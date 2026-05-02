Τα χρόνια που οι ελληνικές επιχειρήσεις συνωστίζονταν στην τουρκική αγορά, η οποία αναζητούσε απελπισμένα επενδύσεις, έχουν παρέλθει! Και ίσως ανεπιστρεπτί! Τώρα πλέον οι όροι του παιχνιδιού έχουν αντιστραφεί. Είναι οι τουρκικές επιχειρήσεις που αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, αν και δεν «ταλαιπωρούνται» τόσο πολύ για να βρουν τις «περιοχές» που θα τοποθετήσουν τα κεφάλαια τους. Είναι κυρίως το real estate που τους «εξιτάρει»!

Και επενδύουν μανιωδώς. Εκτός από την Αττική – που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και άλλων εθνικοτήτων επενδυτών, πχ Ισραηλινών, ιδιαίτερα στα νότια προάστια κι όχι μόνο – οι περιοχές που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους Τούρκους επενδυτές είναι επίσης η Θεσσαλονίκη, αλλά και νησιά του Βόρειου Αιγαίου, όπως η Ρόδος, η Κως και η Λέσβος.

Η ακτινογραφία των τουρκικών επενδύσεων στο real estate

Σύμφωνα με έγγραφο του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στην Αγκυρα, το οποίο επικαλείται προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), το 2025 οι ετήσιες εισροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) από την Τουρκία προς τη χώρα μας ανήλθαν σε 237 εκατ. ευρώ, έναντι 299 εκατ. ευρώ το 2024, 115 εκατ. ευρώ το 2023 και 49 εκατ. ευρώ το 2022.

Ττο συνολικό σωρευτικό απόθεμα των τουρκικών Αμεσων Ξένων Επενδύσεων στη χώρα μας στη διάρκεια του 2025 διαμορφώθηκε σε 950 εκατ. ευρώ, έναντι 762 εκατ. ευρώ το 2024 – σημειώνοντας αύξηση κατά 25% αύξηση – έναντι 445 εκατ. ευρώ το 2023 και 312 εκατ. ευρώ το 2022. Δηλαδή σε μόλις τρία χρόνια οι τουρκικές Αμεσες Ξένες Επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 638 εκατ. ευρώ – σχεδόν τριπλασιάστηκαν!

Αντιστροφή ρόλων στο ισοζύγιο Ελλάδας – Τουρκίας

Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο η σύνθεση των τουρκικών επενδύσεων στη χώρα μας, είναι σχεδόν «μονοσήμαντη» – κυριαρχείται από τον τομέα των κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, του real estate. Και τούτο διότι οι αγορές ακινήτων από τούρκους υπηκόους ανήλθαν σε 214 εκατ. ευρώ στο σύνολο των 237 εκατ. ευρώ τουρκικών επενδύσεων.

Παρόμοια ήταν η τάση και το 2024 δεδομένου ότι οι αγορές ακινήτων από Τούρκους υπηκόους «προσέγγισαν τα 293 εκατ. ευρώ σε σύνολο 299 εκατ. ευρώ και το 2023 τα 107 εκατ. ευρώ σε σύνολο 115 εκατ. ευρώ». Τούτο σημαίνει ότι σε τρία χρόνια οι Τούρκοι επενδυτές ακινήτων δαπάνησαν 614 εκατ. ευρώ!

Από την άλλη πλευρά οι ελληνικές Αμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Τουρκία το 2025 περιορίστηκαν σε μόλις 10 εκατ. ευρώ έναντι 13 εκατ. ευρώ το 2024, 14 εκατ. ευρώ το 2023 – μάλιστα το 2022 σημειώθηκαν αρνητικές επενδυτικές ροές ύψους 29 εκατ. ευρώ, δηλαδή κάποιες ελληνικές επιχειρήσεις αποχώρησαν από την τουρκική αγορά, αποεπένδυσαν.

«Υπό αυτό το πρίσμα, το συνολικό απόθεμα ελληνικών Αμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Τουρκία διαμορφώθηκε σε 160 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 183 εκατ. ευρώ το 2024 (12% μείωση), 340 εκατ. ευρώ το 2023 και 371 εκατ. ευρώ το 2022» καταλήγει το έγγραφο της ελληνικής πρεσβείας.

Πηγή: ot.gr