και την ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη, αυτή τη φορά μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα και της υπουργού Τουρισμού, Ολγας Κεφαλογιάννη. Αφορμή αποτέλεσε η συνέντευξη που παραχώρησε ο δήμαρχος Αθηναίων στη βρετανική εφημερίδα Guardian, στην οποία τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί σαν ένα τεράστιο ξενοδοχείο. Ο κ. Δούκας μίλησε για τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού, και έβγαλε κραυγή αγωνίας για την αλλοίωση – όπως είπε – του χαρακτήρα ιστορικών γειτονιών όπως η Πλάκα.

Σε δηλώσεις της, η υπουργός Τουρισμού, κατήγγειλε τον δήμαρχο ότι στέλνει «παραπλανητικά μηνύματα» για την Αθήνα σε συνεντεύξεις του σε ξένα Μέσα, υπονομεύοντας την εικόνα της πρωτεύουσας και ουσιαστικά τού υπέδειξε να φροντίζει για την καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης και την καθαριότητα.

Κεφαλογιάννη: Λανθασμένη η σύγκριση με Βαρκελώνη

Συγκεκριμένα, η κυρία Κεφαλογιάννη δήλωσε: «Ο δήμαρχος Αθηναίων οφείλει πρώτα απ’ όλα να φροντίζει για την καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης, την καθαριότητα, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής τους. Οι συνεντεύξεις σε ξένα Μέσα με παραπλανητικά μηνύματα για την Αθήνα δεν προστατεύουν την πόλη. Αντίθετα, υπονομεύουν την εικόνα της και πλήττουν τον τουρισμό της πρωτεύουσας. Η Αθήνα δεν χρειάζεται κατασκευασμένες εικόνες κρίσης. Χρειάζεται σοβαρή δουλειά, υπεύθυνη στάση και πολιτικές που αντιμετωπίζουν πραγματικά τις πιέσεις που δημιουργεί η αυξημένη τουριστική ζήτηση. Η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει σειρά αυστηρών μέτρων για την προστασία της πόλης και τη διαχείριση των επιπτώσεων του τουρισμού. Γι’ αυτό και κάθε σύγκριση της Αθήνας με άλλους διεθνείς προορισμούς, όπως η Βαρκελώνη, είναι απλουστευτική και λανθασμένη».

Δούκας: Όποιος δεν βλέπει το πρόβλημα, στρουθοκαμηλίζει

Ο κ. Δούκας δεν άφησε ασχολίαστες τις παρατηρήσεις της υπουργού, την οποία κάλεσε, ουσιαστικά, να μην «στρουθοκαμηλίζει», να μελετήσει τις προτάσεις του Δήμου και να συζητήσει με τη δημοτική Αρχή ένα συνολικό σχέδιο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της πόλης, «αντί να ανακαλύπτει ανύπαρκτους εχθρούς».

Ειδικότερα, ο δήμαρχος ανέφερε: «Η Αθήνα δεν έχει ανάγκη από εξωραϊσμούς όψιμων υπερασπιστών. Η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη απειλεί εμβληματικές γειτονιές της. Όποιος δεν το βλέπει, απλά στρουθοκαμηλίζει. Καλώ την κα Υπουργό να μελετήσει τις τεκμηριωμένες προτάσεις μας και να σταθεί αρωγός στο αίτημά μας για την απόδοση στον Δήμο του τέλους ανθεκτικότητας, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες υποδομές. Δεν μπορεί οι τουρίστες να πληρώνουν τέλη στα ξενοδοχεία και η Κυβέρνηση να τα παρακρατεί και να μην αποδίδει στον Δήμο ούτε ένα ευρώ. Καλώ επίσης την κα Υπουργό, αντί να ανακαλύπτει ανύπαρκτους εχθρούς, να συζητήσει με τη Δημοτική Αρχή της Αθήνας ένα συνολικό σχέδιο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της πόλης».