Άνοδος στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων κατά 11,7% και των επιβατών κρουαζιέρας κατά 6,2% κατέγραψαν τα ελληνικά λιμάνια το 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ, που προέρχονται από τα λιμάνια – μέλη της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, η δραστηριότητα της κρουαζιέρας στα ελληνικά λιμάνια παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το 2024, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Ελλάδας ως ενός από τους σημαντικότερους προορισμούς κρουαζιέρας στην περιοχή της Μεσογείου, τονίζει η ΕΛΙΜΕ.

Αφίξεις κρουαζιερόπλοιων

Ειδικότερα κατά το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 6.129 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια, έναντι 5.490 αφίξεων το 2024, σημειώνοντας αύξηση 11,7%.

Η αύξηση αυτή αποτυπώνει την ενίσχυση των δρομολογίων κρουαζιέρας προς ελληνικούς προορισμούς, καθώς και τη διατήρηση της χώρας ως βασικού κόμβου κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο.